【ハンドボール】男子日本代表「彗星JAPAN」 第1回強化合宿を実施

公益財団法人日本ハンドボール協会

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2026年5月4日（月祝）から9日（土）にかけて、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで男子日本代表「彗星JAPAN」の第1回強化合宿を実施しました。

代表選手たちの多くが所属しているリーグＨの戦いが大詰めを迎える前のタイミングを利用して行われていたこの合宿には、トレーニングパートナー枠での参加となる4人の若手選手を含め、22人が参加しました。

この合宿の大きなテーマは、9月20日から愛知県で開催されるアジア競技大会を念頭に、追求してきたチーム像と戦術を再確認し、改めて共有すること。

世界選手権出場権を獲得した1月のアジア選手権（クウェート）代表メンバーを中心に、意欲的に汗を流しました。

改めてチーム像や戦術を確認した選手たち

この合宿のもう1つのテーマは、次世代を担う若手選手の現状を把握し、彼らに代表チームのあり方や代表選手の取り組みなどを感じてもらうことでした。



代表合宿初招集となった所凌央選手（トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA）やトレーニングパートナーとして参加した長谷川惣唯選手、古澤宙大選手（ともに中央大）、ハリス希生選手（中部大）、そしてドイツからの参加となった松浦アルバ選手（ドイツ・DJK Sportfreunde）が先輩たちに大きな刺激を受けながら、存分に自分をアピールしました。

左から松浦アルバ選手、古澤宙大選手、ハリス希生選手

6日間という短い期間でしたが、若手選手たちによる新しい風も吹きこみ、躍動感、お互いの刺激にあふれた合宿となりました。

男子日本代表「彗星JAPAN」は、このムードをふくらませながらアジア競技大会へと向かっていきます。



監督コメント トニー・ジェローナ監督

これまで選出している選手たちとの関係の継続性を持ち、戦術や代表チームでプレーすることの意味を再確認するとともに、若い選手たちの現時点での力を把握することができた合宿でした。



4位だったアジア選手権からステップアップし、アジア競技大会ではタイトルを手にしたいです。

ヨーロッパでプレーする選手を招集できるか不透明ですが、可能なかぎり選手を招集し、彼らがより良いコンディションで大会に臨めることを願っています。



1年のうち、代表チームとして活動できるのは15％程度で、残りの85％は所属チームでの活動になります。改めて所属チームでの活動の大切さも強調したいです。

エネルギッシュに選手たちと向き合ったトニー・ジェローナ監督選手コメント 玉川裕康選手（ジークスター東京）

新しい選手も多いので、これまで自分が経験してきたことを彼らに伝えることを意識しました。



短い時間でしたが、若い選手たちからの刺激もあり、より意欲的に取り組むことができたと思います。今後もこうした雰囲気の合宿を重ねていきたいです。

年長者らしいリーダーシップが光った玉川裕康選手

男子日本代表「彗星JAPAN」は、リーグＨでの激闘などを経て、8月末から第2回強化合宿を行い、アジア競技大会に挑みます。

引き続きご注目ください。

第1回強化合宿参加メンバー(https://handball.or.jp/nationalteam/doc/2026_men_member01.pdf)