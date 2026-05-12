堀江貴文 主宰のオルタナティブスクール「ゼロ初等部」、2026年度秋入学生の募集を開始

株式会社Global Treeゼロ初等部2026年度秋入学生募集開始

株式会社Global Tree（本社：東京都文京区、代表取締役：岩崎ひとみ）が運営する、実業家 堀江貴文 主宰のオルタナティブスクール「ゼロ初等部」(https://zeroelemelementary.com/)は、2026年度秋入学生の募集を開始いたしました。あわせて、2026年度より定員を従来の35名から25名へ変更し、日本語と英語のバイリンガル環境のもとで、プロジェクト型学習（PBL）と個別最適化学習を中心とした少人数教育の体制を一段と強化します。

■ 主宰・堀江貴文 ──「教育に、新しい選択肢を。」

ゼロ初等部主宰堀江貴文

ゼロ初等部の主宰を務めるのは、実業家・堀江貴文です。

「テクノロジーの進化や社会の変化が加速する時代。これからの子どもたちに必要なのは、正解を覚える力ではなく、問いを持ち、考え抜く力です。

ゼロ初等部は、子ども一人ひとりの好奇心を起点に、自ら学び、未来をつくる力を育てるオルタナティブスクールです。

すべての子どもたちが、自分らしい未来を描ける社会へ。その第一歩を、ここから。」

── 堀江貴文（実業家／ゼロ初等部 主宰）

■「"正解を覚える子" より、"問いを持てる子" を。」

ゼロ初等部が2026年度に掲げるメッセージは、「"正解を覚える子" より、"問いを持てる子" を。」です。

私たちは、子どもたち一人ひとりが自ら問いを立て、考え、試し、対話しながら学ぶプロセスそのものを、学びの中心に置いています。

日々の学びでは、プロジェクト型学習（PBL）と個別最適化学習を軸に、子どもが自分の興味から学びを設計し、年齢や学年の枠を超えて探究を深められる環境を整えてきました。

■ 多様な背景を持つ子どもたちが学ぶ場として

開校以来、ゼロ初等部にはさまざまな背景を持つ子どもたちが集まってきました。

既存のカリキュラムのペースでは興味や力を持て余してしまう、ギフテッドの傾向が見られる子 インターナショナルスクールで培ってきた英語ベースの学びを、これからもバイリンガルな環境で深めていきたい子 海外生活を経て帰国し、日本語と英語のどちらも手放さずに学び続けたい帰国子女 「行かない」ことを自分の意思として選んだ、いわゆる積極的不登校の子どもたちに多様な背景を持つ子どもたちが、自分らしいペースで安心して学び続けられる場は、これからの社会にとってますます必要とされています。日本語と英語のバイリンガル環境を持つゼロ初等部は、学びの言語的・文化的な連続性を保ちながら、一人ひとりが自分のペースで探究を深められる場所として、こうした子どもたちの受け皿となってきました。

私たちは、誰かを"特別扱い"するためではなく、誰もが自分のままで学べる環境をつくることを目指しています。多様な背景を持つ子どもたちが同じ場に集い、互いの違いを学びの資源として共有していく──それ自体が、これからの時代に求められる学びのかたちだと考えています。

■ 定員を25名へ。個別最適化を本気で運用するための判断

2026年度より定員を従来の35名から25名へ変更するのは、個別最適化のアプローチをより深く運用するための、教育的な判断です。

一人ひとりの興味・進度・対話の量に十分向き合える規模を保ちながら、子ども・保護者・スタッフが互いの顔と歩みを把握できるコミュニティとして、教育の質をさらに高めていきます。

■ 入学選考について

ゼロ初等部では、書類選考・行動観察・保護者面接による入学選考を行っています。

ただし、複数のご家庭やお子さまを並べて比較し、優劣で合否を決めるような選抜は行っていません。出願順に一組ずつ向き合い、お子さまの様子と、ご家庭との教育方針の相性を丁寧に確認したうえで、ご入学のご案内をしています。

現在、資料請求および説明会のお申し込みを受け付けております。

■ 説明会・個別相談会（すべてオンライン開催）

入学をご検討中の方を対象に、オンライン説明会および個別相談会を開催しています。

【2026年 開催日程】 5月30日（土） 6月13日（土） 7月31日（金）

入学説明会：教育方針やカリキュラムをご説明し、質疑応答を行います。

個別相談会（30分）：各日3組限定。説明会に初めてご参加の方が対象です。

▶ お申し込みは公式サイトより(https://zeroelemelementary.com/news/xWID0Qwn)

■ ゼロ初等部の学びを体験する場 ── サマースクール

ゼロ初等部の学びを実際の校舎で体験いただけるのは、毎年夏に開催する"完全英語の探究プログラム「サマースクール」"です。

開催期間：2026年7月21日～8月21日（全4週開催）

▶ サマースクール：詳細・お申し込み(https://zeroelemelementary.com/news/kfPwr0MN)

■ 募集要項

▶ゼロ初等部 2026年度秋入学生募集要項(https://zeroelemelementary.com/news/xWID0Qwn)

■ ゼロ初等部について

「"正解を覚える子" より、"問いを持てる子" を。」をメッセージに、日本語と英語のバイリンガル環境のもと、子どもたちの主体性と探究心を起点とした学びを実践するオルタナティブスクールです。年齢や既存の学年概念に縛られない柔軟な学びのなかで、子どもたち自身が学びの主役となる教育環境を提供しています。

【学校概要】

学校名：ゼロ初等部

運営会社：株式会社Global Tree

所在地：東京都文京区本駒込3-20-3 講談社FSビル

主宰：堀江貴文

代表：岩崎ひとみ

ゼロ初等部：ホームページ(https://zeroelemelementary.com/)

■ 本件に関するお問い合わせ

ゼロ初等部: お問い合わせはこちら(https://zeroelemelementary.com/form)