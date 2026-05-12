【e-Learningシステム：Learn365_v.3.73アップグレードのお知らせ】株式会社ソフィア

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都中央区日本橋人形町、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は本国内で唯一、Learn365の販売代理を行っています。

5月11日 月曜日 21：00 より Learn365 v.3.73へアップグレードしたことをお知らせします。ご利用頂いているお客様からのご要望や、用途や運用の実態を踏まえ、更に使いやすく改善されました。



■Learn365（旧LMS365）とは

Learn365（旧LMS365）はMicrosoft(R) SharePoint Online上で動作するe-Learningシステムです。

Microsoft365の各機能とともに動作し、シームレスに使用することが出来ます。また、情報やデータはMicrosoft Cloud上で安全に保管されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lvRnwhyfXn4 ]

■ソフィア×Learn365の効果とは

ソフィアは、インターナルコミュニケーション（組織内コミュニケーション）の活性化を専門とする会社として、Learn365を活用しています。

Learn365の活用による効果は研修や教育の改善にとどまらず、組織内のコミュニケーションを向上させ、以下のようなメリットを発揮しやすくなります。

- 受講者が業務を行う「場」に対するエンゲージメントを高めます。- 受講者のビジネスプロセスの中で、受講必須コースから各部署や職種別の専門コースに至るまで、多様なプログラムを適切に配置します。- 受講者同士の相互コミュニケーション促進を支援し、社内の生産性を高めます。

Learn365導入事例はこちらをご覧ください

株式会社トリドールホールディングス：

Learn365導入支援 全国3万人のスタッフが等しく学べる環境づくりに貢献

https://www.sofia-inc.com/casestudy/comment28.html

■Learn365の最新アップデート内容- AI アシスタンスAI チューターの支援方法AI チューター利用時の通知動画コンテンツへの対応回答のレイアウト- 評価の採点- Go1 連携- Content365 Authoring- 監査証跡- ラーニング モジュールラーニング モジュールのタイマーファイルへのリンク- アンケート- Learn365 新しい UI「トレーニングのプレビューを表示」トグルボタンの表示トレーニング ダッシュボードトレーニング ホームページ- 不具合の修正

上記アップグレード内容のほか、

解決された問題など、詳細につきましては「 May 2026 （v.3.73(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/57786337736473-May-2026-release)）」でご確認ください。

■参考資料

本資料が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

『Learn365 製品紹介』 無料資料ダウンロード

https://lms365.jp/contact/wp-download/download-document-product/

『学習環境の最適化～Learn365の成功事例～』 無料資料ダウンロード

https://lms365.jp/contact/wp-download/download-document-8/

■関連情報

Learn365に関する情報はこちらをご覧ください。

●Learn365とは？

https://lms365.jp/learn365/

●Learn365の主な機能

https://lms365.jp/introduce/

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル 4階 https://www.sofia-inc.com/