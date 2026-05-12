チエル、第17回 EDIX（教育総合展）に出展

チエル株式会社

学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：川居 睦）は、2026年5月13日（水）～15日（金）東京ビッグサイトで開催される第17回 EDIX（教育総合展）に出展いたします。

■ 出展概要

小学校から大学まで先生方をICTで支援するチエルでは、EDIX東京にて最新の製品・ソリューションを展示します。本展示会では、今後発売予定の新製品・新機能を多数展示いたします。学校・自治体からの注目度も高く、会場では新製品・新機能をご体感いただけるコーナーをご用意しております。進化する教育ICTの未来を、ぜひチエルブースでご確認ください。

■出展製品ラインナップ（新製品・新機能 の一部をご紹介）

・学校DXソリューション

「TeachGear」 公用スマホツール / 週案ツール

先生の働き方改革を進め学校DXを実現する「TeachGearシリーズ」では、２種類のツールを提供します。

「公用スマホツール」では、AIを活用し、公用スマホで撮影した写真の管理や内線機能を提供します。

「週案ツール」では、学校で決まった行事や時間割等から週案を自動で作成し、先生間で状況の共有ができる「新しい情報共有ツール」です。

・多言語対応日本語学習システム

「ABLish日本へGO！」

これまで週に３回時事英語を配信し続けてきたABLishに新シリーズが登場。日本語を学習するシステム「ABLish 日本へGO！」が加わりました。本システムは９言語に対応。確認問題の他、AIを活用した作文問題等もあり、様々な形で学習ができます。

・統合通信可視化ソリューション

「Tbridge T-Manager」

Ver.2では、ネットワーク機器の死活監視機能が追加されます。本機能の搭載により、各校のネットワーク速度だけではなく故障機器等の判別に役立つデータを提供できるようになり、現場到着前に対策の検討が可能になります。

■ 展示会概要

展示会名 第17回 EDIX（教育総合展）東京

会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）

時間 ：10:00～18:00※最終日のみ17時終了

会場 ：東京ビッグサイト 展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟

主催 ：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan 合同会社）

出展ブース番号：16-1 （東展示棟 第２ホール）

公式HP：【公式】EDIX東京2026｜日本最大の教育分野の展示会イベント

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html