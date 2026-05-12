【TEMUでタイムセール 40%OFF】AORLYM P13PRO 4G通信 SIMフリー 13.4インチ大型タブレット Android 16×Gemini AI搭載コスパ抜群、限定26775円

深圳市新义腾飞电子商务有限公司

中国発デジタルブランド「AORLYM」は、13.4インチ大型ディスプレイを採用した最新Androidタブレット「Aorlym P13PRO」を、TEMU公式ストアにて販売開始いたしました。

通常価格44,771円（税込）のところ、さらに40%OFFの大型セールを実施しており、期間限定価格26,775円（税込）にて販売中。日本市場における“高性能Androidタブレット”カテゴリーで急速に注目を集めています。

期間限定40%OFFセール実施中

Aorlym P13PROは現在、TEMUにて期間限定セールを開催中です。

通常価格：44,771円（税込）

限定価格：26,775円（税込）

割引率：40%OFF

商品ページ：https://www.temu.com/goods.html?goods_id=606301354579777

Aorlym TEMU店舗ホームページ：https://www.temu.com/mall.html?_bg_fs=1&mall_id=634418228036069(https://www.temu.com/mall.html?_bg_fs=1&mall_id=634418228036069)

日本市場で需要拡大中の「13.4インチ Androidタブレット」

近年、各ecサイトでは「大画面タブレット」「動画視聴向けタブレット」「キーボード付きタブレット」「Android 16 タブレット」「AI搭載タブレット」といった検索キーワードの人気が上昇しています。

特に、テレワーク・オンライン授業・動画配信サービス・モバイルゲーム需要の増加により、“ノートPC代替として使える大型タブレット”への注目が高まっています。

Aorlym P13PROは、そうした日本ユーザーのニーズに応えるため、13.4インチ大型ディスプレイ、120Hz高リフレッシュレート、Gemini AI統合Android 16、最大48GB RAM拡張、12000mAh大容量バッテリーなど、2026年トレンド仕様を多数搭載。

さらに、Bluetoothキーボード・マウス・タッチペン・ケースなど実用アクセサリーを同梱し、届いたその日から仕事・学習・エンタメ用途に活用できます。

AORLYM P13PROイメージ図

Android 16 × Gemini AI搭載、次世代AIタブレット体験へ

Aorlym P13PROは、最新OS「Android 16」を採用し、Gemini AI機能を統合。

AI文章生成、検索補助、翻訳、要約、スケジュール補助など、次世代AI体験をタブレット上で快適に利用可能です。

「AI対応タブレット」「Gemini AI タブレット」「生成AI Androidタブレット」を探しているユーザーにも適したモデルとなっています。

13.4インチ×120Hzディスプレイで映像・ゲーム体験を強化

ディスプレイには13.4インチIPS液晶を採用。

解像度は1920×1200に対応し、120Hzリフレッシュレートによって滑らかな映像表示を実現します。

NetflixやYouTube、Prime Videoなどの動画視聴はもちろん、電子書籍、SNS、Web閲覧、ゲームプレイまで快適。

さらにWidevine L1認証に対応しているため、高画質ストリーミング再生にも対応します。

最大48GB RAM拡張＋256GBストレージ搭載

メモリは12GB物理RAMに加え、最大36GBの仮想メモリ拡張に対応。

合計最大48GB RAMとして利用可能です。

また、256GBストレージを搭載し、microSDカードによる最大2TB拡張にも対応。

動画、写真、ゲーム、ビジネスデータなど大量保存にも適しています。

12000mAh大容量バッテリー搭載、長時間利用に対応

12000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の動画視聴やオンライン会議、学習用途にも安心。

USB Type-C急速充電に対応し、日常利用から出張・旅行まで幅広いシーンで活躍します。

顔認証・4G通信・WiFi 6・Bluetooth 5.0対応、機能性も充実

Aorlym P13PROは、顔認証によるスムーズなロック解除に対応。

さらに、4G LTE通信＆WiFi 2.4G/5G、Bluetooth 5.0をサポートし、ワイヤレス通信性能も向上しています。

薄型約7.75mmボディながら、約745gの軽量設計を実現し、持ち運びにも便利です。

キーボード・マウス・タッチペンなど豪華セット付属

本製品には以下アクセサリーが標準付属します。

Bluetoothキーボード

Bluetoothマウス

タッチペン

専用ケース

保護フィルム

有線イヤホン

充電器

USBケーブル

「キーボード付きタブレット」「学生向けタブレット」「仕事用Androidタブレット」を探しているユーザーにもおすすめです。

大型ディスプレイ、AI機能、高性能スペック、豪華アクセサリーセットを備えながら、コストパフォーマンスに優れたAndroidタブレットとして、日本市場でさらなる注目が期待されています。