7/4(土)池袋HUMAXシネマズにて開催の超歌劇『幕末Rock』応援上映会イベント詳細解禁！『What‘s this?』など歴代楽曲の歌唱決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(C)2014 Marvelous Inc.／幕末Rock製作委員会

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、超歌劇『幕末Rock』応援上映会の開催が決定いたしました！超歌劇『幕末Rock』は、2014年2月に株式会社マーベラスから発売されたゲーム『幕末Rock』を原作とする舞台作品です。そんな超歌劇『幕末Rock』が約9年の時を超えて映画館に帰ってきます！1日限りのスペシャルイベントをお見逃しなく！

イベント概要

タイトル

超歌劇『幕末Rock』応援上映会（読み:ウルトラミュージカル ばくまつロック スクリーム・ビューイング）

上映日

7/4(土)

上映作品

超★超歌劇『幕末Rock』

超歌劇『幕末Rock』黒船来航

超歌劇『幕末Rock』 絶叫！熱狂！雷舞

※超歌劇『幕末Rock』 絶叫！熱狂！雷舞はセットリストAの上映を予定しております。

ゲスト（予定・敬称略）

坂本龍馬 役 良知真次沖田総司 役 佐々木喜英徳川慶喜 役 KIMERU

タイムテーブル／キャスト登壇イベント詳細

【第１部】10:50～13:45

・超★超歌劇『幕末Rock』 上映

・キャスト登壇イベント１.（歌唱曲：『What‘s this?』）

【第２部】14:15～17:10

・超歌劇『幕末Rock』黒船来航 上映

・キャスト登壇イベント２.（歌唱曲：『共鳴進歌』、『絶頂SPIRAL』）

【第３部】17:40～20:25

・キャスト登壇イベント３.（歌唱曲：『What‘s this?』）

・超歌劇『幕末Rock』 絶叫！熱狂！雷舞 上映 ※セットリストA

※キャスト登壇イベントは各部約15分間を予定しております。

なお、第１部と第２部は上映後、第３部は上映前にキャスト登壇イベントを行う予定です。

※イベント登壇キャストはキャラクター扮装ではございません。

※本イベントではBlu-ray/DVD収録の映像を上映いたします。

その際、舞台本編に含まれない一部シーンはカットさせていただく場合がございます。

会場

池袋HUMAXシネマズ シネマ１

料金

各部4,000円

通し券12,000円(※プレリクエスト先行(抽選)のみ)

チケット販売

プレリクエスト先行(抽選)

5月19日(火)12:00～6月1日(月)23:59

一般販売(先着)

6月9日(火)10:00～

お申し込みURL：https://l-tike.com/bakumatsu69/

※先行販売、一般販売ともに上記のURLからお申し込みいただけます。

チケットに関するお問い合わせ：ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

注意点

■チケット共通注意事項

・チケットのお申込みは、お1人様各部1回までのお申込みとなります。（複数部申込可）

1回のご購入につき最大4枚まで選択が可能です。

・3歳未満のお客様は、膝の上でご鑑賞される場合は無料です(保護者1名に対し1名まで)。座席が必要な場合はチケットをお買い求めください。

・チケット料金は全席共通となります。各種割引の設定はございませんので、あらかじめご了承ください。

・また、未成年者は必ず保護者の承諾を得たうえで、チケットの購入およびご来場をお願いいたします。

・座席位置はお選びいただけません。また、ご購入後の席種や座席位置の変更、返金対応などは一切行えません。

・営利目的によるチケットの購入、転売行為は固くお断りいたします。チケットには、お申込者様のお名前を印字させていただきます。

・状況によりスケジュールに変更が生じる場合がございます。

・出演者は予告なく変更となる場合がございます。

・天候、そのほか主催者の判断により、内容が予告なく変更になる場合がございます。また、天変地異およびそれに伴う交通機関トラブルの場合でも、理由の如何を問わずイベントが行われた際には払い戻しはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。

・各回の開始15分前より入場を予定しております。状況により、入場時間は前後する可能性がございますのでご了承ください。

▼通し券について

・本チケットはプレリクエスト先行（抽選）のみのお取り扱いとなります。

・上映会全3部を全てご覧いただけるチケットです。前方のお座席を保証するものではございませんので、あらかじめご了承のうえお申し込みください。

・システムの仕様上、通し券と第1部の通常チケットは同時にお申し込みいただけません。なお、第2部・第3部についてはお申し込みが可能となっておりますが、通し券と重複して当選することはございません。

・チケットは全ての部共通となります。各部のご入場時にチケットを確認いたしますので、紛失されないよう大切に保管してください。万が一紛失された場合、再発行やご入場はお受けいたしかねます。

・各部の終了後、館内清掃のため一度客席内からご退場いただきます。

・お座席は全ての部共通ですが、盗難・紛失防止のため、ご退場時には必ずお荷物をお持ちください。万が一、放置された荷物の紛失等が発生した場合は、主催者ならびに映画館は一切の責任を負いかねます。

