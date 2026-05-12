大切な節目を華やかに彩る贈り物 ― 金沢箔「うららか 屏風時計」
金沢箔の美しさを暮らしに取り入れる「うららか 屏風時計」は、伝統工芸の技と現代のインテリア性を兼ね備えた上質な置き時計です。
日本の屏風をモチーフにした優雅なフォルムに、繊細な輝きを放つ金沢箔をあしらい、空間に華やかさと落ち着きをもたらします。和室はもちろん、洋室やオフィスにも調和するデザインで、日常のひとときを上品に彩ります。
コンパクトながら存在感があり、開業祝いや周年記念、表彰記念品など、特別な節目を祝う贈り物としても最適。日本らしい美意識と実用性を兼ね備えた、長く愛される逸品です。
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【箔一】うららか 屏風時計～
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a122-06001/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349087/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
日本の屏風をモチーフにした優雅なフォルムに、繊細な輝きを放つ金沢箔をあしらい、空間に華やかさと落ち着きをもたらします。和室はもちろん、洋室やオフィスにも調和するデザインで、日常のひとときを上品に彩ります。
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