ホワイトハウスが超低床38cmのHyundai ST1など最新商用EVを「ジャパントラックショー2026」にて展示！

株式会社ホワイトハウス

輸入車・自動車用品販売の株式会社ホワイトハウス (本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：木村 文夫)は、2026年5月14日(木)～5月16日(土)にパシフィコ横浜で開催される「ジャパントラックショー2026」に出展することをお知らせいたします。展示ブースでは、超低床設計で荷役負担を軽減する「Hyundai ST1」や、長距離配送を可能にする「KIA PV5 Cargo」など、労働環境改善と環境対応を両立する次世代商用EV・PBV（目的特化型車両）の実践的なソリューションを提示します。

「ジャパントラックショー2026」は、最新の新型トラックから、高度な技術を誇る架装、トレーラ、ITソフトウェア、アフターサービスまでが一堂に会する日本最大級のトラック関連総合展示会です。物流業界の最先端技術や「持続可能な物流（Sustainable Logistics）」を支えるソリューションが多数集結します。業界のキーパーソンによる講演も同時開催されるなど多数のコンテンツが用意されています。

会期 ：2026年5月14日(木)～5月16日(土)10時～18時（最終日は17時まで）

出展場所 ：パシフィコ横浜（ブース番号：G-03）

特設サイト ：https://truck-show.jp/

主な展示品紹介

１.Hyundai ST1

都市物流や業務に最適化された次世代の商用電気自動車（EV）です。最大の特徴はステップ高38cmの超低床設計であり、高齢化するドライバーの乗降や積み下ろしの負担を劇的に軽減します。約76kWhの大容量バッテリーを搭載し、約500kmの航続距離を実現。V2L（外部給電）機能も備え、配送から冷凍車、キャンピングカーまで柔軟にカスタマイズ可能なビジネスプラットフォームとして機能します。



※商品詳細：https://www.whitehouse.co.jp/hyundai-st1/

２.KIA PV5 Cargo

配送業務の効率を最大化する次世代の目的特化型車両（PBV）です。EV専用プラットフォームにより、地上高わずか419mmというクラス最高レベルの低床設計と、4,420Lの広大な荷室を実現しました。最大71.2kWhのバッテリーを搭載し、最長航続距離528kmを達成。ラストワンマイルだけでなく中長距離配送のEV化を推進します。

※商品詳細：

https://www.kia.com/jp/ja/lineup/pv5-cargo

３.FIAT PROFESSIONAL DUCATO(デュカト)

欧州の商用車市場でNo.1のシェアを誇る大型バンです。広大な空間と高い拡張性が最大の魅力であり、強固な棚を備えた移動ワークスペースや福祉車両への架装が可能です。V2Lや水を使わないトイレなどの防災設備を組み合わせることで、災害支援車や緊急時の医療拠点としても機能し、企業のESG（環境・社会・ガバナンス）ニーズに対応します。

※商品詳細：https://www.whitehousecamper.com/ducato/

会社概要

■株式会社ホワイトハウス 企業概要

社名 ：株式会社ホワイトハウス

設立 ：1979年11月23日

代表者 ：木村 文夫

所在地 ：愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル

URL ： http://www.whitehouse.co.jp/

■ホワイトハウスグループの事業内容

ホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。

・輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional

・本田技研工業株式会社製品の販売

・輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／インディアンモーターサイクル

・キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等

・POLARISオフロードビークル 総販売元

・ドライブレコーダー『Smart Reco』の開発／製造／販売事業

・高性能・高機能バッテリーチャージャー『CTEK』日本販売店

・使い道は無限大！ドーム型DIYハウス『EZDOME HOUSE』開発／製造／販売事業

・革新的消火具『ファイヤーショーカスティック』日本総代理店