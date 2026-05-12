KEECOON次世代調理家電を使い倒す「アンバサダー」を公募。美食家・料理愛好家と共に、“究極のほったらかしレシピ”を開発

テークオフ株式会社

KEECOON（キーコン）は、製品のさらなる品質向上と、日本の食卓に根ざした新しい活用提案を行うため、料理のプロや愛好家を対象とした『KEECOON キッチン・アンバサダー・プログラム』を始動いたします。

本プロジェクトを通じて、現場のリアルな声を次世代の製品開発やレシピ提案に活かしてまいります。

■ 募集概要：KEECOON製品の「体験」と「発信」

本プログラムでは、選出されたアンバサダーの皆様にKEECOONの最新調理家電をご提供し、実際に日常の中でご活用いただきます。

【募集対象の製品】自動調理ポット低温調理機能付き炊飯器転倒湯もれ防止電気ケトル【アンバサダーにお願いしたいこと】

◇製品を使用した率直な感想（フィードバック）のご提供。

◇製品を活用したオリジナルレシピの考案。

◇SNSやブログ等での使用シーンの紹介（※アカウントをお持ちの方）。

■ 特典と応募資格

特典：

・ご希望のKEECOON調理家電シリーズ製品1点を無償提供。

・公式サイトや公式SNSでのレシピ・活動紹介。

・次世代製品の先行試用。

応募資格：

◎料理を作る、食べることが大好きで、こだわりをお持ちの方。

◎管理栄養士、料理家、フードコーディネーターなどのプロ、またはSNS等で発信されている愛好家の方。

◎製品の改善に前向きなフィードバックをいただける方。

応募方法：

下記までメールご連絡ください。

担当者： 小林

TEL：03-4579-8386

E-mail： dealer@keecoon.com

募集期間： 2026年5月12日（火）～ 2026年5月31日（日）