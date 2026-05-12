5月12日（看護の日）、産後ケア意識調査発表。約8割の産後ママが「気分の落ち込みを感じる」と回答。

株式会社Smile Project

産後ケアは「贅沢品」から「当たり前の社会インフラへ」

Villa Momは「ひとりで頑張らせない」産後ケアを実現します。

グループ全体で全国160園以上の認可保育園と、麻布台ヒルズなど都内6か所でプレップスクール（プレミアム認可外保育園）を運営する株式会社Smile Project（東京都品川区五反田）は、2026年6月22日（月）に東京都江東区有明に保育事業者としては都内初の専用施設型産後ケアホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」を開業します。ついては、本日5月12日（看護の日）に産後ケアを必要とする多くの女性に知ってもらいたいという想いから、1000名の女性にアンケート調査を行い、今の産後ケアに対する意識を浮き彫りにした「産後ケア意識調査」を発表します。産後のママが、心身ともに不安定な時期をひとりで乗り越えなければならない状況や産後ケアを早期回復への投資と感じつつも、利用に踏み出すには夫や家族の理解が必要であることなどが明らかになりました。

（公式サイト：https://villamom.com/）

〈産後に気分の落ちこみを感じるが約8割、特に20代では長期間の強い落ち込みが多い〉

産後ケアは「贅沢品」から、「早期復帰のための自分への投資」「社会インフラ」へ。

■調査サマリー

１.8割が気分の落ち込みを感じている。産後は「想像していた以上に脆弱な状態」

出産後、多くの女性が心身ともに大きな変化を経験している。約8割が気分の落ち込みを感じており、特に若年層では長期間の不安に悩むケースも目立つ。

共働きであっても、育児・家事の負担は女性に偏りやすく、産後は“通常時”とは大きく異なる、極めて不安定な時期である実態が浮き彫りに。

2.産後ケアホテルは7割が「贅沢品」と認識する一方で、実際には9割が「回復のための投資」に共感

産後ケアホテルの必要性を実感する声が多い一方で、そのサービスは依然として「贅沢なもの」と捉えられている。約7割が贅沢なイメージを持つ一方で、実際には約9割が「回復のための投資」としての価値に共感しており、認識には大きな矛盾が存在

３.「必要でも利用に至らない」構造が存在。夫や家族の理解がハードル

実際に出産を経験した女性の約半数が「産後ケアがあればよかった」と感じているにもかかわらず、利用には至っていないケースが多い。

その背景には、費用や情報不足に加え、夫や家族の理解といった外部要因が強く影響。必要性が認識されながらも利用されないという、構造的な課題が明らかに。ニーズの強さに、現状が追い付いていないと言える

■調査概要

〈調査目的〉

出産後5年以内の女性に聞く、「産後ケアの意識と実態」本調査

※都市部※在住、出産後5年以内且つ世帯年収200万円以上の20～40代女性

〈回答数〉

1,248名（20代229名、30代660名、40代359名）

〈調査期間〉

2026年03月02日 ～ 03月05日

〈調査手法〉

株式会社ジャストシステムのセルフ型アンケートサービス「Fastask（ファストアスク）」によるインターネット調査

〈調査結果について〉

・産後、約8割の女性が何らかの気分の落ち込みを経験。産後うつは10％～15％といわれるが、その数字以上に多くの方が不安な状況にいることが明らかに。

・特に20代で「長期間の強い落ち込み」を感じる方が34.４％（約３人に1人）。30代・40代よりも若年世代のほうが不安が強い。

・共働きでも約半数（50.6％）の夫／パートナーが育休を取得していない。共働きでも産後は女性に負担が集中している。

・産後ケアに対して「贅沢品」と感じるは約7割。一方で約9割が「早期回復のための自分への投資」という考え方に共感すると回答。

・約9割の方が産後ケアは「早期回復につながる自分への投資」という考え方に共感。その中で世帯年収1000万以上では41.3%が「強く共感する」と回答（世帯年収500万円未満：26.2％）。

・出産を経験後50％が「産後は休む環境が不可欠」だと実感、想像以上に回復が大変という声も。多くの方が産後ケアの必要性を感じている。

〈産後ケアホテルの必要性について専門家コメント〉

医療法人彩陽会 理事長 代官山バースクリニック 院長

佐藤 陽一（さとう よういち）

2022年に代官山ウィメンズクリニックを開院。代官山周辺で産科医療に携わり、妊娠・出産という人生のかけがえのない時間に寄り添ってきました。大きな喜びとともに、不安や戸惑い、さまざまな思いが行き交う時期だからこそ、一人ひとりのお気持ちに丁寧に向き合うことを大切にしています。医師としてだけでなく、父親として、また患者としての経験も生かし、ご家族と同じ目線で歩みながら、安心して新しい命を迎えられるよう、温かく本質的な産科医療を届けてまいります。

