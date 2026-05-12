プロフィッツ、不動産運用ナレッジを組み込んだAIサービス「REACH AI」を提供開始

株式会社プロフィッツ

株式会社プロフィッツ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中慎一郎、以下「プロフィッツ」）は、自社の不動産運用ナレッジを組み込んだAIサービス「REACH AI」を、2026年5月12日より提供開始しました。

REACH AIは、不動産オーナーの保有戦略を支援するAIサービスです。一都三県に所在するレジデンス（住居系不動産）を対象に、物件情報を入力することで、保有資産のポテンシャル分析や改善策、運用アクションプランをご提案します。

不動産会社への相談ハードルを下げ、必要なタイミングでAIに相談可能な環境を提供します。

【サービス紹介サイト】 https://ai-lp.reach-property.com

【無料でREACH AIを試す】 https://ai.reach-property.com/login

REACH AIによる分析結果イメージ■開発背景：不動産オーナーが抱える“相談できない課題”を、AIで解決

不動産オーナーは、保有期間中にさまざまな意思決定を求められます。

- 現在の資産価値は適正か- 賃料設定に改善余地はないか- 修繕・設備投資は必要か- 保有継続と売却、どちらが合理的か- 今後どのような運用戦略を取るべきか

一方で、これらを気軽に相談できる環境は限られています。

不動産会社へ相談すると営業提案を受けることへの心理的負担が生じるほか、専門情報へのアクセス格差によって、十分な検討機会を持てないケースも少なくありません。

結果として、本来得られるはずだった収益改善機会や資産価値向上施策が見過ごされることがあります。

プロフィッツは、こうした不動産運用における意思決定課題に対し、AIを活用することで不動産オーナーが継続的に相談できる環境を構築できると考え、「REACH AI」を開発しました。

REACH AIは、プロフィッツが蓄積してきた不動産投資・運用の実務ナレッジをもとに、査定にとどまらず、「保有しながら価値を高めるための戦略立案」を支援します。

■REACH AIの特徴

1. プロフィッツの運用ナレッジを組み込んだ不動産AI

REACH AIは、プロフィッツが蓄積してきた不動産投資・運用の実務ナレッジを組み込んだ専用AIです。賃料設定、運営改善、バリューアップなど、実務観点から分析・提案を行います。

2. 保有資産のポテンシャル分析と改善策をご提案

物件情報を入力することで、AIが保有資産のポテンシャルを分析し、改善策や具体的なアクションプランをご提案します。査定にとどまらず、収益改善に向けた運用戦略まで支援します。

3. 「売る」だけではなく「価値を高める」ための運用支援

REACH AIは、売却に限らず、保有による価値向上も含めた運用支援にフォーカスしています。中長期的な視点で、不動産オーナーの意思決定をサポートします。

4. AI対応による心理的ハードルの軽減

AIを介して相談するため、営業対応への心理的負担を抑えながら、必要なタイミングで相談できます。「自分のペースで、機会を逃さず判断したい」という不動産オーナーのニーズに応えるサービスです。

■保有戦略から取引までを支援する「REACH」構想

プロフィッツは、BtoB不動産情報ネットワーク「REACH(https://lp.reach-property.com/)」を運営しています。

「REACH」は、会員制の収益不動産情報プラットフォームとして、不動産事業者間の情報流通を支援しています。「REACH AI」は、その姉妹サービスとして、不動産オーナーの運用判断を支援するAIプロダクトです。両サービスを連携させることで、オーナーの保有戦略立案から、将来的な売却・取得検討、取引実行までを一気通貫で支援する体制を構築します。



具体的には、

- REACH AIによる保有戦略立案- REACHによる将来的な取引実行

を連携させることで、不動産運用と流通を横断した意思決定支援を実現します。

今後は、AIによる運用支援と不動産流通を連携させることで、不動産領域における新たな意思決定支援の仕組みづくりを目指します。

■REACH AIについて

REACH AIは、プロフィッツの不動産運用ナレッジを組み込んだ、不動産オーナー向けAIサービスです。保有不動産のポテンシャル分析、収益改善提案、運用戦略立案を支援し、「いつでも気軽に相談できる不動産AI」として、オーナーの意思決定をサポートします。

【サービス紹介サイト】 https://ai-lp.reach-property.com

【無料でREACH AIを試す】 https://ai.reach-property.com/login

■株式会社プロフィッツ

東京都心を中心に、オフィス・住宅・ホテルなどのアセットに対し、ユニークな投資機会を創出・運用しています。不動産を本業としない企業や個人向けのアドバイザリー業務も提供し、投資を通じた社会的ブランディングとCREを支援。さらに、社会的インパクト不動産ファンド「QOLファンド」を組成するなど、ESGの中でも特にSocialに着目したValue-add投資にも注力しています。機関投資家や大手企業、資産管理会社などを主なクライアントとし、AUM：1,550億円を運用しています。※2026年4月末時点

代表：代表取締役 田中 慎一郎

所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9階

URL：https://profitz.jp/

■お問い合わせ

株式会社プロフィッツ 広報

Email: pr@profitz.jp