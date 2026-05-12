【TEMUでタイムセール 40%OFF】AORLYM P13PRO 4G通信 SIMフリー 13.4インチ大型タブレット Android 16×Gemini AI搭載コスパ抜群、限定26775円
中国発デジタルブランド「AORLYM」は、13.4インチ大型ディスプレイを採用した最新Androidタブレット「Aorlym P13PRO」を、TEMU公式ストアにて販売開始いたしました。
通常価格44,771円（税込）のところ、さらに40%OFFの大型セールを実施しており、期間限定価格26,775円（税込）にて販売中。日本市場における“高性能Androidタブレット”カテゴリーで急速に注目を集めています。
期間限定40%OFFセール実施中
Aorlym P13PROは現在、TEMUにて期間限定セールを開催中です。
通常価格：44,771円（税込）
限定価格：26,775円（税込）
割引率：40%OFF
商品ページ：https://www.temu.com/goods.html?goods_id=606301354579777
Aorlym TEMU店舗ホームページ：https://www.temu.com/mall.html?_bg_fs=1&mall_id=634418228036069(https://www.temu.com/mall.html?_bg_fs=1&mall_id=634418228036069)
日本市場で需要拡大中の「13.4インチ Androidタブレット」
近年、各ecサイトでは「大画面タブレット」「動画視聴向けタブレット」「キーボード付きタブレット」「Android 16 タブレット」「AI搭載タブレット」といった検索キーワードの人気が上昇しています。
特に、テレワーク・オンライン授業・動画配信サービス・モバイルゲーム需要の増加により、“ノートPC代替として使える大型タブレット”への注目が高まっています。
Aorlym P13PROは、そうした日本ユーザーのニーズに応えるため、13.4インチ大型ディスプレイ、120Hz高リフレッシュレート、Gemini AI統合Android 16、最大48GB RAM拡張、12000mAh大容量バッテリーなど、2026年トレンド仕様を多数搭載。
さらに、Bluetoothキーボード・マウス・タッチペン・ケースなど実用アクセサリーを同梱し、届いたその日から仕事・学習・エンタメ用途に活用できます。
AORLYM P13PROイメージ図
Android 16 × Gemini AI搭載、次世代AIタブレット体験へ
Aorlym P13PROは、最新OS「Android 16」を採用し、Gemini AI機能を統合。
AI文章生成、検索補助、翻訳、要約、スケジュール補助など、次世代AI体験をタブレット上で快適に利用可能です。
「AI対応タブレット」「Gemini AI タブレット」「生成AI Androidタブレット」を探しているユーザーにも適したモデルとなっています。
13.4インチ×120Hzディスプレイで映像・ゲーム体験を強化
ディスプレイには13.4インチIPS液晶を採用。
解像度は1920×1200に対応し、120Hzリフレッシュレートによって滑らかな映像表示を実現します。
NetflixやYouTube、Prime Videoなどの動画視聴はもちろん、電子書籍、SNS、Web閲覧、ゲームプレイまで快適。
さらにWidevine L1認証に対応しているため、高画質ストリーミング再生にも対応します。
最大48GB RAM拡張＋256GBストレージ搭載
メモリは12GB物理RAMに加え、最大36GBの仮想メモリ拡張に対応。
合計最大48GB RAMとして利用可能です。
また、256GBストレージを搭載し、microSDカードによる最大2TB拡張にも対応。
動画、写真、ゲーム、ビジネスデータなど大量保存にも適しています。
12000mAh大容量バッテリー搭載、長時間利用に対応
12000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の動画視聴やオンライン会議、学習用途にも安心。
USB Type-C急速充電に対応し、日常利用から出張・旅行まで幅広いシーンで活躍します。
顔認証・4G通信・WiFi 6・Bluetooth 5.0対応、機能性も充実
Aorlym P13PROは、顔認証によるスムーズなロック解除に対応。
さらに、4G LTE通信＆WiFi 2.4G/5G、Bluetooth 5.0をサポートし、ワイヤレス通信性能も向上しています。
薄型約7.75mmボディながら、約745gの軽量設計を実現し、持ち運びにも便利です。
キーボード・マウス・タッチペンなど豪華セット付属
本製品には以下アクセサリーが標準付属します。
Bluetoothキーボード
Bluetoothマウス
タッチペン
専用ケース
保護フィルム
有線イヤホン
充電器
USBケーブル
「キーボード付きタブレット」「学生向けタブレット」「仕事用Androidタブレット」を探しているユーザーにもおすすめです。
大型ディスプレイ、AI機能、高性能スペック、豪華アクセサリーセットを備えながら、コストパフォーマンスに優れたAndroidタブレットとして、日本市場でさらなる注目が期待されています。