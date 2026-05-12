“美味しい”から地球を救うアクションを　「TOKYO GX ACTION」がグルメフェス『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026』に出展

TOKYO GX ACTION PR事務局

東京都は、2030年のカーボンハーフおよび2050年のゼロエミッション実現に向けたプロジェクト「TOKYO GX ACTION」の一環として、2026年5月15日（金）から17日（日）までの3日間、有明・シンボルプロムナード公園で開催されるグルメフェス「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」に出展いたします。

本出展では、地域密着型で生産者の顔が見える食材とコミュニティを提供する人気グローサリーストア「FOOD&COMPANY」が厳選したサステナブルな商品の販売や、生産者と直接触れ合える体験型ワークショップを実施いたします。「美味しくて環境にも良い」ライフスタイルの選択肢を提案することで、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へ転換するGXを、日常の楽しみの中から加速させていきます。

出展概要

名 称 Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026

開催日程 2026年5月15日（金）～5月17日（日）

開催期間 11：00～21：30（最終日のみ20：30終了）※花の広場は各日19：00まで

会 場 有明・シンボルプロムナード公園（東京ビッグサイト前 石と光の広場 / 花の広場)

アクセス りんかい線 国際展示場駅 徒歩1分

ゆりかもめ 有明駅 徒歩3分

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 徒歩5分

主 催 Tokyo Tokyo Delicious Museum 実行委員会／東京都

公式ホームページ http://tokyotokyo-delicious-museum.jp/(http://tokyotokyo-delicious-museum.jp/)

■生産者とコラボしたワークショップを開催

製法や素材などにこだわった食品を扱う高感度な小売店や、サステナブル素材を扱う生産者とのコラボレーションで、親子で楽しめるワークショップを行います。

※1回につき6名様まで。先着順となります。

※各回の参加費用は無料となります。

【クレイを使った歯磨き粉づくり with GOLEM】

所要時間：約20分

開催日時：5月15日(金)11:00～（※60分おきに開催）

上質なクレイのブランド「GOLEM」の天然粘土を使用し、自分だけの歯磨き粉を作るワークショップ。

クレイは吸着力に優れ、ミネラルが口内環境を健やかに整えます。

毎日使うものだからこそ、地球にも自分にも心地よい選択を。

【「天然素材・米ぬか袋カイロのワークショップ」with 山燕庵】

所要時間：約60分

開催日時：5月16日(土)11:00/12:30/14:00

石川県能登の美しい田んぼから生まれた「米ぬか」を使い、繰り返し使えるエコなカイロを手作りします。

米ぬか、塩、玄米が放つ、しっとりとした優しい蒸気熱。一度使うと手放せない、心まで解きほぐされるような温もりを、あなたの日常に。

【オリジナル出汁パックづくり with 森野儀】

所要時間：約40分

開催日時：5月16日(土)16:00/17:00/18:00

5月17日(日)15:00/16:00/17:00

その場で削り出す、最高級の鰹節。京の地で百余年、だしに向き合ってきた「森野義」とともに、自分好みの素材をブレンドしたオリジナルだしパックを作ります。削りたてでしか味わえない、圧倒的な「旨み」と「香り」の力をご体感ください。

【好きな野菜でスタンプを作ろう！By FOOD&COMPANY】

所要時間：約20分

開催日時：5月17日(日)11:00～（※随時開催）

いつも食べている野菜の「根っこ」や「ヘタ」。切り口をよく見てみるとお花や星のような不思議な形になっています。

野菜の個性をスタンプにして、自分だけのオリジナルグッズを作ります。自由な発想で、地球にやさしいアートを楽しもう。

FOOD&COMPANYについて

2014年に創業された、オーガニック野菜やこだわりの加工食品を販売するグローサリーストアです。

東京（学芸大学・代官山・新宿など）を中心に店舗を展開し、「サステナブルな食材を、みんなのあたりまえに」をテーマに、地域密着型で生産者の顔が見える食材とコミュニティを提供しています。

■地産地消・オーガニックなどのGXにつながる食品の物販も実施

生姜百景 発酵ジンジャーシロップ

\1,350(税込)

LP はだか麦茶 (12ティーバッグ入り）

\734(税込)

BITE BACK APPLE JAM

\980(税込)

森野儀 京のだしパック

\1,422(税込)

daidai もみじ（鹿肉）のジャーキー

\864(税込)

霧の朝 丹波黒大豆 ジャム

\900(税込)

■TOKYO GX ACTIONについて

- キーメッセージ：「かえていこう。エネルギーと東京の未来を。」- 目的：2030年のカーボンハーフ、2050年のゼロエミッションの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換するGXの取組を加速させていきます。都民一人ひとりがGXを理解し、行動を変えていくことを目指し、年間を通じて最新のGX技術などを広く発信していくためのプロジェクトです。- 公式ホームページ：https://tokyo-gx-action.jp/- X：https://x.com/tokyo_gx_action- Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_gx_action/

■『TOKYO GX ACTION MUSEUM』開催決定

昨年5月、ABB FIAフォーミュラE世界選手権「東京E-Prix」との併催にて好評を博した大規模体験型イベントが、『TOKYO GX ACTION MUSEUM』として再び東京ビッグサイトで開催決定。

「一人ひとりの“好き”からはじまる、GX ACTION」をテーマに、食、ファッション、最新のテクノロジーなど、思わず「やってみたい！」と感じる様々な体験をしていく中で、気づいたらあなたのワクワクがGX（グリーントランスフォーメーション）につながっていきます。詳細は今後お知らせ予定です。

実施概要

【TOKYO GX ACTION MUSEUM】

［日 時］ 2026年7月25日(土)～ 26日(日) 11：00～20：00

［会 場］ 東京ビッグサイト（西１～４ホール、アトリウム）

［入場料］ 無料