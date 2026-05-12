韓国旅行はこの1枚で完結｜Travel Walletなら決済も交通も全部でいける
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韓国はキャッシュレス社会。だから旅行中は支払い手段をいくつも使い分ける場面があります。
カフェやコンビニではカードで支払い、地下鉄やバスではT-moneyなどの交通カードを使い、屋台や市場では現金を用意する……。
こうした韓国旅行のお金まわりを、カード1枚とアプリで管理できるサービスが「Travel Wallet」です。
この記事では、Travel Walletは、従来のプリペイドカード・交通カードとどう違うのか、韓国旅行の決済・交通事情を踏まえて解説します。
韓国旅行の決済・交通事情と『あるある問題』
韓国はお財布いらずで楽しめる『超キャッシュレス』な国。99.0％※の店舗がなんらかのキャッシュレス決済に対応しています。
※一般社団法人キャッシュレス推進協議会｜キャッシュレス・ロードマップ2024
そのため、現金はあまり持ち歩かなくても大丈夫。ですが、カード決済は手数料もかかってあとから明細を見て「思っていたより請求額が高くなった」こともありがちです。
一方で、屋台や伝統市場、一部の小規模店舗などは現金払いのみ。カードだけで大丈夫だと思っていたのに、現地で急に現金が必要になり、あわてて両替所を探すハメになった……ということも少なくありません。
また、韓国の地下鉄や市内バスは、T-moneyなどの交通カードを別に用意するのが一般的。交通カードを購入して、残高が足りなくなったら現金をカードにチャージして……と、ちょっとした移動でも気が抜けません。
つまり韓国旅行では、決済はクレジットカード、移動は交通カード、現金も少し用意して……と、お金まわりが分かれがち。
ひとつひとつは難しくなくても、旅行中に何度も使い分けるとなると、地味なストレスなんですよね。
こうした「支払い・交通・外貨管理が分かれる面倒くささ」をまとめて管理できるのが、Travel Walletです。
Travel Walletは「決済も交通も」全部対応
Travel Walletがもつ機能は、大きく分けて「外貨交換」「Visa加盟店での決済」「韓国交通IC機能」「アプリでの残高管理」の4つ。
韓国旅行中のお金まわりを、1枚のプリペイドカードと1つのアプリにまとめられるという点が大きな特徴です。
外貨交換機能：アプリで日本円→ウォン含む46通貨に両替できる
Travel Walletは、アプリ上で日本円を韓国ウォンなどの外貨に両替できます。
出発前にアプリ上でウォンを準備しておけるので、現地到着後に空港や街中の両替所を探す必要はありません。
両替できる通貨も、46通貨。韓国はもちろん、アメリカやヨーロッパなど、ほかの国へ旅行する時も、同じアプリで外貨を用意できます。
旅行後にウォンが余れば、ドルやユーロに両替したり日本円に戻したりできるため、現金のように「余ったウォンをどうしよう」と悩む必要もありません。
Visa加盟店での決済：世界トップクラスの国際ブランド
Travel Walletに搭載されている国際ブランドは、世界トップクラスのシェア率を誇るVisa。カフェやコンビニ、飲食店など、多くの店舗が加盟店になっているはずです。
プリペイド式で、事前にチャージした金額の範囲内で利用します。クレジットカードのように後から明細で請求額を確認するのではなく、アプリで残高を確認しながら使えるので、使いすぎの心配もありません。
韓国交通IC機能：地下鉄・バスを、タッチ乗車できる
Travel Walletは、韓国の地下鉄や市内バスで交通ICとして使える点も特徴です。
韓国はキャッシュレス社会。だから旅行中は支払い手段をいくつも使い分ける場面があります。
カフェやコンビニではカードで支払い、地下鉄やバスではT-moneyなどの交通カードを使い、屋台や市場では現金を用意する……。
こうした韓国旅行のお金まわりを、カード1枚とアプリで管理できるサービスが「Travel Wallet」です。
この記事では、Travel Walletは、従来のプリペイドカード・交通カードとどう違うのか、韓国旅行の決済・交通事情を踏まえて解説します。
韓国旅行の決済・交通事情と『あるある問題』
韓国はお財布いらずで楽しめる『超キャッシュレス』な国。99.0％※の店舗がなんらかのキャッシュレス決済に対応しています。
※一般社団法人キャッシュレス推進協議会｜キャッシュレス・ロードマップ2024
そのため、現金はあまり持ち歩かなくても大丈夫。ですが、カード決済は手数料もかかってあとから明細を見て「思っていたより請求額が高くなった」こともありがちです。
一方で、屋台や伝統市場、一部の小規模店舗などは現金払いのみ。カードだけで大丈夫だと思っていたのに、現地で急に現金が必要になり、あわてて両替所を探すハメになった……ということも少なくありません。
また、韓国の地下鉄や市内バスは、T-moneyなどの交通カードを別に用意するのが一般的。交通カードを購入して、残高が足りなくなったら現金をカードにチャージして……と、ちょっとした移動でも気が抜けません。
つまり韓国旅行では、決済はクレジットカード、移動は交通カード、現金も少し用意して……と、お金まわりが分かれがち。
ひとつひとつは難しくなくても、旅行中に何度も使い分けるとなると、地味なストレスなんですよね。
こうした「支払い・交通・外貨管理が分かれる面倒くささ」をまとめて管理できるのが、Travel Walletです。
Travel Walletは「決済も交通も」全部対応
Travel Walletがもつ機能は、大きく分けて「外貨交換」「Visa加盟店での決済」「韓国交通IC機能」「アプリでの残高管理」の4つ。
韓国旅行中のお金まわりを、1枚のプリペイドカードと1つのアプリにまとめられるという点が大きな特徴です。
外貨交換機能：アプリで日本円→ウォン含む46通貨に両替できる
Travel Walletは、アプリ上で日本円を韓国ウォンなどの外貨に両替できます。
出発前にアプリ上でウォンを準備しておけるので、現地到着後に空港や街中の両替所を探す必要はありません。
両替できる通貨も、46通貨。韓国はもちろん、アメリカやヨーロッパなど、ほかの国へ旅行する時も、同じアプリで外貨を用意できます。
旅行後にウォンが余れば、ドルやユーロに両替したり日本円に戻したりできるため、現金のように「余ったウォンをどうしよう」と悩む必要もありません。
Visa加盟店での決済：世界トップクラスの国際ブランド
Travel Walletに搭載されている国際ブランドは、世界トップクラスのシェア率を誇るVisa。カフェやコンビニ、飲食店など、多くの店舗が加盟店になっているはずです。
プリペイド式で、事前にチャージした金額の範囲内で利用します。クレジットカードのように後から明細で請求額を確認するのではなく、アプリで残高を確認しながら使えるので、使いすぎの心配もありません。
韓国交通IC機能：地下鉄・バスを、タッチ乗車できる
Travel Walletは、韓国の地下鉄や市内バスで交通ICとして使える点も特徴です。