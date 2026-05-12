HARS GLOBAL代表・森下明、GAME FUTURE SUMMIT 2026登壇情報（詳細）

HARS GLOBAL Pte. Ltd.

HARS GLOBAL Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Founder & CEO：森下明）は、2026年6月3日（水）に開催されるゲーム業界向けカンファレンス「GAME FUTURE SUMMIT 2026」において、当社代表・森下が登壇する内容の詳細並びにスケジュールが公開されたことをお知らせいたします。

本発表は、2026年5月12日に公開された登壇者第2弾発表およびタイムテーブルに基づくものです。

昨年のGFSでの登壇の様子

▶︎GAME FUTURE SUMMITのページはこちら(https://game-future-summit.jp/)

登壇概要

セッションタイトル

グローバルヒットに導いたプロデューサーが語る 海外ゲームマーケティングの真実

■日時：2026年6月3日（水）17:10～17:50

■会場：ベルサール渋谷ガーデン内

■登壇者 KLab株式会社 執行役員 Chief Gaming Architect 藤好俊 氏

株式会社NextNinja CEO 山岸聖幸 氏

本セッションでは、海外市場におけるユーザー理解、ユーザーコミュニケーションの実践ノウハウ、さらにAI活用を含めた最新のマーケティング手法について、第一線で活躍する登壇者とともに議論を行います。

2年連続登壇、実践型の知見を共有

森下は前回の「GAME FUTURE SUMMIT 2025」にも登壇しており、海外展開をテーマとしたセッションにおいてモデレーターを務めました。

今回の登壇では、より実践的な観点から、

・海外ユーザー理解の具体的な手法

・グローバル市場攻略のTIPS

・AIを活用したプロダクトマーケティングの最前線

といった内容を中心に、現場で活用可能な知見を共有予定です。

GAME FUTURE SUMMIT 2026について

ゲームビジネスの成功と成長に必要なノウハウが集まる国内最大級のカンファレンス。

プロデューサー・マーケター・経営層など、意思決定層が集う場として注目されています。

参加お申し込みはこちら(https://www.tenjikai-uketsuke.com/ecscripts/reqapp.dll)

代表コメント

HARS GLOBAL代表 森下明

ゲーム市場のグローバル化が進む中で、マーケティングは単なる集客手段ではなく、プロダクト設計そのものと密接に結びついています。本セッションでは、現場で実際に機能している考え方や意思決定のプロセスを共有し、日本のゲーム・アプリが世界で戦うためのヒントを持ち帰っていただければと思います。

HARS GLOBALについて

HARS GLOBALは、アプリおよびゲーム領域におけるグローバルマーケティング支援を行う企業です。戦略設計から実行支援までを一気通貫で提供し、日本企業の海外展開を支援しています。

HPはこちら(https://harsglobal.com/)