祝日ゼロの6月に“赤い日”を 6月2日を「ロブスターを楽しむ日」に制定

レッドロブスタージャパン株式会社

アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」を運営するレッドロブスタージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：大塚啓）は、この度6月2日を「ロブスターを楽しむ日」として制定いたしました。祝日がなく、気分が落ち込みやすいとされる6月。レッドロブスターはこの時期に着目し、「日常に小さなご褒美をつくる」という新たな食習慣をロブスターを通じて提案します。

「ロブスターを楽しむ日」イメージ「ロブスターを楽しむ日」制定記念発表より- 祝日がない6月に、“赤い日”を。【6月2日を「ロブスターを楽しむ日」に制定】

6月は1年間の中で唯一祝日のない月であり、さらに梅雨の時期が重なるため特に気分が落ち込みやすい時期と言われています。レッドロブスターが実施した調査によると、6月の疲労度が50%以上であると回答した人の割合は7割を超え、そのうち37.2%が70%~100%と強い疲労を感じていることから、6月は多くの人が疲労を抱えている現状が浮き彫りになりました。

※参考データ：26/5/12 レッドロブスター調査

こうした背景の中で、レッドロブスターは“日常の中に小さな楽しみを作ること”の重要性に着目しました。6月2日の「ロブスターを楽しむ日」をきっかけに忙しい日々を過ごす皆様が気軽に気分転換が出来るようにと考えております。

ロブスターはその華やかさや特別感から“ご褒美”や“非日常”を連想させる存在です。

この季節はロブスターの春漁の時期にあたり、旬を迎えるタイミングであり、レッドロブスターはこれまでも漁の最盛期にあたる6月に合わせてロブスターをテーマにしたフェアを行って参りました。

あえて祝日がない6月にその体験を取り入れることで日常に小さな高揚感を生み出す新しい過ごし方を提案いたします。

- 施策１. 5月19日より、期間限定「ロブスターフェア」を開催新メニュー2品

さらに「ロブスターを楽しむ日」の制定にあわせて、2026年5月19日(火)より全国のレッドロブスター店舗にて、期間限定の「Enjoy Lobstime!!（エンジョイ ロブスタイム）」フェアを開催いたします。

本フェアでは、ロブスターを主役とした「ロブスターサンド」や「ロブスター・ギルティパスタ」などの新メニューやロブスター尽くしのセットメニューなどをご用意しており、さまざまな楽しみ方でロブスターをご堪能いただけます。

ご家族やご友人とのお食事はもちろん、ちょっとしたご褒美やプチ贅沢をしたい気分の時にもぴったりです。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名：Enjoy Lobstime!!

開催店舗：レッドロブスター全20店舗

開催期間：2026年5月19日(火)～6月30日(火)

【ご提供メニューご紹介】

ロブスターサンド

■「ロブスターサンド」

価格：1,690円（税込1,859円）

ロブスターを贅沢に使った新名物サンド。オリジナルのタルタルソースがポイントです。

ロブスター・ギルティパスタ

■「ロブスター・ギルティパスタ」

価格：2,890円（税込3,179円）

大ぶりのロブスターがゴロゴロ！

トマト＆ガーリックに濃厚なバターをたっぷりと使ったパスタです。

ラヴァーズペアセット

■「ラヴァーズペアセット」

価格：6,262円（税込6,888円）

パスタ、ピザ、サラダの全てのメニューにロブスターを使用。

何から何まで「ロブ（62）」づくし！

ロブスターへの愛も深まる!?2名様向けのセットです。

【セット内容】

・ロブスター・ギルティパスタ

・ロブスターパイピザ

・ロブスターカリフォルニアサラダ

ラブスターセット

■「ラブスターセット」

価格：3,690円（税込4,059円）

新名物「ロブスターサンド」をメインに、サラダからスープまでロブ

ランチにもオススメ！な1名様向けのセットです。

【セット内容】

・ロブスターサンド

・ロブスタービスクのパイ包み

・ロブスターサラダ

- 施策２. 6月2日当日、全店でロブスター1尾無料提供！プレゼントさせていただく「ロブスターの黄金焼き」

さらに「ロブスターを楽しむ日」である6月2日当日には、レッドロブスター全店舗にて「ロブスターの黄金焼き」を1組につき1尾プレゼントを実施いたします。

本施策はより多くの方にロブスターの魅力を体験し楽しんでいただくと共に、6月に“少し特別な時間を過ごすきっかけ”を提供することを目的としています。

日常の延長線上にある少しだけ特別な外食体験を通じて、忙しい毎日の中でも気分をリフレッシュ出来る機会を創出いたします。

※提供条件等詳細については以下をご確認ください。

実施店舗：レッドロブスター全20店舗

提供期間：2026年6月2日（火）

提供条件：

・ご提供は店内で税込3,300円以上お食事のお客様に限ります。

・1組1皿までのプレゼントとさせていただきます。

・他のクーポンとの併用は出来ません。

・誕生日・結婚記念日特典との併用は可能です。

・十分な数をご用意しておりますが予定数量に達した場合、予告なく終了または内容を変更する場合がございますのでご了承下さい。

- 日常の中に、“ちょっとしたご褒美とねぎらい”を

忙しい毎日の中で、ほんの少しだけ特別な時間を持つこと。そして、その時間を誰かと共有すること。レッドロブスターは、ロブスターという非日常の食体験を通じて、日常の中に“ご褒美”と“ねぎらい”を取り入れる新しい習慣を提案します。

仕事や日常に追われる中で、自分自身や大切な人に「おつかれさま」や「ありがとう」を伝える機会は、意識しなければなかなか生まれません。だからこそ、あえて少し特別な食事の時間をつくることが、気持ちを切り替え、前向きな日常へとつながるきっかけになると考えています。レッドロブスターはこれまでも、食事を通じて特別な時間を提供してきました。

今回の取り組みではその価値をさらに広げ、日常の中に小さな高揚感と人とのつながりを生み出す存在として、新しい楽しみ方を提案してまいります。

関連サイト

最新情報は、随時SNSアカウントから発信しております。ぜひチェックしてください。

【レッドロブスタージャパン公式HP】：https://www.redlobster.jp/

【レッドロブスタージャパン公式X】：https://x.com/RedLobsterJapan

【レッドロブスタージャパン公式Instagram】：https://www.instagram.com/redlobsterjapan_official/?hl=ja

【レッドロブスタージャパン公式TikTok】: https://www.tiktok.com/@redlobsterjapan_official

店舗一覧：https://www.redlobster.jp/location

企業概要

1968年にアメリカで誕生し、1982年に日本へ上陸したシーフードレストランチェーン。現在は首都圏を中心に全国20店舗を展開しています。「Guest is First」を理念に掲げ、ロブスターのみならず厳選されたシーフードとバリエーション豊かなメニューをご用意。親しみのあるホスピタリティサービスで誕生日や記念日といった特別な日はもちろん、日々の暮らしの中にある小さな幸せや感謝の瞬間に気持ちを伝えられる空間を提供しています。