兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市福良、代表取締役：鎌田 勝義)は、2026年6月1日(月)から8月31日(月)まで、道の駅福良にて「アンブレラスカイ2026」を開催いたします。本年は、色鮮やかな傘の展示に加え、福良の街歩きやうずしおクルーズでの体験を幅広く募集するInstagramフォトコンテストを同時開催。入賞者には「うずしおクルーズペア招待券」をプレゼントいたします。





イベントページ： https://www.uzu-shio.com/event/14439









■ 企画背景

「アンブレラスカイ」は、道の駅福良の夏の風物詩として定着してきました。本年は、頭上の傘を撮る楽しさだけでなく、そこから広がる「福良の街歩き」や、船上から体感する「世界最大級の渦潮」など、お客様が福良で過ごす一連の旅の思い出を自由に表現していただきたいという想いから、フォトコンテストを開催いたします。









■ イベント概要

項目 ： 内容

名称 ： アンブレラスカイ2026

開催期間： 2026年6月1日(月)～8月31日(月)

場所 ： 道の駅福良・藤の棚街道(約70m)

内容 ： 7色(ピンク、オレンジ、緑、紫、赤、黄、青)約100本の傘の展示









■ アンブレラスカイInstagramフォトコンテスト詳細

「アンブレラスカイ」や「うずしおクルーズ」での感動を自由に撮って投稿してください。本年は、過去に撮影された写真での応募も可能です。





【開催期間】

2026年6月1日(月)～7月20日(月)





【募集テーマ】

アンブレラショット：頭上を彩る傘や、地面に映るカラフルな影。

クルーズショット：船上から見る迫力の渦潮、大鳴門橋や船体、潮風を感じる瞬間。

メモリアルショット：福良の街歩きや、大切な人と過ごす笑顔の風景。





【応募方法】

1. 公式アカウント(@uzushio_cruise)をフォロー＆対象の投稿に「いいね」

2. ハッシュタグ「#うずしおクルーズ」「#アンブレラスカイ26」を付けて投稿し応募完了

特典：コメントをいただくと当選確率が2倍にアップします。





【賞品】

うずしおクルーズペア招待券(5組10名様)





【当選発表】

応募締め切り後、審査の上、入賞者の方へは2026年8月初旬頃に公式Instagramよりダイレクトメッセージ(DM)にてご連絡いたします。





【注意事項】

ご応募いただいた写真は、公式ウェブサイト、SNS、広告宣伝物等の広報活動において、無償で利用させていただく場合がございます(加工・トリミング含む)。あらかじめご了承の上ご応募ください。









■ 安心の雨の日対応：雨具プレゼントキャンペーン

「雨の日は渦潮が見られない」というお客様の不安を解消するため、雨天時の便にご乗船のお客様全員に雨具を無料配布いたします。渦潮は潮の満ち引きによる自然現象のため、雨天でもその迫力は変わりません。





【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージングです。全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。

営業日・出航時間： ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/





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アンブレラスカイ





アンブレラスカイフォトコンテスト26





渦潮と咸臨丸