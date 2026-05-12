「DID/VCに関する各ベンダーの動きを総まとめ！」ランチタイムウェビナーを6月4日に開催

株式会社Recept

株式会社Recept（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中瀬 将健）は、2026年6月4日（木）12:00より、オンラインウェビナー「DID/VCに関する各ベンダーの動きを総まとめ！」を無料開催いたします。

イベント概要

ReceptはDID/VC技術を専門とするベンチャー企業として、

国内最大級の事例数を誇る技術基盤「proovy」を提供しています。



近年、DID（分散型ID）やVC（Verifiable Credentials：検証可能なデジタル証明書）への注目が高まり、国内外でさまざまな企業・団体が実証実験、プロダクト開発、標準化、社会実装に向けた取り組みを進めています。

一方で、DID/VC領域は技術・制度・事業プレイヤーの動きが複雑に絡み合っており、企業の新規事業担当者やDX推進担当者にとって、「どのベンダーが何に取り組んでいるのか」「自社の事業にどう関係するのか」を把握しづらい状況もあります。

本ウェビナーでは、DID/VC領域に関する各ベンダーの動きを整理しながら、現在の市場動向、主要な取り組み、今後企業が注目すべきポイントについて解説します。



【参加方法】

Peatix(https://peatix.com/event/5004342/view)にて参加登録をお願い致します。

【開催概要】

開催日：2026年2026年6月4日（木）12:00～

テーマ：「DID/VCに関する各ベンダーの動きを総まとめ！」ランチタイムウェビナー

スピーカー：中瀬 将健（株式会社Recept CEO）

形式：オンライン（配信予定）

視聴URL：申込者へ別途ご案内

参加費用：無料

アーカイブ配信：あり（予定）

■ プログラム（予定）- DID/VCの基礎- 各ベンダーによるDID/VCに関する動向一覧（2026年6月時点）- 弊社サービス「proovy」のご紹介- 質疑応答【こんな方におすすめのイベントです】- 新技術の調査を担当されている方- DID/VCを活用したビジネス・マネタイズにご関心のある方- 新規事業／DX担当者様- 2026年以降の先端技術トレンドを把握したい投資家様

◆詳細・お申込みはこちらから

Peatix(https://peatix.com/event/5004342/view)にて参加登録をお願い致します。

※同業他社様も含め、どなたでもご参加可能です

※個人からのお申し込みはお断りさせていただく可能性がございます、所属する法人を明記したうえでお申し込みください

株式会社Receptについて

株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、

教育機関・企業・自治体向けにデジタル証明書ソリューション「proovy」を提供しています。

大手ベンダーや教育機関への導入実績を持ち、デジタル証明の社会実装を推進中です。

公式サイト：https://recept.earth/

Culture Deck：https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck

本件に関するお問い合わせ

株式会社Recept 広報担当

E-mail：info@recept.earth

URL：https://recept.earth/

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))