Superace、「IvyCraft」を発表 -- “理解から表現まで”を一気通貫する新しいAI創作ワークスペースを提案

Superace Software Technology Co., Ltd.

Superace Software Technologies Co., Ltd.は、WebベースのAI Creation Workspace「IvyCraft(https://ivycraft.ai/?utm_source=media-prtimes-pressrelease-ivycraft-stacy2605&utm_medium=prtimes&utm_campaign=stacy202605&packageKey=overseapromotion)（アイビークラフト）」の提供開始を発表しました。IvyCraftは、知識の理解から整理、そして最終的なコンテンツ化までを一つの環境で完結させる、新しいワークフローの実現を目指しています。

本サービスは、単なる要約ツールやコンテンツ生成ツールではなく、「理解した情報をそのまま成果物へと変換する」という新しいカテゴリのAIソフトウェアとして位置づけられています。

分断された作業から、統合された創作プロセスへ

従来の知的生産活動では、リサーチ、要約、資料作成、デザインなどが複数のツールに分散しており、ユーザーはそれらを行き来しながら作業を行う必要がありました。

IvyCraftはこの課題を解決するために、以下を一つのワークスペースに統合しています：

- PDF、ドキュメント、Webページ、動画などのソース取り込み- ソースに基づいたAIとの対話・分析- 得られた知見の多形式コンテンツへの即時変換

生成されるコンテンツには、編集可能なプレゼンテーション、インフォグラフィック、ポッドキャスト、動画、コミックなどが含まれ、すべて同一環境内で完結します。

“ソースに基づくAI”という設計思想

IvyCraftの中核には、入力された情報ソースに厳密に基づいて出力を生成する「ソースグラウンデッドAI」があります。

すべての回答や生成物は元データと紐づいており、どの情報に基づいて生成されたかを追跡可能にすることで、透明性・正確性・信頼性を担保しています。

これにより、情報の解釈から最終アウトプットまで一貫性のあるワークフローが実現されます。

知識労働のために設計された統合環境

IvyCraftは、教育者、コンテンツクリエイター、コンサルタント、研究者など、日常的に複雑な情報を構造化された成果物へ変換するユーザーを対象に設計されています。

複数のツールを行き来する従来の作業フローを置き換えることで、ユーザーは作業の煩雑さから解放され、インサイトの抽出や表現そのものに集中できるようになります。

IvyCraftについて

IvyCraftは、Superace Software Technologies Co., Ltd.が開発したAI Creation Workspaceです。情報の理解からアウトプット生成までを一つの環境で完結させることで、新しいコンテンツ制作のあり方を提案します。

現在、Web上で利用可能です。

詳細はこちら：https://ivycraft.ai/(https://ivycraft.ai/?utm_source=media-prtimes-pressrelease-ivycraft-stacy2605&utm_medium=prtimes&utm_campaign=stacy202605&packageKey=overseapromotion)

会社概要

会社名：Superace Software Technology Co., Ltd.

製品名：IvyCraft(https://ivycraft.ai/?utm_source=media-prtimes-pressrelease-ivycraft-stacy2605&utm_medium=prtimes&utm_campaign=stacy202605&packageKey=overseapromotion)