7つの質問に答えるだけで最適なファクタリング会社が見つかる診断ツールをリニューアル｜株式会社サイトクリエーション
株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)が運営するメディア「ファクタリングガイド(https://sitecreation.co.jp/factoring/)」は、ユーザーが7つの質問に回答するだけで、自分に合ったファクタリング会社を見つけられる「ファクタリング会社診断ツール」を全面リニューアルしたことをお知らせします。
近年、ファクタリングサービスの利用者は増加している一方で、「どの会社を選べばいいかわからない」「手数料や対応条件の違いが複雑」という声も多く見られます。
そこで今回、株式会社サイトクリエーションでは、利用目的や事業形態に応じて最適な会社を提案できるよう、診断ロジック・UI・表示速度を改善した新しい診断ツールを公開しました。
リニューアルのポイント
1. 7つの質問に答えるだけの簡単診断
「法人か個人事業主か」「希望入金速度」「必要金額」「オンライン完結希望」など、7つの質問に答えるだけで、条件に合ったファクタリング会社を自動でピックアップします。
2. 最短10秒で診断完了
複雑な比較表を見ることなく、短時間で自分に合うサービスを探せる仕様に改善しました。
3. 条件に応じた最適な会社を提案
個人事業主向け、即日入金重視、少額利用、オンライン完結など、ユーザーの条件に応じて最適なファクタリング会社を表示します。
4. スマホユーザー向けにUIを最適化
スマートフォンからでも操作しやすいよう、デザインや導線を刷新。直感的に利用できる構成へ改善しました。
開発背景
ファクタリング市場の拡大に伴い、サービス数も増加しています。
一方で、利用者からは、「どこが自分に合うかわからない」 「比較項目が多すぎる」 「個人事業主でも利用できる会社を探したい」 といった悩みも多く寄せられていました。
そこで、初心者でも迷わず利用できる診断型ツールとして、より分かりやすく・使いやすい形へリニューアルを実施しました。
サービス概要
サービス名： ファクタリング会社診断ツール
利用料金： 無料
対応端末： PC・スマートフォン
URL：http://sitecreation.co.jp/factoring/(http://sitecreation.co.jp/factoring/)
ファクタリングガイド