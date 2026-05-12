最大80倍スースー！よーじやのチョコミントスイーツが食べられる！期間限定POP UP SHOPが有楽町マルイ・渋谷モディで復活！

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ・渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）にて、「期間限定POP UP SHOP～スキンケアが好き、チョコミントが大好き～」をオープンいたします。

チョコとミントのバランスが抜群の「スースーパフェ（東京ver.）」はもちろん、スースーパフェと比較し約50倍量のハッカ油を使用した「50倍スースーパフェ（東京ver.）」や、全部かけると80倍のスースー感にカスタマイズ可能な「追いミントソース」のほか、イベント限定の「食べくらべセット」をご用意。さらに、定番のあぶらとり紙などのスキンケアアイテムはもちろん、「よじこ」グッズなどの雑貨も販売いたします。

■今年はマルイ・モディ2店舗で開催！「期間限定POP UP SHOP～スキンケアが好き、チョコミントが大好き～」について

京都発のライフスタイルブランド「よーじや」が手がける「スースー！チョコミント」スイーツ。昨年、東京・有楽町マルイに初上陸し、連日行列ができるほどのご好評をいただきました。

この反響を受け、 今年は「スースー！チョコミント」東京ツアー「期間限定POP UP SHOP～スキンケアが好き、チョコミントが大好き～」の開催が決定。昨年に引き続き、有楽町マルイに加え、渋谷モディの2カ所で開催いたします。予約制となり、より快適にパフェをお楽しみいただけます。

昨年、多くのお客さまにお楽しみいただいたチョコとミントのバランスが抜群の「スースーパフェ（東京ver.）」や、その約50倍量のハッカ油を使用した「50倍スースーパフェ（東京ver.）」に加え、今年はすべてのパフェに追加でご注文可能な「追いミントソース」が新登場。「50倍スースーパフェ（東京ver.）」に「追いミントソース」を全部かけて80倍のスースー感に挑戦するも良し、少しずつかけてちょっとした味変をするも良し。自分にピッタリのカスタマイズができるのもうれしいポイントです。

また、チョコミントスイーツから着想を得た新発売のスキンケアアイテムもラインナップ。そのほか、定番のあぶらとり紙やハンドクリームなどのスキンケアアイテム、「よじこ」グッズなどの雑貨もご用意いたします。

※有楽町マルイのカフェご予約についての詳細は5月15日（金）中に、公式SNSやHPで公開予定です。5月19日（火）12:00より専用サイトにてご予約を受け付けいたします。

※渋谷モディのカフェご予約につきましては、後日詳細を公開いたします

■カフェメニュー例

※カフェのご利用は予約制です。当日空きがある場合のみ、店頭にて受け付けいたします

※パフェはイートイン限定での提供です。テイクアウトはございません

※初回注文はお一人さまにつきパフェとドリンクのセット注文が必須です(6歳未満のお子さまをのぞく)

※すべてドリンク1杯とのセット価格です。ドリンクは「コーヒー・紅茶(ホット/アイス)」よりお選びいただけます

1,750円（税込）スースーパフェ（東京ver.）セット（ドリンク付き）

チョコとミントのバランス命

とびっきりのおいしさを追求して、チョコとミントのちょうどいいバランスを見つけました。

ミントゼリーは、ちょっとマイルド。

チョコミントアイスは、安定のおいしさ。

歯ごたえの楽しいチョコクランチに加えて、なめらか～な生チョコも。

チョコミントが初めてのひとにも好きになってもらえる予感。

1,850円（税込）50倍スースーパフェ（東京ver.）セット（ドリンク付き）

涼しい顔したヤバイやつ

刺激的なチョコミントを求めるひとのうれしい悲鳴を聞きたくて。「スースーパフェ（東京ver.）」の約50倍量のハッカ油を使用したパフェです。ミント入り生クリームを使用した顔色にもご注目。

