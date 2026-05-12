大切な人への贈り物に最適 ― 純チタン二重タンブラー「鈦虹プレミアム（ピンク）」登場
大切な方への特別な贈り物にふさわしい、純チタン製二重タンブラー「鈦虹プレミアム（ピンク）」が登場しました。
軽量で錆びにくく、金属特有のにおいが少ない純チタンを使用しているため、飲み物本来の味わいをそのまま楽しめます。二重構造により優れた保温・保冷性を実現し、結露しにくく快適な使い心地も魅力です。見る角度によって表情を変える華やかな虹色の発色は、チタンならではの技術が生み出す美しい仕上がり。
日常使いはもちろん、記念日や周年記念、法人ギフトなど幅広い贈答シーンに最適な高級タンブラーです。特別な想いを形にする、上質で実用的なギフトとしておすすめいたします。
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【送料無料】純チタン製二重タンブラー 鈦虹プレミアム （ピンク） 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-horie-137/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349084/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
軽量で錆びにくく、金属特有のにおいが少ない純チタンを使用しているため、飲み物本来の味わいをそのまま楽しめます。二重構造により優れた保温・保冷性を実現し、結露しにくく快適な使い心地も魅力です。見る角度によって表情を変える華やかな虹色の発色は、チタンならではの技術が生み出す美しい仕上がり。
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