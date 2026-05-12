株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、中堅・中小企業のお客様におけるAI関連SaaSの活用・定着を継続的に支援する『たよれーる AIまるごと伴走支援サービス』を2026年5月13日より提供開始します。

企業では、AI関連サービスの複数導入が広がる一方、サポートや支援に関する契約については、サービスごとに個別検討が必要となるケースが多くみられます。また、保守範囲を超えた活用支援や定着推進が必要な場合には都度スポット契約のための見積り作成・稟議・決裁といった手続きが発生するため、着手までに時間を要するという課題がありました。

そこで大塚商会は、AI関連商材をソリューション横断で継続的に支援する伴走型サービスの『たよれーる AIまるごと伴走支援サービス』を提供します。

本サービスは、製品ごとの役務サービスでは対応しきれない横断的な運用相談や、再指導、モデル評価支援、エージェント作成支援などを、あらかじめご購入いただいたチケットを消費することでご利用いただけます。対象となるAIサービスはソリューション横断型で複数のサービスから選択できます。また、運用フェーズ別にチケットの消費枚数を設定していますので、企業におけるAI導入のフェーズにあわせた活用ができます。ご利用企業は、チケットの申し込みのみでAI導入に着手できるため、必要な工数を削減できるとともに、AIを活用した新しい仕事のかたちを構築できます。

当社は、AIを導入した全ての企業が安心してAIを活用し続けられるよう、今後もお客様に寄り添い続けます。

■サービス概要

名称：たよれーる AIまるごと伴走支援サービス

価格（税別）：4チケット 99,600円（年額）

※お客様の利用計画に応じて4チケット単位で追加可能です。

※お支払い方法は、年払い、月払い（8,300円）いずれでも選択できます。

※チケットの有効期間は契約期間と同じ1年間です。有効期限の延長・繰り越し・払い戻しはできません。有効期間中に利用しなかったチケットは失効となります。

提供開始日：2026年5月13日

最低契約期間：1年間（途中解約不可、2年目以降自動更新）

販売目標：300件（発売12ヶ月）

■サービスの特長

◎ソリューション横断型

一つの製品に縛られず、複数のAIサービスに関する運用相談をまとめて1契約でサポート

◎スピード対応

チケット残数の範囲内であれば、導入企業は追加の社内手続きを挟まずに作業着手が可能

◎運用フェーズに最適化

「よろず相談」「再指導」「モデル評価支援」など、導入後に発生しやすいニーズを網羅

◎可視化された残数管理

当社提供の「お客様マイページ」にてチケット残数・利用履歴の確認が可能

■対象AIサービス（2026年5月12日時点）

・Microsoft 365 Copilot ／ Copilot Studio

・たよれーる ビジネスAIエージェント

・たよれーる neo AI Chat ／neo AI Chat mini

・美琴 powered by cotomi／美琴Eye

・dotData Lite／dotData Insight Lite／かんたん！経営ヒント発見パック

・ChaChat アシスト

・Azure OpenAI Service（デプロイ後のフォロー限定）

・AIエージェント開発環境（Dify、Azure AI Foundry Agent Service など）

※今後、対象サービスは順次拡大していく予定です。

■主なメニューと消費チケット数

◎伴走支援（よろず相談）：消費チケット2枚／回

事前にテーマを決めたコンサルティング形式の活用推進支援（Web会議 1回1～1.5時間）

◎管理者・利用者の再指導：消費チケット3枚／件

運用開始後の管理者／利用者向け再指導（Web会議 1回最大2時間）

◎エージェント／アシスタント作成支援：消費チケット4枚／件

お客様のユースケースに基づくエージェント等の作成支援

◎モデル評価・データ準備支援：消費チケット2～12枚／件

dotData等のモデル構築・精度評価・データ設計に関するアドバイス

※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

【お問い合わせ先】

株式会社大塚商会 MMオペレーション部AI・データ活用推進課

電話：03-3514-7580

E-mail：ai-datasuishin@otsuka-shokai.co.jp