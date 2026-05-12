AIイベント特化プラットフォーム「Weabee」、AI検索「Felo」と初コラボセミナーを5月13日(水)19時より無料開催

AIリスキル株式会社

AIリスキル株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山原 慎也）は、同社が運営するAIイベント特化のディスカバリーOS「Weabee（ウィービー）」のベータ正式公開を記念して、AI検索プラットフォーム「Felo」を提供するFelo株式会社（カスタマーサクセスマネージャー：熊田 樹莉氏）との初コラボセミナーを、2026年5月13日（水）19:00～20:00にオンライン無料開催します。参加者には、Feloの有料プランを7日間無料で試せるクーポンを進呈します（当日アンケート回答者対象）。

セミナー申込ページ: https://www.weabee.com/events/felo-moh5pv4b

開催の背景：Weabeeベータリリース直後の第1弾コラボ

Felo × Weabeeセミナーに申し込む :https://www.weabee.com/events/felo-moh5pv4b

Weabeeは2026年5月8日にベータ正式公開した、AIイベントに特化したディスカバリーOSです。「ツール × カテゴリ × 地域」の3軸でAIイベントを横断検索でき、主催者は既存の募集ページURLを貼るだけで30秒で掲載できます。今回のセミナーは、そのβリリース直後の第1弾コラボ企画として開催します。

ファシリテーターを務める代表の山原慎也はFeloアンバサダーとしても活動しており、双方の文脈に通じた立場で進行します。当日はWeabee内で完結する無料イベント受付機能（申込フォーム・定員管理・参加者連絡・前日リマインド）を活用しており、Weabeeの主催者機能のリアルなショーケースを兼ねた構成になっています。

代表コメント

AIリスキル株式会社 代表取締役 山原 慎也:

Weabeeを公開した直後にFeloさんと初コラボできるのは、本当にありがたい機会です。Feloは自分自身がアンバサダーとして使い込んできたAI検索で、「これは初心者の方こそ触ってほしい」と感じてきました。今回は熊田さんに新機能をデモしてもらいながら、参加者目線で「結局、初心者は最初に何をすると一番ラクになる？」を一緒に見ていく60分にします。

セミナーの申込・運営はすべてWeabee上で完結させています。これからAIイベントを開きたい主催者の方に、「Weabeeを使うとこういう流れになる」というリアルな実例としても見ていただけると嬉しいです。

イベント概要

タイムテーブル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/28_1_bc66c93395824718993b0584c2de0a19.jpg?v=202605120651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/28_2_f1e6a86db637fb174ca4952017508285.jpg?v=202605120651 ]当日扱う予定の内容- Feloの基本：AI検索でできること- 他のAI検索やAIチャットとの違い- 最近のFelo新機能の紹介- 検索結果を整理し、資料やアウトプットにつなげる流れ- Felo有料プランで試せること- 7日間無料クーポンの受け取り方

※新機能の内容は、当日までのアップデート状況や講師の最新情報に合わせて変更する場合があります。

参加特典：Felo有料プラン7日間無料クーポン

当日の簡単なアンケートに回答いただいた方全員に、Feloの有料プランを7日間無料で試せるクーポンを進呈します。クーポンの利用条件・受け取り方法は当日案内します。

通常のFelo有料プランは月額制で提供されており、AI検索の上限緩和、より詳細な情報源参照、ドキュメント解析機能などが利用できます。本セミナーで使い方を学んだ上で、特典クーポンを使って7日間じっくり試してから検討できる構成です。

講師

熊田 樹莉（くまだ きり）氏

Felo株式会社 カスタマーサクセスマネージャー。

AI搭載検索プラットフォーム「Felo」で、ユーザーが迷わず使い始められる体験づくりや、導入後の活用支援に取り組む。日々のユーザーの声をもとに、Feloの使いやすさや機能改善にも関わっている。

ファシリテーター

山原 慎也（やまはら しんや）

AIリスキル株式会社 代表取締役 / AIツールギャラリー運営 / Feloアンバサダー。

AIツールを「詳しい人だけのもの」にせず、これから使い始める人にもわかりやすく届ける活動を行う。今回はFeloアンバサダーとして、参加者目線で熊田氏に質問を投げかけながらセミナーを進行する。

Feloについて

「Felo」は、Felo株式会社が提供するAI搭載の検索プラットフォームです。AIによる質問理解と複数の情報源の横断参照により、検索結果から資料・アウトプットへの展開までを一連の流れで行えるよう設計されています。

Weabeeについて

AIイベントまとめサービス「Weabee」

「Weabee（ウィービー）」は、AIイベントに特化した日本発のディスカバリーOSです。「使うAIツール × カテゴリ × 地域」の3軸でAIイベントを横断検索でき、全国約180施設の共創スペースを調査済み、9カテゴリ・37のAIツール軸で検索可能です。主催者は既存の募集ページURLを貼るだけで約30秒で掲載でき、Weabee内で完結する無料イベント受付機能（定員・キャンセル待ち・前日リマインドまで）も提供します。利用は完全無料（Phase 1）です。

公式サイト: https://www.weabee.com

公式Xアカウント: https://x.com/weabee_events

関連リリース

申込方法

- AIイベント特化プラットフォーム「Weabee」本日ベータ公開、全国180施設のAIイベントをツール×カテゴリ×地域で構造化(https://prtimes.jp/) （2026年5月11日配信）Weabee内のセミナー申込ページ（実物）。主催者機能で30秒で掲載・受付までを一気通貫で運用している

セミナー申込ページよりお申し込みください。Weabee内の申込フォームに必要項目をご記入いただくと、Google Meet参加用URLが案内されます。

申込URL: https://www.weabee.com/events/felo-moh5pv4b

会社概要

サービス概要

お問い合わせ

Felo × Weabeeセミナーに申し込む :https://www.weabee.com/events/felo-moh5pv4b[表3: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/28_3_28639b9697a6aef6acd447edd2c71c65.jpg?v=202605120651 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/28_4_7452041a3828dcdf5dde9b20c564d75f.jpg?v=202605120651 ]本リリースに関するお問い合わせ（メディア関係者向け）

AIリスキル株式会社 広報担当（代表 山原）

Email: shinya.yamahara@ai-reskill.com

セミナーに関するお問い合わせ

AIリスキル株式会社 Weabee運営事務局

Email: contact@weabee.com

Web: https://www.weabee.com