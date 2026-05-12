KEECOON老人ホーム・学校等の施設へ加湿器を提供！施設のリアルな“困りごと”を収集し、製品開発に反映

■ プロジェクト発足の背景：環境家電を「現場」の最適解へ

テークオフ株式会社

KEECOON（キーコン）は、老人ホーム、福祉施設、学校などの公共性の高い施設を対象に、自社製品の加湿器を無償提供する『KEECOON 空間環境アップデート・プロジェクト』を始動いたします。

本プロジェクトの目的は、単なる物資支援に留まりません。異なる環境下での「実際の使用感」を収集し、それをR&D（研究開発）にフィードバックすることで、より多様な生活シーンに寄り添った「真に使いやすい家電」を創出することを目指しています。

■ 本プロジェクトの目的：現場の体験に基づく「製品の最適化」

KEECOONは、使う場所によって家電に求められる「正解」は異なると考えています。

実際の体験に基づいた製品調整： 老人ホームでの「夜間の静音性」、学校での「大容量かつ長時間の稼働」、福祉施設での「お手入れの簡便さ」など、各現場のリアルなフィードバックを直接収集したいと存じます。これにより、既存製品の改良や新製品の仕様決定に直結させます。

多様なシーンに適合するR&Dの推進： 一般家庭だけでなく、より高い衛生管理や利便性が求められるプロの現場での知見を蓄積することで、どんな環境でも最高のパフォーマンスを発揮する「環境家電のスタンダード」を確立します。

安心・安全な空間づくりへの貢献： 乾燥による感染症リスクを低減し、施設利用者や学生、スタッフの皆様が健やかに過ごせる空間づくりを支援します。

募集要項・応募方法

■支援内容

KEECOON 加湿器シリーズの無償提供（台数は施設規模により相談）

■対象となる団体・施設

◎特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービスセンター

◎障がい者支援施設、福祉作業所

◎乳児院、障害児支援施設

◎小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校

◎その他、公共性の高い施設や教育・福祉団体

■パートナーシップ内容

・アンケートやインタビューへのご協力（製品の使い心地や改善案のご提供）

・事例紹介としての写真撮影や取材

■応募方法：下記までメールご連絡ください。

担当者： 小林

TEL：03-4579-8386

E-mail： dealer@keecoon.com

募集期間： 2026年5月12日（火）～ 2026年5月31日（日）