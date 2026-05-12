【株式会社CIO】｜新製品「CIO HandyFan」、プロジェクト初日に予定数量が完売。多くの反響を受け、交換用バッテリー・充電スタンドを含む追加リターンの販売を開始。

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、応援購入サービス「Makuake」にて、2026年5月11日(月)より公開している『CIO Handy Fan』プロジェクトにおいて、追加リターンの販売を開始いたします。



公開初日に予定していた一部リターンが受付終了となったことを受け、より多くの方にCIO Handy Fanをお選びいただけるよう、「CIO HandyFan x1」「交換用バッテリー」を再度ご用意するとともに、新たに「充電スタンド」単品のリターンを追加で公開いたしました。

・プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/cio_handyfan/(https://www.makuake.com/project/cio_handyfan/)

【追加リターン内容】

・追加17％オフ！【早割】CIO HandyFan x1

・追加【応援購入者限定 】17％オフ！交換用バッテリー

・【応援購入者限定 】17％オフ！【充電スタンド】×1

「CIO HandyFan」は、持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファンです。

充電器・モバイルバッテリーなどの開発で培ってきた"電源まわり"の技術や知見を活かし、暑い季節の外出先やデスクまわり、キッチン、洗面所など、暮らしのさまざまなシーンで快適に使える製品を目指して開発いたしました。

プロジェクト公開後は、CIO HandyFan本体に加え、交換用バッテリーや充電スタンドに関して多くのお声をいただきました。特に、交換用バッテリーについては「長時間の外出でも使いやすそう」、充電スタンドについては「複数の場所で充電できるようにしたい」といったお声から、今回のリターンをご用意いたしました。

新たにご用意した3つのリターン

■追加17％オフ！【早割】CIO HandyFan x1

手持ち・首掛け・卓上の3WAYに対応し、充電中でもファンを止めずに使い続けられるハンディファン本体のリターンです。前後2枚の羽根による反転構造、ペルチェ冷却プレート、最大約6.5時間の連続稼働など、CIOがこれまで培ってきた技術を1台に凝縮しています。

■追加【応援購入者限定 】17％オフ！交換用バッテリー

持ち手部分の3500mAhモバイルバッテリーを差し替えて使うための追加バッテリーです。外出先や旅行先などでもバッテリー残量を気にせず使いやすくするためのアイテムとして、長時間の使用シーンを想定される方にご活用いただけます。

■【応援購入者限定 】17％オフ！【充電スタンド】×1

ポゴピンコネクタに本体を差し込むだけで充電が始まる充電スタンドの単品リターンです。デスク・寝室・洗面所など、複数の場所でCIO HandyFanを快適に使いたい方にもお選びいただけるよう、単品での販売を開始いたしました。左右合計120°の首振り機能、満充電後はハンディファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」にも対応しています。

1台で「持つ・掛ける・置く・充電する 」を実現

『CIO Handy Fan』は、日常のさまざまなシーンで使える多機能ハンディファンです。 前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現。さらに、首元や手首などに当ててひんやり感を得られるペルチェ冷却プレート、風量4段階調整、最大約6.5時間の連続稼働に対応しています。

外出時の暑さ対策はもちろん、デスクワークや移動中、充電しながらの使用まで、日常のさまざまなシーンで快適に使える一台です。

わくわくする体験を、毎日のそばに

CIOはこれまで、「多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる」という理念のもと、充電器やモバイルバッテリーを中心に、日常の不便を解決する製品づくりに取り組んでまいりました。今回のCIO HandyFanも、ただ涼しさを届けるだけでなく、使う場所や時間に合わせて、より快適に使い続けられる体験を目指しています。

今後もCIOは、皆さまからいただくお声をもとに、毎日使いたくなる製品づくりを進めてまいります。

■株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

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