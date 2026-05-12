音声認識AI「カルサポ」、診療現場の入力業務を効率化する大型アップデートを実施

株式会社Kitaichi

株式会社Kitaichi（本社：東京都千代田区）は、AIによる診療記録作成支援サービス「カルサポ」において、医療現場の業務効率化とカルテ入力品質向上を目的とした大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。

今回のアップデートでは、「CSV出力機能」「診察画面での定型文追加機能」「AI要約精度向上」「フォーマットのデフォルト選択機能」を新たに実装し、日々の診療オペレーションをよりスムーズに支援します。

アップデートの背景

医療現場では、診療内容の記録や電子カルテへの転記業務が医師・医療従事者の大きな負担となっています。特に、慢性疾患患者への定型的な説明や所見入力、診療履歴の管理などは、日常的に繰り返し発生する業務であり、入力効率の改善が求められていました。

「カルサポ」は、音声認識と生成AIを活用し、診療記録作成を支援するサービスとして、現場から寄せられた要望をもとに継続的な改善を行っています。今回のアップデートでは、実際の運用課題に対応するため、現場利用頻度の高い機能を中心に強化を行いました。

主なアップデート内容

■ CSV出力機能を追加

診療履歴をCSV形式で出力できるようになりました。

これにより、診療記録データの保管・分析・院内共有が容易になり、医療機関ごとの運用に合わせたデータ活用が可能となります。

■ 診察画面で定型文登録が可能に

診察画面上で、要約文に定型文を追加できる機能を実装しました。

高血圧・糖尿病など慢性疾患診療で頻繁に利用する定型表現を事前登録することで、電子カルテへの入力作業をさらに効率化します。

【活用例】

・高血圧患者向け生活指導コメント

・糖尿病患者への継続指導文

・定期処方時の固定文言

■ AI機能を最新モデルへアップデート

AIモデルを最新世代へ刷新し、さらに医療現場に特化したチューニングを実施しました。

これにより、診療内容の文脈理解医療用語認識要約精度記録の自然さが向上し、より実運用に適した診療記録生成を実現しています。

■ フォーマットのデフォルト選択機能を実装

利用頻度の高い記録フォーマットをデフォルト設定できるようになりました。

診療科や医師ごとの運用に合わせたフォーマット固定が可能となり、毎回の設定変更の手間を削減します。

「カルサポ」について

「カルサポ」は、音声認識AIと生成AIを活用し、診療記録作成を支援する医療機関向けサービスです。

診察中の会話をリアルタイムで文字起こし・要約し、電子カルテ入力業務を効率化することで、医療従事者が患者と向き合う時間の創出を支援します。

会社概要

会社名 ：株式会社Kitaichi

所在地 ：東京都千代田区麴町3-5-2 BUREX麴町1006

代表者 ：奥本 貴大

事業内容：医療DX・AIソリューション開発

サービス名：カルサポ

URL ：https://kita-1.com