▼車椅子でのご観劇・介助が必要なお客様について

非常時の安全面を考慮いたしまして、車椅子でご来場のお客様には原則、車椅子席でのご観劇をお願いしております。

※車椅子スペースが限られておりますので先着順でのご案内となります。通常のお座席のご利用をお願いする場合もございますのでご了承ください。

【車椅子でご来場のお客様・介助が必要なお客様へ】

池袋HUMAXシネマズまでお電話ください。（03-5979-1662）

■鑑賞に関する注意事項

・劇場の売店にてご購入いただいたご飲食物のみ、ロビーおよびシアター内にお持ち込みいただけます。

それ以外でお買い求めのご飲食物の持ち込みはご遠慮いただきますようお願いいたします。

・イベントが始まる前に、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、ゲーム機など、音や光の出る機器はマナーモードに設定をお願いいたします。イベント中の使用は厳禁です。

・お客様による客席内でのカメラ（携帯電話を含む）・ビデオによる撮影・録画・録音等は、固くお断りいたします。

・地震発生時または緊急地震速報を受信した場合には、安全確保のため、イベントを中断させていただく場合がございます。

・立ち上がってのご鑑賞はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

・音が鳴るものはイベントの妨げとなるため、使用禁止です。

・購入された座席でのご鑑賞をお願いいたします。

・ご鑑賞される皆様全員にお楽しみいただけますよう、劇場のルールを守って楽しいご鑑賞をお願いいたします。

・公序良俗に反するような言葉、誹謗中傷や暴言、周りのお客様が不快になる言葉の使用、極端に大きな声を出すなど、イベントの妨げになる行為等は禁止させていただきます。

上記以外にも、イベントに支障を及ぼすような行為やスタッフが不適切と判断した行為があった際には、その場でお声がけし、やむを得ずご退場いただく場合や、イベントを中断させていただく場合もございます。

また、会場および近隣の施設にご迷惑となるような行為は、運営に支障をきたすだけでなく、イベント中止となる場合もございます。

特にイベント開始前、またイベント終了後の会場周辺での滞留は絶対にお止めください。

全てのお客様に楽しくご鑑賞いただけますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。

▼ペンライトのお持ち込みについて

本上映では、超歌劇『幕末Rock』の公式ペンライトのほか、以下規定に準じたものをお持ち込み・ご使用いただけます。・長さ30cm以内かつ、発光部が筒状および棒状のもの・上映中のご使用はお一人様4本までとさせていただきます。

・折り曲げて発光させるタイプ（ケミカルライト等）や、大光量タイプ、手動で発光のON/OFF切替ができないタイプのもののお持ち込みは禁止いたします。

・光量を上げる改造や、使用に際して危険性のある改造が施されたものの持ち込みは禁止いたします。

また、周りのお客様の視界を妨げるような過度な装飾はお控えください。

＜注意事項＞

・ペンライトを使用する際は、周りのお客様にぶつかることのないよう十分ご注意ください。

・ペンライトを使用する際は、周囲のお客様の視界の妨げにならないよう、ご自身の身体の前でお持ちいただき、胸より上の位置に掲げたり、席をはみ出したりしないでください。

・振った際に誤ってペンライトが手から離れないよう、あらかじめストラップをかけるなど対策いただき、くれぐれも安全にお取り扱いください。

＜そのほかグッズの取扱いについて＞

・上記以外のグッズ（レーザーポインタや懐中電灯などの光を発する物、機器など）はご使用いただけません。

・うちわ、扇子、ボード等のご使用はご遠慮ください。

・客席内にぬいぐるみをお持ち込みいただくことは問題ございませんが、イベント中は鞄の中におしまいいただき、膝の上に置いてのご鑑賞はご遠慮ください。

上記をお守りいただけないお客様には、スタッフがその場でお声がけし、場合によってはグッズをお預かりする場合がございます。

超歌劇『幕末Rock』

超歌劇『幕末Rock』は、2014年2月に株式会社マーベラスから発売されたゲーム『幕末Rock』を原作とする舞台作品です。“幕末”という時代設定のもと、志士(読み: ロッカー)たちが音楽で新しい時代を創るストーリーと魅力的なキャラクターが話題となった原作は、2014年7月のTVアニメ放送、2020年の続編『幕末Rock 虚魂（読み:ホロウソウル）』 の展開などを経て、今も根強い支持を集めています。

超歌劇『幕末Rock』シリーズは、2014年に上演された超歌劇『幕末Rock』を皮切りに、2015年に再演の超★超歌劇『幕末Rock』、2016年に新作の超歌劇『幕末Rock』黒船来航、2017年にライブ公演の超歌劇『幕末Rock』絶叫！熱狂！雷舞（読み:クライマックスライブ）を上演し、熱い贔屓（読み:ファン）と共にその歴史を繋いできた人気シリーズ作品です。

その他

公式X

『幕末Rock』公式アカウント：@bakumatsu69

https://x.com/bakumatsu69

ヒューマックスシネマ：@HUMAX_CINEMA

https://x.com/HUMAX_CINEMA

関連サイト

超歌劇『幕末Rock』 公式サイト

https://bakumatsu.marv.jp/stage/

幕末Rock 虚魂 公式サイト

https://bakumatsu.marv.jp/

イベントに関するお問合わせ：

マーベラス ユーザーサポート：https://www.marv.jp/support/st/

ユーザーサポート営業時間【10:00～17:00 土日祝日休業日を除く】

※営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降のご返信となります。

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業

URL https://humax-ent.co.jp/