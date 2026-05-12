SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月06に「SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。SIC POWER DEVICEに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）の概要
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）に関する当社の調査レポートによると、SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）規模は 2035 年に約 80.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）規模は約 29.2億米ドルとなっています。SIC POWER DEVICE に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、SiCパワーデバイス市場シェアの拡大は、再生可能エネルギーの急速な普及に加え、再生可能エネルギーソリューションを支援するための政府投資の増加によるものです。国際エネルギー機関（IEA）は、エネルギー分野への投資額が2025年には3.3兆米ドルに達し、2024年比で2%増加したと報告しています。
SIC POWER DEVICEに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/sic-power-device-market/590642267
SiCパワーデバイスに関する市場調査によると、電気自動車（EV）のインバーター、車載充電器、DC-DCコンバーターにおけるSiCパワーデバイスの採用拡大や、急速充電インフラへの投資増加に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかしながら、製造プロセスの複雑さや、多額の初期投資およびシステム統合にかかるコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349095/images/bodyimage1】
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）セグメンテーションの傾向分析
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、SIC POWER DEVICE の市場調査は、デバイス種別、定格電圧別、アプリケーション別、最終用途産業別、パッケージ形態別と地域に分割されています。
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642267
SiC Power Device Market (SiCパワーデバイス市場）のアプリケーション別に基づいて、自動車（EV/HEV）、再生可能エネルギー、産業用電力システム、民生用電子機器、航空宇宙と防衛に分割されています。このうち自動車（EV/HEV）セグメントは、予測期間において45%という主要な市場シェアを占めると予測されています。これは、電気自動車の普及が拡大していることに加え、スイッチング損失の低減、電力変換効率の向上、および発熱量の抑制といった利点から、EV分野においてSiCデバイスへの選好が高まっていることに起因しています。
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）の概要
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）に関する当社の調査レポートによると、SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）規模は 2035 年に約 80.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）規模は約 29.2億米ドルとなっています。SIC POWER DEVICE に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、SiCパワーデバイス市場シェアの拡大は、再生可能エネルギーの急速な普及に加え、再生可能エネルギーソリューションを支援するための政府投資の増加によるものです。国際エネルギー機関（IEA）は、エネルギー分野への投資額が2025年には3.3兆米ドルに達し、2024年比で2%増加したと報告しています。
SIC POWER DEVICEに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/sic-power-device-market/590642267
SiCパワーデバイスに関する市場調査によると、電気自動車（EV）のインバーター、車載充電器、DC-DCコンバーターにおけるSiCパワーデバイスの採用拡大や、急速充電インフラへの投資増加に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかしながら、製造プロセスの複雑さや、多額の初期投資およびシステム統合にかかるコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
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SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）セグメンテーションの傾向分析
SIC POWER DEVICE MARKET (SICパワーデバイス市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、SIC POWER DEVICE の市場調査は、デバイス種別、定格電圧別、アプリケーション別、最終用途産業別、パッケージ形態別と地域に分割されています。
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SiC Power Device Market (SiCパワーデバイス市場）のアプリケーション別に基づいて、自動車（EV/HEV）、再生可能エネルギー、産業用電力システム、民生用電子機器、航空宇宙と防衛に分割されています。このうち自動車（EV/HEV）セグメントは、予測期間において45%という主要な市場シェアを占めると予測されています。これは、電気自動車の普及が拡大していることに加え、スイッチング損失の低減、電力変換効率の向上、および発熱量の抑制といった利点から、EV分野においてSiCデバイスへの選好が高まっていることに起因しています。