本格エステ機器の技術を流用したRF美顔器がMakuakeに登場。RF・EMS・ELPの3機能を搭載したパーソナル美顔器『NEWCAE』を先行販売開始

株式会社フルークフォレスト自宅で続ける本格ケア

Makuakeプロジェクト

タイトル：プロ仕様の3つの機能を自宅でデイリーケアができるパーソナル美顔器

URL：https://www.makuake.com/project/erd24/(https://www.makuake.com/project/erd24/)

期間：2026年06月29日まで

株式会社フルークフォレスト（所在地：埼玉県さいたま市）は、応援購入サービス「Makuake」にて、本格エステ機器の技術を流用したパーソナル美顔器『NEWCAE』の先行販売を開始いたしました。

本製品は、RF（ラジオ波）・EMS・LEDの3つの機能を搭載し、自宅で手軽にフェイスケアができる家庭用美顔器です。

毎日続けやすいコンパクト設計とシンプル操作により、ソファでくつろぎながら、テレビを見ながらなど、日常生活に取り入れやすい“ながら美容”を実現します。

開発背景

隙間時間に、ながら美容が可能

近年、自宅で美容ケアを行う“セルフケア需要”が高まる一方で、

エステに通う時間が取れない高価な美容機器は継続しにくい手間がかかると習慣化しづらい

といった悩みも多く聞かれます。

パーソナル美顔器「NEWCAE」は、「毎日、無理なく続けられる本格フェイスケア」をコンセプトに開発されました。

本格エステ機器にも採用される技術を応用しながら、自宅でも扱いやすいサイズ感とシンプルな操作性を両立。毎日の生活に自然に取り入れられる設計を目指しました。

「NEWCAE」の特徴

RFモード

1．RF（ラジオ波）による温感ケア

RFによる温感機能を搭載。 肌を温めながら、リラックスしたフェイスケア時間をサポートします。

EMSモード

2．EMSによる表情筋アプローチ

EMS機能により、表情筋へアプローチ。 毎日のケア習慣として取り入れやすい仕様です。

ELPモード

3．ELP 電気パルス式浸透

ELPは特殊な電気パルスを発生させます。

パルス信号が肌を整えて美容成分の通り道を一時的に作り、角質層まで浸透するのを手助けします。

心地よいピリピリ感が、ワンランク上のケアができている実感が得られます。

4．毎日使いやすいコンパクト設計

軽量かつコンパクトな設計により、ソファやベッド、デスク周りなど場所を選ばず使用可能。 短時間でも取り入れやすく、“続けやすさ”を重視しています。

【詳細はMakuakeプロジェクトページへ】(https://www.makuake.com/project/erd24/)

商品概要

商品名：NEWCAE

タイトル：プロ仕様の3つの機能を自宅でデイリーケアができるパーソナル美顔器

内容：RF・EMS・LED搭載 パーソナル美顔器

販売期間：Makuakeにて先行販売中 2026年06月29日まで

プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/erd24/

今後の展開

フルークフォレストでは今後も、「毎日の暮らしを少し快適に、少し豊かにする」製品開発を通じて、日常に取り入れやすいセルフケア製品を展開してまいります。

会社概要

会社名：株式会社フルークフォレスト

所在地：埼玉県さいたま市

事業内容：生活雑貨・美容機器・ガジェット製品等の企画、販売

URL：https://flukeforest.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フルークフォレスト

Mail：support@flukeforest.jp

URL：https://flukeforest.jp/