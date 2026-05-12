ワンタッチで広がる、ネスプレッソが誘う夏の味わいの探求　数量限定アイスレシピ専用コーヒーを5月14日（木）より発売

ネスレネスプレッソ株式会社

カプセルコーヒー、専用コーヒーメーカー、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO（ネスプレッソ）」（ネスレネスプレッソ株式会社 本社：東京都品川区、代表取締役社長：シルヴァン・シマール）は、夏のムードを鮮やかに演出するアイスレシピ専用コーヒーのコレクションを5月14日（木）より数量限定で販売します。

今年40周年を迎えたネスプレッソが、この夏のテーマに掲げるのは、ブランド誕生の年である1986年の夏にスポットをあてた「Summer of ’86」。新登場となるフレーバーコーヒーは、創業時にスタートした3ヶ国のうちのひとつである日本の柚子の香りを用いた「ユズ バニラ オーバー アイス」です。そのほか、夏の味わいの探求を促すアイスレシピ専用コーヒーを含めて、「ヴァーチュオ」向けに計5種、「オリジナル」向けに計4種が登場。さらに、今年のテーマカラーを鮮やかにあしらった、スタイリッシュな限定アクセサリーも、同日より発売します。いつものアイスコーヒータイムを、まるでひとときのサマーエスケープのような体験へと昇華させます。

ネスプレッソは、コーヒーチェリーの栽培からコーヒーを味わう瞬間まで、至福の一杯をつくるために専門家が情熱を注いでいます。風味を守るアルミニウム製カプセルに密封された高品質なコーヒーを、操作の簡単な専用のコーヒーメーカーで抽出することにより、どなたでも家庭で至福のコーヒー体験を楽しむことができます。

毎年、夏に登場するアイスレシピ専用コーヒーは、氷の上に注ぐことでより豊かなアロマが引き立つようブレンドと焙煎をしています。そのさわやかで清涼感あふれる味わいは、自宅でのくつろぎの時間はもちろん、夏のお出かけシーンにもぴったりです。

40周年を迎えるこの夏、ネスプレッソがお届けするのは、「Summer of ’86」をテーマに、まるでサマーバケーションのひとときに思いを馳せるような自由でリラックスしたムードを演出するコレクションです。今年の夏、初登場する数量限定のアイスレシピ専用コーヒーは、「オリジナル」「ヴァ―チュオ」両システムで楽しめるさわやかな日本の柚子と甘いバニラのフレーバーが心を揺さぶる「ユズ バニラ オーバー アイス」。40年にわたり味わいの追求を続けてきたネスプレッソが、日本人に馴染み深い柚子のフレーバーを初めて採用。コーヒーの専門知識と技術を活かしながら、遊び心を添えて、格別な味わいのコーヒーをつくりあげました。

また、毎年ファンを魅了する夏季限定で登場する定番のアイスレシピ専用コーヒーもラインアップに再登場します。好評を博した、なめらかなキャラメルの香りとココナッツバニラの風味が調和するフレーバーコーヒーをはじめ、ブラックでもミルクを加えても、コーヒーそのものの存在感を存分に楽しめるアイスレシピ専用コーヒーなど、充実したラインアップが揃います。

さらに、持ち歩きに便利なアクセサリーも加わり、気分を高めるアイスコーヒーの味わいとスタイリッシュなアイテムが、アイスコーヒーに多彩なアレンジを加える楽しさを広げ、夏の味わいを探求する冒険心をかき立てます。

夏の陽光に映える、洗練されたアクセサリー

夏のお出かけシーンにも欠かせない、人気のアイスコーヒータンブラーに、今年は鮮やかなピンクのバブルガムカラーが仲間入りします。実用的でありながら、目を引く美しさを備え、朝の通勤から陽光あふれる午後のひとときまで、どんなシーンにも自然に溶け込むデザインです。

また、アイコニックな「トラベル マグ」も、昨年好評だった、夏らしいポップなカラーの「シティサンイエロー」が再登場。アイスはもちろん、ホットでも温度を保ちながら、日々のコーヒータイムにさりげないアクセントを添えます。

