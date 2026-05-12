―Summer Club produced by THE COSMOPOLITAN―炭火グリルを主役に、大阪の夜を楽しむ。グランフロント大阪「大人のビアガーデン」が今年も開催！

ソルト・コンソーシアム株式会社

この度ソルト・コンソーシアム株式会社は、グランフロント大阪の南館屋上庭園にて「大人のビアガーデン」を2026年5月25日（月）～9月30日（水）の期間限定でオープンいたします。

◼︎ビアガーデンの枠を超え、自然と会話が生まれる「Summer Club」

「大人のビアガーデン」は、グランフロント大阪南館9階のグリルレストラン「THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE」がプロデュースするビアガーデンです。

本企画では、賑やかさを楽しむ従来のビアガーデンとは異なり、お料理と会話をゆっくりと楽しむ場として、「Summer Club」をテーマに据えました。都会の中心にありながら、木々の緑とやわらかなライトアップに包まれた、隠れ家のようなテラス空間になっています。お料理やドリンクはすべてスタッフが各テーブルへお届けするため、席を離れることなく、落ち着いた時間をお過ごしいただけます。デートやご友人とのお食事、同僚との集まりなど、さまざまなシーンに寄り添う大人のためのビアガーデンです。

◼︎“炭火×グリル×泡”を楽しむ夏のビアガーデン

今年は、炭火で丁寧に焼き上げたグリル料理を中心に、大きな丸皿でシェアしながら楽しめる、華やかかつ豪快な“プラッタースタイル”でご提供。開放感あふれる夏のテラスダイニングで、コスモポリタンがプロデュースする3つのプランからお選びいただけます。

定番のスタンダードプランでは、グリルチキンや豚肩ロース、彩り野菜をバランスよく取り入れたラインナップと、生ビールを含む約40種類の飲み放題をお楽しみいただけます。毎年人気のプレミアムプランでは、メインのグリルチキンがオーストラリア産サーロインにグレードアップ。通常の飲み放題に加え、クラフトビール２種、スパークリングワインも楽しめる内容となっており、デートや記念日など特別なシーンにもおすすめです。そして今年初登場となるエグゼクティブプランでは、サーロインに加え、シーフードグリルも揃えました。お肉と魚介を一度に楽しめる、ワンランク上の贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

＜スタンダードプラン＞

おひとり様：6,800円（税込）／2時間制（飲み放題90分）

・フムス、ポークソーセージ、グリルチキン、豚肩ロースグリル、グリル野菜、フライドポテト、トルティーヤ、彩り野菜。

・通常生ビールを含む約40種類の飲み放題

＜プレミアムプラン＞

おひとり様：9,000円（税込）／2時間30分制（飲み放題2時間）

・スタンダードプランの内容に加え、メインのグリルチキンをオーストラリア産サーロインへアップグレード。

・通常生ビールを含む約40種類の飲み放題に加え、クラフトビール2種、スパークリングワインも飲み放題

＜エグゼクティブプラン＞

おひとり様：13,000円（税込）／2時間30分制（飲み放題2時間）

・プレミアムプランの内容に加え、シーフードグリルの盛り合わせをご用意。

・通常生ビールを含む約40種類の飲み放題に加え、クラフトビール2種、スパークリングワインも飲み放題

＜ドリンク一例＞

・ハートランド生ビール

・スクリュードライバー

・サングリアロゼ

・アメリカンレモネード

・カシスソーダ

＜アラカルト一例＞

コースとは別料金でご注文いただけるアラカルトでは、オイスターやハモンセラーノなどのお酒に合う一品に加え、アメリカ産Tボーンや国産牛サーロインなど、テーブルを華やかに彩る贅沢な肉料理もご用意。大人数でシェアしても満足感のある、ボリュームたっぷりのアラカルトメニューもあわせてお楽しみください。

・シーザーサラダ 1,300円

・オイスター６ピース 4,200円

・ハモンセラーノ 1,300円

・オマール海老の鉄板焼き 6,600円

・国産牛サーロイン250g 8,000円

・アメリカ産Tボーン 14,000円

◼︎ビアガーデン来店特典

＜浴衣特典＞

浴衣を着用してご来店のお客様は、「スタンダードプラン」を800円引きでお楽しみいただけます。

※1組10名様まで適用可

＜シャンパンボトル特典＞

いずれかのプランをご利用のお客様には、コスモポリタンおすすめの「MOET & CHANDON」ボトル（通常価格18,150円）を、特別価格16,500円にてご注文いただけます。

＜THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACEにてご利用になれる特典＞

ビアガーデンで配布されるうちわに掲載のQRコードよりご予約いただいたお客様に、下記の特典をご提供いたします。

・コスモポリタンランチコース・ディナーコース25％オフ

※適用条件

・ビアガーデンへご来店いただいたお客様であること

・うちわ記載のQRコードからご予約いただいた場合に限ります

＜アニバーサリーケーキ（オプション）＞

誕生日や記念日はもちろん、送別会やお祝いなどのシーンを華やかに彩るアニバーサリーケーキをご用意いたします。（2日前までに要予約）

サイズ：9cm（通常サイズ）4,000円／15cm 7,000円／18cm 9,000円／21cm 11,000円

※表示価格はすべて税込です。

◼︎「大人のビアガーデン」概要

名称：大人のビアガーデン

住所：大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館9階テラスガーデン

電話：06-6147-7799

営業期間：2026年5月25日（月）～9月30日（水）

平日 17:30～22:00（L.O.20:30）

定休日：無休（グランフロント大阪の休館日に準ずる）

※雨天時は営業を中止する場合がございます。

席数：120席

公式サイト：https://otona-no-beergarden.com/

◼︎THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACEについて

都会のネオンに包まれる、開放感あふれるダイニング。「シンプル・エレガンス」をテーマに、上質でクリエイティブな一皿をお届けします。夏季は心地よい風が抜けるテラス席にて、THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACEならではのビアガーデンもご用意。

日常を少し離れた、大人のための特別な時間をお楽しみください。

公式サイト：https://thecosmopolitan.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmopolitan_grill_bar_terrace/

■ソルト・コンソーシアム株式会社について

ソルト・グループの飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、⻘山一丁目「The Burn」や西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、⻁ノ門ステーションタワー「TOKYO NODE CAFE」、「麻布台ヒルズギャラリーカフェ」など、国内55店舗を超える飲食店や施設内食堂の企画・運営を行っています。

■ソルト・グループについて

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変える」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように、無限の可能性を秘めた大海原から新たな価値を創造し、世界を変えていくリーディングカンパニーです。飲食店や宿泊施設、ロンジェビティ領域、地方創生など、多岐にわたる業態と領域において、枠にとらわれない自由な発想で、新しい「体験」を提案し続けています。日本の誇る文化を基盤に、時には海外の優れたパートナーとのコラボレーションを通じて、私たちは未来のカルチャーに挑み、世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

公式サイト：https://salt-group.jp/