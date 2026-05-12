これ凄くない!?ビデオ通話トランシーバー　HDL-4554

株式会社イトウ

株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、ビデオ通話トランシーバー HDL-4554が5月1日に発売された。

ただのトランシーバーでは物足りないって思ったことありませんか？

トランシーバーも進化してるんです!!

なんとモニターがあり、顔を見ながら通話出来るんです。

屋外で、屋内で、顔を見ながらおしゃべり出来る！

子供も、大人も、シニア世代にも

ビデオ通話・チャット・カメラ・アルバムと4つの機能付き

商品詳細

本体サイズ：約幅52×高さ138×奥行18mm

本体質量：約59g

■生産地：中国

■素材・成分：ABS樹脂、ガラス

バッテリー：リチウムイオンポリマー電池650mAh(3.7V 2.4Wh)

電源：DC5V/1A

定格消費電力：0.8W

充電ポート：USBType-C

充電時間(約)：2時間

使用時間(約)：※待ち受け時間(2時間）、累積ビデオ通話時間(1時間30分)

使用環境温度：10℃～40℃(充電環境温度：10℃～35℃)

機能：ビデオ通話、/チャット/カメラ/アルバム/壁紙/じゃんけんゲーム

メモリー容量：32MB(写真保存50枚/チャットメッセージ30通）

カメラ画素数：30万画素

画面表示：2.0インチIPS液晶 解像度240×320ピクセル

通話方式：プレストーク通話

無線通信方式：IEEE802.11g

周波数帯域：2.4GHz帯(2450.0MHz～2462.0MHz)

変調方式：OFDN(2.4GHz)

使用可能距離(約)：50m(直線見通し距離)

付属品：ネックストラップ×2、充電ケーブル×2、取扱説明書

保証期間：6ヶ月

【弊社製品に関するお問合せ先】

■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。



株式会社ヒロ・コーポレーション

メールアドレス:info@cds-ito.co.jp