VERTUO UP YOUR SUMMER ― ヴァーチュオで、あなたの夏の物語を探求しよう ―

より力強く濃厚な味わいのコーヒーを抽出するための「コーヒークリエーションズ モード（※1）」専用ボタンを備えた、最新のコーヒーメーカー「ヴァーチュオ アップ（※2）」。この夏、コーヒーを探求する旅のパートナーとして活躍します。約40種類の「ヴァーチュオ」専用コーヒーのラインアップから、お気に入りの味わいを選び、ワンタッチで氷の上へ直接抽出。ブラックはもちろん、牛乳や植物性ミルク（豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク）と合わせても、手軽にアイスコーヒーを楽しめます。

ネスプレッソが独自に開発した「セントリフュージョン(TM)（遠心力抽出法）」も搭載し、各カプセルに印字されたバーコードを自動で読み取り、抽出設定（カップサイズ、回転数、注入湯量、湯温、湯とコーヒーの接触時間など）を最適化。それぞれのコーヒーが持つ個性豊かなアロマと繊細な味わいを引き出し、ネスプレッソの「ヴァーチュオ」コーヒー特有の厚みのあるやわらかいクレマ（※3）とともに、至福の一杯をお届けします。さらに、わずか3秒で抽出準備を完了する高速加熱機能と、滑らかなレバーによる簡単な操作を備えた「ヴァーチュオ アップ」が、格別な味わいのアイスレシピを叶え、コーヒーファンのこの夏のアイスコーヒー体験を特別な物語へと昇華させます。

（※1）通常のコーヒー抽出量が355ml以上のカプセルおよび、ミルクと楽しむための専用カプセルなど、すでに味わいが調整された一部のカプセルコーヒーは、本モードの適用外となります。

（※2）5月14日（木）発売

（※3）コーヒーを淹れた際にできるヘーゼルナッツ色の泡の層

― 新製品概要 ―

発売日：2026年5月14日（木）

※「ワールド エクスプロレーションズ リスボン ビカ」は5月下旬、「コールドブリュー スタイル インテンス」は6月下旬発売予定

販売チャネル：全国の直営店舗 ネスプレッソブティック

フリーダイヤル 0120-57-3101

公式ウェブサイト https://www.nespresso.com

ネスプレッソ公式モバイルアプリ

「ヴァーチュオ」向け数量限定コーヒー(アイスレシピ専用)

「ユズ バニラ オーバー アイス」【新発売】

さわやかな日本の柚子と甘いバニラのフレーバーを浅煎りのアラビカ種ブレンドに加え、夏らしい清涼感とクリーミーさが調和する味わいに仕上げました。ダブルエスプレッソとトニックウォーターを合わせれば、太陽が降り注ぐプールサイドのひとときにぴったりな、柑橘の香りが際立つ軽やかな一杯をお楽しみいただけます。

（柚子バニラ風味香料使用）

価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,512円（本体価格 1,400円）

抽出量：ダブルエスプレッソ（約80ml）

「ココナッツ バニラ フレーバー」

ブラジル産やコロンビア産などのアラビカ種コーヒーのなめらかなアラビカ種コーヒーのブレンドにココナッツとバニラの香りを加えた、トロピカルな味わいのフレーバーコーヒーです。さわやかなココナッツの香りと華やかなバニラのような香りは、夏のポジティブな気分をより一層高めます。（ココナッツ バニラ風味香料使用）

価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,620円（本体価格 1,500円）

抽出量：マグ（約230ml）

「アイス レジェロ」

トーストした穀物のような香りとフルーツを想わせる香りが特長のコーヒー。アイスコーヒーのために施された浅い焙煎が、氷の上に注いだ時にいきいきとした風味を生み出すと同時に、みずみずしいフルーツを想わせる香りが漂い、さわやかな味わいを引き立てます。

価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,404円（本体価格1,300 円）

抽出量：ダブルエスプレッソ（約80ml）

「アイス フォルテ」

穀物のような香りと木や胡椒を想わせる香りが特長のコーヒー。深煎りのアラビカ種コーヒーのブレンドがもたらすこのコーヒーの力強い味わいは、氷の上に抽出することでさらに際立ち、印象的な一杯が完成します。

価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,458円（本体価格 1,350円）

抽出量：マグ（約230ml）

「コールドブリュー スタイル インテンス」

コールドブリューの抽出方法にヒントを得て開発した、ネスプレッソによるコールドブリュースタイル。焙煎香とキャラメルのような香りに、酸味と苦みが少なくなめらかでまろやかなコールドブリューの特長を兼ね備えたアイスコーヒーの味わいが実現しました。

