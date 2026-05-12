アットホーム所属 女子棒高跳・諸田実咲選手が4m50の日本記録を樹立しました

アットホーム株式会社▲写真提供：月刊陸上競技

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）に所属する女子棒高跳・諸田実咲選手が、2026年5月10日（日）に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催した「第13回木南道孝記念陸上競技大会」にて4m50の日本記録を樹立し、優勝しましたのでお知らせいたします。

【諸田実咲選手プロフィール】

2023年4月、アットホーム株式会社に入社。

2023年9月23日（土）～10月8日（日）に中国・杭州で開催した「第19回アジア競技大会」にて4m48の日本記録を樹立。今大会では自身の持つ日本記録を2cm上回り、4m50の新記録を樹立した。

■過去の主な競技成績

2025年 アジア選手権 3位

世界陸上 出場

2024年 日本室内陸上競技大会 優勝（4連覇）

日本陸上競技選手権 優勝

2023年 アジア競技大会 2位（日本記録）

日本室内陸上競技大会 優勝

日本陸上競技選手権 優勝

【諸田実咲選手コメント】

天候にも恵まれ、一本一本落ち着いて試技に臨むことができました。4m41では1、2本目で助走が崩れてしまいましたが、うまく修正して4m50につなげることができました。これまでは自己ベストへの挑戦となると、どこか力みが生じてしまうことが多かったのですが、今回は冷静にポイントを押さえて跳ぶことができました。やっと4m50オーバーを記録として形に残すことができ、うれしく思っております。

【アットホーム陸上部について】

当社陸上部には3名のアスリート社員が所属しており、練習内容や競技の結果を自ら社内に発信するなど競技活動と業務を両立しながら日々挑戦を続けております。

【当社のアスリート社員採用の取り組みについて】

当社では、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、自身の可能性に挑戦し続けられる環境づくりを、ウェルビーイング推進の一環として重視しています。アスリート社員の活動支援を通じて、従業員が健康の重要性や挑戦することの意義を実感し自己実現を追求してほしいとの思いを込めて取り組んでおります。