〈代官山バースクリニック佐藤院長：産後ケアの必要性と産後ケアホテルVilla Momへの期待〉

日本では赤ちゃんが生まれると、お母さんは大体5日ほどで退院して自宅に戻るのが一般的です。ただ、帰宅後のサポートには大きな課題があります。産婦人科での医学的なケアは産後1ヶ月検診が中心となり、その後は小児科へと移行しますが、この移行期にケアの「切れ目」が生じやすく、母親が孤立しやすい状況が続いてきました。

かつては祖父母など家族のサポートがありましたが、現代では核家族化が進み、パートナーの育休もまだまだ十分ではない中、お母さんが一人で育児と体の回復を抱え込んでしまうケースが増えています。

こうした背景から、宿泊型産後ケア施設において退院後から4か月頃まで母子に寄り添い、サポートできる「切れ目のないケア」の提供には、大きな意味があると考えています。 気持ちの面での不安も、実はとても多くのお母さんが感じています。産後うつの発症率は10～15%とされていますが、本リリース調査でも明らかになっている通り、産後に強い不安を感じたという方は約4割、何らかの不安を経験したことがある方まで含めると、実に8割以上にのぼります。病院での診察時間はごく限られており、自宅での24時間の生活の中で抱える不安や悩みを医療者がすべてカバーすることは、現実的にはなかなか難しいのが現状です。産後うつを含む精神的な揺れは今も昔も問題視されてきましたが、その解決には行政・医療・民間が連携した包括的な支援体制が不可欠です。

また、2017年頃より国が産後ケアに本腰を入れ始め、公的支援が本格的に動き始めました。本院でも、産後のメンタル面をスクリーニングして行政につなぐ取り組みや、「何かあったらいつでも頼ってね」と言える場を目指したママ交流会の開催など、「病院との切れ目をなくす」ための工夫を重ねています。

保育のプロが手がけた産後ケアホテル「Villa Mom」のような施設は、産婦人科・小児科・保育士が連携した「切れ目のないケア」を実現する場として大きな期待が寄せられています。また、産後うつになった女性は、そのパートナーの多くも同様の症状を抱えるというデータもあり、お母さんだけでなくお父さんを含めた家族全体へのサポートの重要性も高まっています。本院でも家族で産院に宿泊し、一緒に過ごせるようなサービスを提供しています。親子や子育ての形はみな違いますから、産後ケアの形も100人いれば100通りあっていい。多様な施設やサービスが生まれることで、より多くの家族のニーズに応えられる社会の実現が求められていますし、そこでは民間企業による自由な発想が大きな役割を期待されていると思います。

Villa Mom開業記念｜産後を変える2泊3日無料体験モニター募集

〈キャンペーン情報〉

概要説明：

産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」が、2026年6月22日（月）、東京・有明にいよいよ開業します。この特別な節目を、産後のお母さまたちと一緒に祝いたい。そんな想いから、開業を記念した「産後を変える2泊3日無料体験モニター募集」を実施します。「ひとりで頑張らなくていい」産後の時間を、Villa Momで過ごしてみませんか。

○キャンペーン応募期間

2026年5月12日（火）～6月12日（金）23:59まで

○賞品内容

ショートステイ（2泊3日）プラン

－リカバリーベーシックルーム（28平方メートル ）

－1日5食付き（朝・昼・晩・おやつ・夜食）

3名様にプレゼント

＜賞品有効期間＞

2026年6月22日（月）～2027年7月31日（金）

○利用条件

ご利用時（ご宿泊時）に

・産後4ヶ月未満であること

・母子手帳のご持参（携帯）

を利用条件とさせて頂きます。

※その他後述の「ご注意」内容もご確認ください。

○応募方法

ステップ1）

Villa Mom Instagram公式アカウント（@villamomofficial）をフォローしてください。

ステップ2）

本投稿に対して、「いいね！」を押してください。

○応募資格

18歳以上の日本国内にお住まいの妊娠中の方

○抽選・当選発表

厳正な抽選の上、当選者を決定し、ご当選者のみに公式アカウント（@villamomofficial）よりダイレクトメッセージ（DM）でご連絡いたします。

○ご注意

・公式アカウント（@villamomofficial）以外のアカウントにはご注意ください。

・お一人様につき、ご応募は1回のみとなります。同一人物による複数アカウントを使った重複応募が確認された場合、当選を取り消すことがあります。

・ダイレクトメッセージ（DM）の受信を拒否されている場合、当選を無効といたします。

・鍵アカウント（非公開設定）の方、または抽選時点でフォローや「いいね！」を外された方はご応募の対象外となります。

・応募受付や当選に関するお問い合わせにはお答えできません。

・当選された権利はご本人のみ有効です。第三者への譲渡・転売はできません。

・Villa Momの利用約款（https://villamom.com/terms/）および利用規則（https://villamom.com/rules/）にご同意いただくことも、ご利用の条件となります。これらに違反する可能性があると判断された場合、当選を取り消すことがあります。

・本キャンペーンは、Instagramが主催・協賛・管理・関与するものではありません。

・空き状況によりご希望の日程でご宿泊が承れない場合がございます。あらかじめご了承ください。