価格 ：1本（7カプセル入）

税込価格 1,512円（本体価格 1,400円）

抽出量：約355ml（約2杯分）

発売日：2026年6月下旬予定

※「コールドブリュー スタイル インテンス」は氷の上にコーヒーを抽出してアイスコーヒーを楽しむカプセルコーヒーです。今年の発売は6月下旬を予定しています。

「オリジナル」向け数量限定コーヒー(アイスレシピ専用)

「ユズ バニラ オーバー アイス」【新発売】

さわやかな日本の柚子の風味と、なめらかで甘いバニラの香りが、浅煎りのアラビカ種コーヒーのブレンドと合わさり、柑橘の明るい清涼感とクリーミーなペイストリーの香りが心地よく調和したフレーバーコーヒー。氷の上にコーヒーを抽出すると、さわやかで気分高まるアイスコーヒー体験をお楽しみいただけます。

（柚子バニラ風味香料使用）



価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,350円（本体価格 1,250円）

抽出量：エスプレッソ（約40ml）

「ココナッツ バニラ フレーバー オーバー アイス」

中南米産のアラビカ種コーヒーがもつキャラメルのような香りとココナッツバニラの香りが調和したフレーバーコーヒー。まるでご褒美のような味わいのこのフレーバーコーヒーは、バケーションに出かけているような気分を演出します。（ココナッツ バニラ風味香料使用）



価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,350円（本体価格 1,250円）

抽出量：エスプレッソ（約40ml）

「ワールド エクスプロレーションズ アテネ フレッド インテンソ」

力強さとさわやかさを兼ね備えた、香ばしく、穀物や木を想わせる香りが特長のコーヒー。しっかりとしたコクと複雑なアロマが特長のアラビカ種コーヒー100%のブレンドです。氷の上から注ぎ入れることにより、豊かな穀物を想わせる香りと、木のような香りが立ち上ります。

価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,188円（本体価格 1,100円）

抽出量：エスプレッソ（約40ml）

「オリジナル」向け数量限定コーヒー

「ワールド エクスプロレーションズ リスボン ビカ」

この夏、活気溢れるリスボンのコーヒーハウスへ誘う味わいを数量限定で販売します。

ニカラグア産ロブスタ種コーヒーとエルサルバドル産アラビカ種コーヒーが調和した個性豊かなコーヒー。スパイシーでナッツのような香りが、カップ一杯に広がります。ポルトガルのお菓子、パステル・デ・ナタなどスイーツとのペアリングで楽しむ

コーヒーとしてもおすすめです。ホットでも、アイスでもお楽しみいただける味わいです。

価格 ：1本（10カプセル入）

税込価格 1,350円（本体価格 1,250円）

発売日：2026年5月下旬予定

おすすめの抽出量：リストレット (約25ml)

※エスプレッソでもお楽しみいただけます。

アイスコーヒーを楽しむアクセサリー

「トラベル アイスコーヒー タンブラー バブルガム」【数量限定】

イタリアのデザイナー、フェデリコ・ペリが手掛けたアイスコーヒー専用のタンブラーにバブルガムカラーが新登場。細部に至るまでこだわり、使いやすさと美しさを兼ね備えたデザインです。透明な外装には縦のラインが施され、中のコーヒーを引き立たせるとともに便利なグリップとしても役立ちます。また、使いやすいストローと蓋を備えており、外出先でもアイスコーヒーを簡単にスタイリッシュに楽しむことが出来ます。

価格 ：税込価格 3,300円（本体価格 3,000円）

満水容量：540ml

「トラベルマグ S シティサンイエロー」（ラッチ栓タイプ）【数量限定】

お気に入りのアイスコーヒーを外出先でも楽しめる「トラベルマグ」に、鮮やかなパステルカラーが印象的な「トラベルマグ S シティサンイエロー」が数量限定で登場。ワンタッチで開閉できるフタは、アクティブなシーンでも重宝します。ステンレス製2重構造なので、アイスでもホットでもご使用いただけます。

「トラベルマグ S シティサンイエロー」（ラッチ栓タイプ）

価格 ：税込価格 3,850円（本体価格 3,500円）

満水容量：300ml

【数量限定】アイスコーヒーを楽しむ季節限定セット

「ヴァーチュオ サマー オン ザ ゴー セット」「オリジナル サマー オン ザ ゴー セット」

外出先でもお気に入りのアイスコーヒーをお楽しみいただけるよう、バブルガムカラーのアイスコーヒー専用のタンブラーと、今年の限定フレーバー「ユズ バニラ オーバー アイス」含め、人気のアイスコーヒーを組み合わせた特別なセット。

