採用難時代に“人材接点”を資産化するアルムナイ×タレントプール活用ウェビナー　【5月19日開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、採用・人事部門の責任者・担当者を対象にしたウェビナー、「データベースを活用した採用戦略のポイント～アルムナイ×タレントプール活用～」を5月19日(火)にオンラインにて開催いたします。

近年、採用難や人材の流動化が進む中で、従来の採用手法に加え、これまで接点のあった人材との関係性を継続的に構築し、採用につなげる取り組みの重要性が高まっています。こうした中で、退職者との関係性を資産化する「アルムナイ（退職者）活用」や「タレントプール」の構築に注目が集まっています。

本ウェビナーでは、アルムナイやタレントプールを活用した採用施策について、最新動向や具体的な事例を交えながら解説します。さらに、アルムナイ・リファラル・タレントプールを一元管理し、過去応募者や退職者、社員紹介候補者などとの接点をデータベース化し、継続的なコミュニケーションを通じて採用機会の創出を支援するパソナの人材データベースプラットフォーム「aloop」を活用した採用方法についてご紹介します。

◆ウェビナー概要

日時：

2026年5月19日(火)13:00-14:00

場所：

オンライン開催

料金：

無料

内容：

・タレントプールとアルムナイを用いた採用の流れやコツ

・デモ画面によるaloopを活用したアルムナイ、タレントプール採用の説明

・事例紹介

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/CAD/20260519



サービスサイト：

https://aloop.link/

お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp