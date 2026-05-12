吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「和良美餅」がオープンしたことを報告致します。

和食・寿司の名店で修行を積み、板場に立ちながら寿司を握る傍ら、和スイーツ全般を任されてきた料理人が、その技術と感性を活かし開業。素材と製法に徹底的に向き合い、“本物のわらび餅”を追求しています。 使用するのは、希少な本蕨粉100％の「本蕨 黒わらび粉」。 口に入れた瞬間にとろけるような食感と、豊かな香りが特徴の一品に仕上げています。 2026年4月より本格販売をスタート。 コク深い黒蜜とともに楽しめる高級感のあるわらび餅は、お取り寄せやギフトにも最適です。 フレーバーは、 和三盆・玉露・ほうじ茶といった王道に加え、ホエイバニラやアーモンド塩バターなど、和と洋を融合させた多彩なラインナップを展開。 今後は、わらび餅を主軸に、羊羹などの小豆を使った和菓子も順次拡充予定です。 販売は当面オンライン限定でスタートし、2026年5月頃から店頭販売も開始予定。 “料理人だからこそできる一皿”としての和菓子を、ぜひご体験ください。

店舗情報

店舗名：和良美餅 お問い合わせは下記のインスタDMより Instagram https://www.instagram.com/warabimochi_wagashiya/ ※ご注文は下記のURLから https://wagashiyawarabimochi.stores.jp/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/ https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/