これ凄くない!?ビデオ通話トランシーバー HDL-4554
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、ビデオ通話トランシーバー HDL-4554が5月1日に発売された。
ただのトランシーバーでは物足りないって思ったことありませんか？
トランシーバーも進化してるんです!!
なんとモニターがあり、顔を見ながら通話出来るんです。
屋外で、屋内で、顔を見ながらおしゃべり出来る！
子供も、大人も、シニア世代にも
ビデオ通話・チャット・カメラ・アルバムと4つの機能付き
商品詳細
本体サイズ：約幅52×高さ138×奥行18mm
本体質量：約59g
■生産地：中国
■素材・成分：ABS樹脂、ガラス
バッテリー：リチウムイオンポリマー電池650mAh(3.7V 2.4Wh)
電源：DC5V/1A
定格消費電力：0.8W
充電ポート：USBType-C
充電時間(約)：2時間
使用時間(約)：※待ち受け時間(2時間）、累積ビデオ通話時間(1時間30分)
使用環境温度：10℃～40℃(充電環境温度：10℃～35℃)
機能：ビデオ通話、/チャット/カメラ/アルバム/壁紙/じゃんけんゲーム
メモリー容量：32MB(写真保存50枚/チャットメッセージ30通）
カメラ画素数：30万画素
画面表示：2.0インチIPS液晶 解像度240×320ピクセル
通話方式：プレストーク通話
無線通信方式：IEEE802.11g
周波数帯域：2.4GHz帯(2450.0MHz～2462.0MHz)
変調方式：OFDN(2.4GHz)
使用可能距離(約)：50m(直線見通し距離)
付属品：ネックストラップ×2、充電ケーブル×2、取扱説明書
保証期間：6ヶ月
【弊社製品に関するお問合せ先】
■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。
株式会社ヒロ・コーポレーション
メールアドレス:info@cds-ito.co.jp