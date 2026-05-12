【チョコミン党必見！】2026年5月19日(火)　新発売！生のスペアミントをフラッペに使用した大人の飲むスイーツ　ドルチェフラッペ　チョコレートミントが新発売！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が運営する、「a cup of idea ≪一杯のアイディア≫」をブランドコンセプトに掲げ、首都圏のエキナカを中心に5店舗（鎌倉店、グランスタ東京店、エキュート日暮里店、エキュートエディション横浜店、渋谷スクランブルスクエア店）を展開する駅カフェ「5 CROSSTIES COFFEE」（ファイブ クロスティーズ コーヒー）は、「大人の飲むスイーツドリンク」をキャッチコピーに新商品「ドルチェフラッペ チョコレートミント」を、2026年５月19日(火)から期間限定で販売いたします。

新商品「ドルチェフラッペ チョコレートミント」は、フレッシュな生のスペアミントを贅沢に使用した爽快感あふれるフラッペに、店舗で仕込んだチョコレートムースを合わせたこだわりの一杯です。

気温が上昇し、爽やかな刺激が恋しくなるこの季節。GW明けの気分のスイッチの切り替えや毎日を頑張っている自分へのご褒美、暑くなってきた気温からリフレッシュしたいシーンに、素材にこだわった今だけの味わいをお楽しみください。

新商品情報

●ドルチェフラッペ チョコレートミント

フレッシュな生のスペアミントを贅沢に使用した、爽快感あふれるフラッペに、店舗で仕込んだチョコレートムースを合わせたこだわりの一杯です。

本商品の特徴は、かき混ぜることで生まれる「味わいの変化」です。一口目はそのまま飲んでミントフラッペの爽快感を、二口目以降はチョコレートムースとミントフラッペをかき混ぜていただき、変化する味わいを楽しんでいただくことができます。

気温が上昇し、爽やかな刺激が恋しくなるこの季節。クセになるミント特有の清涼感と_店舗で仕込んだチョコレートムースを掛け合わせた自信作を、ぜひお楽しみください。

価格：7９０円(税込)

販売期間：2026年5月19日(火）～7月上旬予定

販売店舗

・5 CROSSTIES COFFEE全店

・ 鎌倉店

・ グランスタ東京店

・ エキュート日暮里店

・ エキュートエディション横浜店

・ 渋谷スクランブルスクエア店 （オフィスロビーフロア）

～5 CROSSTIES COFFEEについて～

グランスタ東京店

【ブランドコンセプト】

a cup of idea ≪ 一杯のアイディア ≫

5 CROSSTIES COFFEEは、神奈川県の鎌倉駅前に１号店を出店し、ブランドのメインカラーは、知性を刺激する「Sun Yellow」に「Moon Black」を定め、コーヒーと食で気持ちを切り替えて、新しいアイディアが溢れてくる場所をお客さまに提供するカフェです。

【店舗展開：5店舗】

鎌倉店

グランスタ東京店

エキュート日暮里店

エキュートエディション横浜店

渋谷スクランブルスクエア店 （オフィスロビーフロア）

株式会社JR東日本クロスステーションについて

社 名：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。