【中学受験】小６対象・夏期特訓合宿2026 お申し込み受付開始！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年8月16日（日）より「小6受験生 夏期特訓合宿2026」を開催いたします。

（特設ページ：https://www.tomas.co.jp/event/summer_camp/(https://www.tomas.co.jp/event/summer_camp/)）

受験の天王山の夏。まとまった時間のとれる夏休みは、学習量を増やし、大きく成長するチャンスです。ＴＯＭＡＳでは、1日10時間～12時間集中して学習に取り組む夏期特訓合宿を開催。合格への決意を固めるために、ぜひご参加ください。



■2025年度 合宿参加者の成果 ※2026年度

合宿に参加すると、どんな成果があるのでしょうか？ ここでは合宿参加前と参加直後の模試の成績推移を一部紹介します。多くの参加者が成果を実感しています。

※偏差値は同一模試で比較しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/750_1_8c33fc048bb341f2426905b3c7d78b6b.jpg?v=202605120951 ]

その他にも成果多数！参加者の合格実績とともに、こちら（未リンク）からぜひご覧ください。

■ＴＯＭＡＳの夏期特訓合宿 ３つのポイント

・ポイント１. 学力別クラス編成

小５は２クラス、小６は３クラスの学力別クラス編成。ＴＯＭＡＳ社員が質問対応を行い、一人ひとりきめ細かくサポートします。

・ポイント２. 圧倒的な演習量

１日10～12時間の演習量に挑戦します。これまでは長時間の学習がうまくいかなかったお子様も、自信をつけることができます。

・ポイント３. 受験生への意識改革

学習に向かう姿勢が徐々に変わります。ライバルの存在が、天王山の夏を迎えたお子様を５日間で本物の受験生へと成長させます。

■演習量にこだわった学力別クラス編成

●小５算数（学力別２クラス）

アドバンスクラス

平面図形、割合、速さ……。中学入試の重要単元すべてを貫く「比の利用」の基礎を習得します。比を自在に操ることで計算ミスを減らし、初見の難問に対しても最短ルートで正解に辿り着く「本物の基礎力」を構築します。圧倒的な演習量と講師陣による緻密なアドバイスで、今後の学習を飛躍させる確固たる礎を築きます。

スタンダードクラス

平面図形、割合、速さなどの中学入試頻出問題の演習を行います。単なる反復演習ではなく、「なぜそうなるのか」を追求し、速さ・正確さを鍛えます。圧倒的な演習量を通して、今後の学習の礎を築きます。講師陣による課題克服のためのアドバイスで、一人ひとりの成長を確実に支えます。

●小６理社（学力別３クラス）

最難関過去問演習クラス

最難関中学をめざすクラスです。過去問による演習を行います。理科・社会を中心にその他の演習にも取り組みます。難易度の高い演習に取り組める生徒が対象です。

難関過去問演習クラス

難関中学をめざすクラスです。過去問による演習を行います。理科・社会を中心にその他の演習にも取り組みます。入試標準レベルの演習に取り組める生徒が対象です。

標準過去問演習クラス

基本的な過去問による演習を行います。理科・社会を中心にその他の演習にも取り組みます。これから過去問演習に入る、または過去問演習に入って間もない生徒が対象です。

■圧倒的な演習量に挑戦する学習スケジュール

１日10～12時間の演習量に挑戦します。たくさんの問題を解き、アウトプットするからこそ身につくものがあります。

■実施概要

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/750_2_201ea346d4f13bc6df18b9e62de0c3e3.jpg?v=202605120951 ]

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp