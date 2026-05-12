リーブ21がカンボジアフェスティバル2026に参加 ～5/3-4・カンボジア日本希望協会・関西支部として協力～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2026年5月3日（祝）～4日（祝）代々木公園 イベント広場（東京都渋谷区）で開催された「カンボジアフェスティバル2026」に参加し、カンボジアと日本の交流を深めました。
リーブ21は、カンボジア日本希望協会（以下「CJKA」）・関西支部の事務局も務めており、カンボジア政府の日本国内での行事に協力しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349040/images/bodyimage1】
【カンボジアフェスティバル2026】
カンボジア政府が主催する「カンボジアフェスティバル2026」は、日本とカンボジアの10年間の文化交流を祝うイベントとして開催されました。
開会式には、島田外務大臣政務官をはじめとする政府高官に出席いただきました。
約10万人の方々がご来場いただき大盛況でした。
【関西支部の協力概要】
リーブ21はCJKA関西支部として、カンボジアのCJKA本部と連携を行い、カンボジアと日本の「架け橋」となってビジネス活動、人材交流などの発展に今後も努めてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
リーブ21は、カンボジア日本希望協会（以下「CJKA」）・関西支部の事務局も務めており、カンボジア政府の日本国内での行事に協力しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349040/images/bodyimage1】
【カンボジアフェスティバル2026】
カンボジア政府が主催する「カンボジアフェスティバル2026」は、日本とカンボジアの10年間の文化交流を祝うイベントとして開催されました。
開会式には、島田外務大臣政務官をはじめとする政府高官に出席いただきました。
約10万人の方々がご来場いただき大盛況でした。
【関西支部の協力概要】
リーブ21はCJKA関西支部として、カンボジアのCJKA本部と連携を行い、カンボジアと日本の「架け橋」となってビジネス活動、人材交流などの発展に今後も努めてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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