応用地質株式会社にプレミアム優待倶楽部を導入　株主様との対話強化・株主管理ＤＸの促進へ

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、応用地質株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：天野 洋文、以下「応用地質」) が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

2026年６月末以降、毎年６月末日および12月末日の応用地質の株主名簿に記録または記載された200株以上保有の株主様を対象といたします。

株主優待制度新設の目的

１.応用地質の株主様への還元

２.応用地質の株主様との対話強化、および株主管理のDXの促進

プレミアム優待倶楽部導入の目的について

「応用地質・プレミアム優待倶楽部」への会員登録を通じて得られる株主データベースを積極的に活用し、株主様との対話の強化を図ると共に、株主様に対し、PR情報・IR情報をタイムリーに配信することで、企業理解の促進とエンゲージメントの向上を目指します。

また、従来は限られた情報に基づいて行われていた株主管理を電子化することで、より効率的かつ戦略的な市場との対話を実現します。

こうした取り組みにより、より多くの皆様に応用地質へのご関心をお寄せいただくとともに、長期的にご支援いただける株主様との関係構築を深めていく体制づくりを進めてまいります。

応用地質の株主様は、専用のWEBサイト「応用地質・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトに加え、Amazonギフトカードなど5,000種類以上の商品からお選びいただけます。

（注１）Amazonギフトカードの交換は、交換手数料５％を差し引いた額面での交換となります。

（注２）Amazonギフトカードに関するお問い合わせは、Amazonではお受けしておりません。

お問い合わせは応用地質・プレミアム優待倶楽部ヘルプデスク【0120-980-965】までお願いいたします。

（注３）Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）にて宿泊チケットや高級ワイン等のより幅広いラインナップの優待品との交換や、ふるさと納税にご利用いただけます。（https://premium-yutaiclub.satori.site/furusato ）

【進呈条件】

2026年6月末以降、毎年6月末日・12月末日の株主名簿に、記載された200株以上保有する株主様を対象といたします。

【繰越条件】

ポイントは、６月末日・12月末日において株主名簿に同一株主番号で連続２回以上記載され、かつ200株以上継続保有されている場合にのみ繰越すことができ、最大４回分まとめて交換することができます。

なお、６月末日・12月末日の権利確定日までに「株式の全売却」「証券会社の貸株サービスのご利用」「ご本人様以外への名義変更及び相続等」などその他事由により株主番号が変更された場合は、当該ポイントは失効となり、繰り越しはできませんので、十分にご留意ください。

【長期特典】

2026年６月末以降、毎年６月末日・12月末日において株主名簿に同一株主番号で連続３回以上記載され、かつ200株以上継続保有されている場合は、長期保有株主様への特典として、期間中継続して保有いただいている株式数に応じて進呈される株主優待ポイントに対して、1.1倍の株主優待ポイントを進呈いたします。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、約5,000種類の厳選された商品とAmazonギフトカードなどの電子マネー・ポイント優待を取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※掲載写真は一例です。商品・内容は変更となる場合がございます。

■Amazonギフトカード4,750円分

［5,000ポイント］

Amazonギフトカードで、数億種類の品揃えの総合オンラインストア Amazon.co.jp にてお好きな商品をお買い求めいただけます。※Amazonギフトカードに関するお問い合わせは、Amazonではお受けしておりません。応用地質・プレミアム優待倶楽部ヘルプデスク【0120-980-965】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■＜ビアードパパ＞ベイクドチーズケーキ

直径約12cm×1個

［3,000ポイント］

チーズの濃厚さとミルクの甘みがしっとりとマッチした、飽きのこないべイクドタイプのチーズケーキ。

■北海道のカリーセット 3種5食 ビーフカリー・チキンカリー各2食、ポークカリー1食

［6,000ポイント］

それぞれ北海道十勝牛、北海道中札内鶏、北海道産阿寒豚を使い、マイルドなスパイスで仕上げました。北海道素材のおいしさが楽しめます。

■＜ミヤチク＞国産黒毛和牛 ステーキ用

計540g

［13,000ポイント］

黒毛和牛は、肉質が良いとされており、口の中に入れると舌の上でとろけるような、まろやかな味わいです。

株主様限定の特設ウェブサイト「応用地質・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年8月を予定しております。（https://oyo.premium-yutaiclub.jp/ ）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆応用地質株式会社

応用地質グループは、「防災・インフラ」「環境・エネルギー」「国際」という3つのセグメントで事業展開しています。これら3事業を成長・拡大させていくことで、「スマートな社会インフラの整備」「自然災害の被害軽減とレジリエントなまちづくり」「脱炭素社会、持続可能な循環型社会の形成」「豊かな自然共生社会の実現」に貢献していきます。事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。

（https://www.oyo.co.jp/ ）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）は、ブロックチェーン技術を活用した共通株主優待コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2025 年8月1日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業