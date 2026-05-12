ベビー家電のFeeKaa、全国の保育施設・子育て支援センターへ「調乳ポット」を無償提供

テークオフ株式会社

ベビー・キッズ家電ブランド「FeeKaa（フィカー）」の社会貢献活動として、全国の保育園、幼稚園、子育て支援センター等の施設を対象に、ブランドの主力製品である『FeeKaa 調乳ポットシリーズ』を無償提供するプロジェクトを開始いたします。

保育現場における調乳業務は、多忙な業務の中でも高い精度と安全性が求められる重要な仕事です。FeeKaaは、1度単位で温度をキープできるテクノロジーを通じて、施設スタッフの皆様の負担を軽減し、より安全で健やかな育児環境の構築に寄与することを目指します。本日より、提供を希望される施設・団体様の募集を開始いたします。

本プロジェクトの目的

現場の声で育児家電をアップデートする「共創型支援」

本プロジェクトは、単なる製品の無償提供にとどまりません。FeeKaaは「現場のプロフェッショナルである保育士・スタッフの皆様の声こそが、最高の製品を作る」と信じています。

プロ視点のフィードバックを製品開発へ： 実際に多忙な現場で製品を使用していただき、温度調節の精度、給湯の操作性、お手入れのしやすさなど、プロの視点から率直な意見・改善要望を収集します。これらのフィードバックは、次世代モデルの開発や既存製品のアップデートに直接反映されます。

真に「現場が求める」仕様の追求： ご家庭での使用以上に過酷かつ迅速な対応が求められる保育現場での知見を蓄積することで、どんな育児シーンでもストレスなく、安全に、そして直感的に使える「究極の育児家電」の実現を目指します。

保育・育児環境の課題解決を共に： 「もっとこうなれば楽になるのに」という現場の潜在的な悩みをすくい上げ、テクノロジーで解決する。施設とメーカーが手を取り合うことで、日本全体の育児環境をより良くしていくサイクルを構築します。

無償提供の対象製品：FeeKaa 調乳ポットシリーズ

募集要項・応募方法

■支援内容

FeeKaa 調乳ポットシリーズの無償提供（台数は施設規模により相談）

■対象となる団体・施設

◎認可・認可外保育園、幼稚園、認定こども園

◎市区町村が運営する子育て支援センター、児童館

◎乳児院、障害児支援施設

◎その他、公共性の高い育児支援活動を行っている団体

■パートナーシップ内容

・アンケートやインタビューへのご協力（製品の使い心地や改善案のご提供）

・事例紹介としての写真撮影や取材

■応募方法：下記までメールご連絡ください。

担当者： 小林

TEL：03-4579-8386

E-mail： dealer@keecoon.com

募集期間： 2026年5月12日（火）～ 2026年5月31日（日）

翊飛株式会社 代表メッセージ

日々、未来の宝物である子どもたちを支えている保育士やスタッフの皆様に、少しでも『心のゆとり』を届けたい。FeeKaaの技術がその一助になれば、これ以上の喜びはありません。私たちは製品を通じて、地域社会と共に歩むブランドでありたいと考えています。