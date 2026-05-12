株式会社コレット、潜在的な機会損失をゼロにする 「経営意思決定・最適化セッション」を本格始動！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349077/images/bodyimage1】
「答えは分かっているのに動けない」のはスキル不足ではない。
経営者の「無意識の言語化(R)」で、年商1億の壁を突破へ。
「経営者のための脳内クリアリング－売上の壁はあなたの意識が作っている－」をコンセプトに、マインドトレーニングや組織コンサルティングを展開する株式会社コレット（代表：田中よしこ、所在地：東京都渋谷区、以下当社）は、経営者の判断スピードと精度を劇的に向上させる新サービス「経営意思決定・最適化セッション」を開始いたします。
本サービスは、代表の田中よしこが提唱する独自メソッド「無意識の言語化(R)」を用い、経営者の深層心理にある「思考のクセ」や「恐れ」を可視化。年間数千万円にものぼる判断ミスによる機会損失を防ぎ、最短で年商1億の壁を突破する経営体制の構築を支援します。
多くの経営者が抱える「攻めるべき時にブレーキを踏んでしまう」「現場に任せられずリソースが枯渇する」といった課題。その本質的な原因は、スキルや情報の不足ではなく、本人も気づいていない「無意識の思考パターン」にあります。
当社の「経営意思決定・最適化セッション」は、表面的な経営コンサルティングとは異なり、経営者の言葉や反応の端々に現れる「無意識の抵抗」を言語化し、過去の経験から紐解くことで、迷いのない判断基準を再構築します 。
すでに受講した経営者の87%が「判断スピードが倍以上になった」と回答しており、中にはセッション後48時間で半年間悩んでいた投資を決断し、事業を大きく飛躍させた事例も生まれています 。
■プログラムの特徴：3層構造のアプローチ
(1)第1層：経営・意思決定レベル
徹底的に「数字」と「事象」に向き合い、売上を阻害する具体的なボトルネックを排除します 。
(2)第2層：無意識・思考パターンレベル
「でも…」「だって…」と動けない瞬間の抵抗を特定。なぜその判断ミスが起こるのか、独自の分析手法で可視化します 。
(3)第3層：人生・存在意義レベル
経営者が抱える深い「孤独」や「本当の生き方」という深層心理にアプローチし、経営者としての「在り方」そのものを変容させます 。
■サービス概要
名称：経営意思決定・最適化セッション
内容：6ヶ月～10ヶ月の集中セッション（月1～2回 / 1回90分）
投資額：100万円（税別）
セッション修了生限定で、月額5万円の「意思決定メンテナンス（顧問）」プランへ移行可能 。
■株式会社コレット 概要
「深層心理学×脳科学」をベースにした独自メソッド「無意識の言語化(R)」を通じて、個人や企業の潜在能力を引き出すサポートを行っています。代表の田中よしこは、数千人のクライアントの人生を変えてきた実績を持ち、著書に『私は私を幸せにできる』『モヤモヤしない考え方』などがあります 。
【会社情報】
会社名: 株式会社コレット
所在地: 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408
代表者: 田中 よしこ
コーポレートサイト：https://smilelabo-collet.com/
配信元企業：株式会社コレット
「答えは分かっているのに動けない」のはスキル不足ではない。
経営者の「無意識の言語化(R)」で、年商1億の壁を突破へ。
「経営者のための脳内クリアリング－売上の壁はあなたの意識が作っている－」をコンセプトに、マインドトレーニングや組織コンサルティングを展開する株式会社コレット（代表：田中よしこ、所在地：東京都渋谷区、以下当社）は、経営者の判断スピードと精度を劇的に向上させる新サービス「経営意思決定・最適化セッション」を開始いたします。
本サービスは、代表の田中よしこが提唱する独自メソッド「無意識の言語化(R)」を用い、経営者の深層心理にある「思考のクセ」や「恐れ」を可視化。年間数千万円にものぼる判断ミスによる機会損失を防ぎ、最短で年商1億の壁を突破する経営体制の構築を支援します。
多くの経営者が抱える「攻めるべき時にブレーキを踏んでしまう」「現場に任せられずリソースが枯渇する」といった課題。その本質的な原因は、スキルや情報の不足ではなく、本人も気づいていない「無意識の思考パターン」にあります。
当社の「経営意思決定・最適化セッション」は、表面的な経営コンサルティングとは異なり、経営者の言葉や反応の端々に現れる「無意識の抵抗」を言語化し、過去の経験から紐解くことで、迷いのない判断基準を再構築します 。
すでに受講した経営者の87%が「判断スピードが倍以上になった」と回答しており、中にはセッション後48時間で半年間悩んでいた投資を決断し、事業を大きく飛躍させた事例も生まれています 。
■プログラムの特徴：3層構造のアプローチ
(1)第1層：経営・意思決定レベル
徹底的に「数字」と「事象」に向き合い、売上を阻害する具体的なボトルネックを排除します 。
(2)第2層：無意識・思考パターンレベル
「でも…」「だって…」と動けない瞬間の抵抗を特定。なぜその判断ミスが起こるのか、独自の分析手法で可視化します 。
(3)第3層：人生・存在意義レベル
経営者が抱える深い「孤独」や「本当の生き方」という深層心理にアプローチし、経営者としての「在り方」そのものを変容させます 。
■サービス概要
名称：経営意思決定・最適化セッション
内容：6ヶ月～10ヶ月の集中セッション（月1～2回 / 1回90分）
投資額：100万円（税別）
セッション修了生限定で、月額5万円の「意思決定メンテナンス（顧問）」プランへ移行可能 。
■株式会社コレット 概要
「深層心理学×脳科学」をベースにした独自メソッド「無意識の言語化(R)」を通じて、個人や企業の潜在能力を引き出すサポートを行っています。代表の田中よしこは、数千人のクライアントの人生を変えてきた実績を持ち、著書に『私は私を幸せにできる』『モヤモヤしない考え方』などがあります 。
【会社情報】
会社名: 株式会社コレット
所在地: 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408
代表者: 田中 よしこ
コーポレートサイト：https://smilelabo-collet.com/
配信元企業：株式会社コレット
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