＜ヴァーチュオ サマー オン ザ ゴー セット＞

セット内容：

「トラベル アイスコーヒー タンブラー バブルガム」1個

「ユズ バニラ オーバー アイス」(柚子バニラ風味香料使用)

「アイス レジェロ」

各1本（10カプセル入）

価格：税込価格 6,160円（本体価格 5,600円）

＜オリジナル サマー オン ザ ゴー セット＞

セット内容：

「トラベル アイスコーヒー タンブラー バブルガム」1個

「ユズ バニラ オーバー アイス」(柚子バニラ風味香料使用)

「ワールド エクスプロレーションズ アテネ フレッド インテンソ」

各1本（10カプセル入）

価格：税込価格 5,775円（本体価格 5,250円）

「ヴァーチュオ サマー セレクション セット」「オリジナル サマー セレクション セット」

アイスレシピおすすめコーヒーの数量限定セット

「ヴァーチュオ サマー セレクション セット」

（合計４０コーヒーカプセルセット）

セット内容：

「ユズ バニラ オーバー アイス」

(柚子バニラ風味香料使用)

「ココナッツ バニラ フレーバー」

(ココナッツ バニラ風味香料使用)

「アイス レジェロ」

「アイス フォルテ」

各1本（10カプセル入り）

価格：税込価格 5,994円（本体価格 5,550円）

「オリジナル サマー セレクション セット」

（合計６０コーヒーカプセルセット）

セット内容：

「ユズ バニラ オーバー アイス」

(柚子バニラ風味香料使用)

「ココナッツ バニラ フレーバー オーバー アイス」

(ココナッツ バニラ風味香料使用)

各1本（10カプセル入り）

「ワールド エクスプロレーションズ アテネ フレッド インテンソ」

「ワールド エクスプロレーションズ リスボン ビカ」

各2本（10カプセル入り）

価格 ：税込価格 7,776円（本体価格 7,200円）

発売日：2026年5月下旬予定

ネスレネスプレッソ社について https://www.nespresso.com/ (https://www.nespresso.com/)

WHAT ELSE? - さあ、次の物語は？

2026年に40周年を迎えたネスプレッソは、1986年に販売を開始して以降、カプセル式コーヒー市場のパイオニアとして、常に革新を起こし、高品質なコーヒーをシンプルな操作でどなたでも家庭で楽しむことができるシステムを通じ、世界中の人々のコーヒーの楽しみ方に変化をもたらしてきました。

味わい豊かなコーヒーは、上質なコーヒー豆からつくられます。ネスプレッソでは、世界中を旅する専門家が、テロワールといわれる標高、気候、土壌の厳しい条件を満たしたごくわずかな生産地を選択して栽培。さらに、コーヒー豆一粒一粒を大切に、ダイヤモンドを扱うように、収穫や精製、選別を行っています。

また、上質なコーヒー豆を安定的に調達し、生産者に対して経済的・環境的・社会的にポジティブな影響を与えることを目的とした独自の「ネスプレッソ AAA サステナブル・クオリティ（持続可能品質）(TM)プログラム」からコーヒー豆を入手しているのも特徴です。焙煎やブレンドなどの各工程におけるスイスの専門家たちがつくり出したコーヒーは、風味を守るアルミニウム製カプセルに包まれ、コーヒースペシャリストの手から、消費者の手に渡ります。使用済みのネスプレッソカプセルは、回収ボックス設置のブティックやパートナー企業、自宅回収サービスを通して回収され、リサイクルされます。また、ネスプレッソのグローバルにおける創業以来一貫して続けてきたコーヒーを通じてポジティブな影響をもたらす様々な活動が評価され、Nestle Nespresso S.A.は2022年に、環境や社会に対する透明性や説明責任などにおいて高い基準を満たした企業に与えられる国際認証「Bコープ(TM)」を取得し、2025年には再認証を受けています。

コーヒーチェリーの栽培から、コーヒーを味わう瞬間まで、そして飲み終えたその先まで、ネスプレッソは情熱を込めて至福の一杯を届けます。