【A|X アルマーニ エクスチェンジ】世界屈指のアイコニックなクラブ アムネシア・イビサとのパートナーシップ

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

音楽は、人と人とをつなぐ世界共通の言語であり、常にA|X アルマーニ エクスチェンジの中心にあり続けてきました。自己表現を原動力とするインクルーシブな空間には、エネルギーや個性、そして共鳴し合うスピリットが自然と集い、ブランドならではの世界観を映し出しています。

昨年のコラボレーションの成功を経て、A|Xは世界屈指のアイコニックなクラブ 「Amnesia Ibiza（アムネシア・イビサ）」 とのパートナーシップを継続します。今年50周年という大きな節目を迎える同クラブが、音楽と自由な表現のカルチャーを築き上げてきたその歩みは、長年にわたりA|XのDNAとも深く共鳴してきました。

今シーズンのパートナーシップは、5月9日のオープニングと10月10日のクロージングパーティーという二つの重要なイベントを軸に展開。A|Xは両イベントにおいて、唯一のファッションパートナーとして参加し、オーセンティシティと強いコミュニティマインドを体現するブランドならではの視点をクラブ空間に映し出します。

シーズンを通して、A|X アルマーニ エクスチェンジは会場内のさまざまなシーンに登場します。

中でもルーフトップバーは、ブランドの視点で再構築された象徴的なスペース。ダンスフロアの熱気から少し離れ、人々が自然につながり、時間を共有するための心地よい空間としてデザインされています。

さらにプロジェクトの一環として、DJやAmnesia、A|Xの世界観を共有する人々に向けたリミテッドエディションのTシャツも登場。“NYC, MILANO, IBIZA: EVERYWHERE”というメッセージは、都市やカルチャーをシームレスに横断するスタイルを表現し、音楽と自己表現によってつながるグローバルなコミュニティを象徴しています。

Amnesia Ibiza限定Tシャツ（日本での展開予定はありません）

【A|X ARMANI EXCHANGE】

1991 年に誕生した A|X アルマーニ エクスチェンジは、ジョルジオ アルマーニのスピリットを受け継ぐ革新的でポジティブなイタリアンカジュアルを提案します。ファッションに敏感で時代とともに自分自身も進化する人々へ発信するブランドとして、ウェアからアクセサリーまで幅広いアイテムを展開。 アーバンライフスタイルやストリートカルチャーからのヒントを得て生み出されるコレクションは、常に新しいドレスコードを発信しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070