ひとくちめからミントショック！

スースー！どころじゃない異次元の刺激を体験できます。

※妊娠中、授乳中、お子さま、体調に不安のある方はご遠慮ください

1,750円（税込）〈本イベント限定〉チョコだらけパフェセット（ドリンク付き）

スースー感ゼロ！ミントぜんぶ抜き

チョコミントツアーだけど、こっそりミントぜんぶ抜き。

チョコチップ、チョコクランチが、ざっくざく。

ビターチョコのアイスと生チョコが、とろ～り。

異なる食感のチョコを重ねました。なんのスースー感もない、チョコ大好きなひとのためのパフェです。

110円（税込）追いミントソース

スースー感マシマシ！

ことしは、ミントシロップ2種とハッカ油などで攻めたソースをつくりました。ちょっとした味変にも、もっとスリルを味わいたいときにも。

慎重に、ぎりぎりセーフを見極めてね。

すべてのパフェにプラスできます。

※妊娠中、授乳中、お子さま、体調に不安のある方はご遠慮ください

〈本イベント限定〉食べくらべセット（ドリンクつき）

A：チョコミン党にオススメ！

セット内容：「スースーパフェ（東京ver.）」＋「50倍スースーパフェ（東京ver.）」＋「追いミントソース」

B：スースー感ゼロから80倍まで！

セット内容：「チョコだらけパフェ」＋「50倍スースーパフェ（東京ver.）」＋「追いミントソース」

※「食べくらべセット（パフェ2種）」は1名さま用です。ドリンクは1杯の提供となります。お一人さま1オーダー制のため、シェアでのご利用は不可とさせていただきます（6歳未満のお子さまをのぞく）

会期中、「食べくらべセット」のいずれかをご注文いただいた方は、組み立て式の限定カトラリーが毎日20名さまに当たるボックスくじに1回チャレンジしていただけます。「スースー！チョコミント」のオリジナルデザインで、収納ケースが付いているので携帯にもピッタリ！

※各日抽選20名さま限定でのお渡しとなります

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます

■新発売！「スースー！チョコミント」シリーズのスキンケアアイテム

POP UP SHOPでは、チョコミントスイーツから着想を得た新発売のスキンケアアイテムをご用意いたします。さわやかなミントとほんのり甘いチョコの香りのウォーターハンドクリームやプランプリップは清涼感も相まって、まるで「スースー！チョコミント」のパフェを食べているような気分に。

■プレゼントキャンペーンも！

スースー！チョコミント ウォーターハンドクリーム 930円（税込）スースー！チョコミント プランプリップ 1,980円（税込）

１.ご購入者全員対象！限定デザインのステッカープレゼント！

会期中、ショップ・カフェにてご購入いただいた方全員に、限定デザインのステッカーをプレゼントいたします。ショップとカフェでそれぞれ異なるデザインをご用意しております。デザインはお手に取ってからのお楽しみですので、ぜひご来場のうえ、2種類のステッカーを集めてみてください。

※お1人さま1会計につき1枚限りのお渡しになります

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます

２.ショップにて3,000円（税込）以上のご購入で「よじこ」デザインのタオルコースターをプレゼント！

会期中、ショップにて3,000円（税込）以上ご購入いただいたお客さまに、「よじこ」をあしらったキュートなコースターを1つプレゼントいたします。

吸水性も抜群なタオル生地ならではの優しい風合で吸水性も抜群。繰り返しお使いいただけます。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます

※カフェエリアでのご購入は対象外となります

※お連れさまとのレシートは合算していただけません

■イベント概要

開催期間：2026年5月22日（金）～6月21日（日）

開催場所：有楽町マルイ 1F カレンダリウムF01・F02

営業時間：〈ショップ〉11:00～20:00 〈カフェ〉11:20～19:00

※最終日6月21日（日）ショップは19:00、カフェは16:20に営業終了いたします

開催期間：2026年6月2日（火）～6月21日（日）

開催場所：渋谷モディ 1F カレンダリウムD08

営業時間：〈ショップ〉11:00～20:00 〈カフェ〉11:20～19:00

※最終日6月21日（日）ショップは19:00、カフェは16:20に営業終了いたします

有楽町マルイのカフェご予約についての詳細は5月15日（金）中に、公式SNSやHPで公開予定です。

また、5月19日（火）12:00より専用サイトにてご予約を受け付けます。※電話予約不可

※渋谷モディのカフェご予約につきましては、後日詳細を公開いたします

よーじや公式HPの特設ページはこちら（https://www.yojiya.co.jp/archives/4101(https://www.yojiya.co.jp/archives/4101)）

▼よーじや

https://www.yojiya.co.jp/

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/