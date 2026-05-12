【開催報告】宝石商 櫻井彩子 阪神梅田本店にて初の百貨店ポップアップを開催

M&A jewelry

宝石商 櫻井彩子（所在地：東京都文京区、以下：当ブランド）は、2025年9月17日～9月23日、大阪・阪神梅田本店（大阪市北区）2階ポップアップスペースにて期間限定ポップアップストアを開催いたしました。

百貨店および大阪での開催はいずれも初の試みとなりましたが、会期中は約1,300名のお客様にご来場いただき、同スペース史上最高売上を記録しました。

阪神梅田本店 2階ポップアップスペース史上最高売上を記録

特筆すべき点として、外商顧客の来場比率が26％を占め、通常のポップアップ（約10％）を上回る結果となりました。阪神梅田本店の外商顧客からも高い関心を集め、当ブランドの品質・デザイン性が、ハイエンド層にも強く支持されていることが明らかになりました。

また、会期中にはヴァンクリーフ＆アーペル、ティファニーなどのハイジュエリーと当ブランドのジュエリーを組み合わせ、日常使いとして楽しまれているお客様が多いことも判明。ラグジュアリーと日常をつなぐ存在として、当ブランドの新たな価値が浮き彫りとなりました。

関西圏のお客様からは「実物を見て想像以上の美しさに感動した」「普段使いしやすく、手持ちのジュエリーと合わせやすい」といった声が多く寄せられ、直接商品をご覧いただき、生の声を伺える非常に有意義な機会となりました。

阪神梅田本店からも「今後もぜひ何か一緒に取り組んでいきたい」とのお言葉をいただいており、今後の継続的な展開や新たな企画にもつながるポップアップとなりました。

宝石商 櫻井彩子は今後も、実際にお客様と直接向き合う場も大切にしながら、ジュエリーの新しい楽しみ方と価値を提案してまいります。

次回開催イベント 概要

なお、直近では新たな取り組みとして、次回イベントの開催を予定しております。

本イベントは、購入を前提とせず、ジュエリーや写真展示をご覧いただきながら、櫻井彩子やスタッフとの対話をお楽しみいただく場です。

当ブランドの世界観をゆっくりとご体感いただける機会として開催いたします。詳細は以下リリースをご覧ください。

次回イベントリリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000098947.html

宝石商櫻井彩子について

母親から継いだ仕入れルートと審美眼を背景に、2019年からSNSでジュエリーに関する情報発信を開始。「宝石には、ハイブランド以外にもさまざまな購入方法がある」という新しい選択肢をInstagramで初めて提示し、今では“インスタで宝石商”と名乗る人々が増える流れの源流をつくった存在でもあります。テーマは『宝石選びの自由が広がる時代へ』。

対面販売（櫻井流“コンサルティング接客”）・インスタ販売（2022年開始）・会員制EC「A JEWELRY BOX」の三位一体で、『誰から買うか』を重視したお見立て体験を提供し続けています。

運営は、ビジネスパートナーでもある夫と、高校時代からの親友を含む少数精鋭チーム。Instagramフォロワーは2.5万人超。日々の配信で、石選びの視点と装いの解像度を高めるヒントを発信。自身で広告塔を務め、2023年2月には初著書『宝石にブランド料はいりません』を出版。

毎回違った世界観を創出する期間限定ショップでは、高額帯～手の届く価格帯までを横断し、渋谷スクランブルスクエアではスクスク期間限定ショップ史上過去最高となる1.7億円（3日間）を記録。“コンサルティング接客”を味わえる導線を整えることで、お客様に高い満足度を提供。サイズ・色味・既存ジュエリーとの相性まで伴走することで『一生の相棒になるジュエリーを、あなたらしく選べる』力をそっと拓きます。

宝石商 櫻井彩子写真はAYAKO SAKURAIオリジナルデザインの一部です。（写真左から）夫、櫻井彩子、高校時代からの親友会員制EC「A JEWELRY BOX」 :https://a-jewelrybox.com/※閲覧・購入には会員登録が必要です。

櫻井彩子公式Instagram :https://www.instagram.com/ayakosakurai__jewelry?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

宝石商櫻井彩子公式サイト :https://ayakosakurai.com/