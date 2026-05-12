オーストラリア ケアンズ観光局　ケアンズから車で約1時間、「ポートダグラス」で2026年に開催されるイベントを紹介

ケアンズ観光局

ケアンズ観光局（オーストラリア クイーンズランド州ケアンズ、CEO：マーク・オルセン）は、世界遺産グレートバリアリーフと熱帯雨林への玄関口として知られるリゾート地「ポートダグラス」で今年5月から9月に開催される3つのイベントを紹介します。ポートダグラスは、宿泊予約サイト「Booking.com」が2025年に発表した「2026年に行くべきデスティネーション」にて、オーストラリアを代表して選出され“海と森、二つの世界遺産を一度に体験できる唯一の街”として高く評価されています。

～ポートダグラスとは～

クイーンズランド州北部、ケアンズから車で北に約1時間の場所に位置し、世界自然遺産のグレートバリアリーフとデインツリー熱帯雨林、二つの世界遺産への玄関口として知られています。白砂が美しいフォーマイル・ビーチや、カフェ、ブティック、ギャラリーが並ぶ洗練された街並みも魅力です。年間平均気温は約26℃と温暖で、一年を通じてビーチ、自然体験、マリンアクティビティを楽しめるリゾート地です。欧米の観光客に人気の隠れ家リゾートで、日本人観光客が少なく、海外リゾートをのんびりと満喫できます。

観光局ウェブサイト（ポートダグラス）https://tropicalnorthqueensland.org/jp/where-to-go/port-douglas/

■10日間にわたる地域最大級の祝祭

「ポートダグラス・カーニバル(Port Douglas Carnivale)(https://www.carnivale.com.au/eventdate/2026/)」

5月15日（金）～24日（日）

もともとサトウキビ収穫シーズンの始まりを祝う地域イベントとしてスタートし、現在では街全体で展開される滞在型フェスティバルです。ポートダグラスのビーチや公園、リゾート施設など複数のロケーションを舞台に、食、音楽、アート、ファミリーイベントが楽しめる地域最大級の祭典です。地元住民と旅行者が一体となって楽しめる点が特徴で、期間中は朝から夜まで多彩なプログラムが展開されます。なかでも5月22日から24日にかけての3日間は、ライブパフォーマンスや華やかなパレード、海上クルーズなど33のイベントが開催され、盛り上がりは最高潮を迎えます。

■美食とリゾートを楽しむオーストラリア有数のグルメイベント

「テイスト・ポートダグラス (Taste Port Douglas)(https://www.tasteportdouglas.com.au/)」

8月6日（木）～9日（日）

「シェラトン・グランドミラージュ・ポートダグラス」主催の「テイスト・ポートダグラス」は、オーストラリア屈指のグルメイベントの一つとして知られています。今年は記念すべき10周年を迎え、ミシュラン獲得経験もある世界的なシェフらが一堂に会する4日間のダイナミックなプログラムでは、地元食材を活かした革新的な料理、海辺というロケーションならではの記憶に残るダイニング体験で美食とリゾート体験が楽しめます。

会場では、ライブクッキングや特別ディナー、ワインテイスティングなどを通じて、地域が誇る食の魅力を存分に楽しめます。さらに、トップシェフによるデモンストレーションなど業界を代表するエキスパートから学べるセッションも用意されており、食を「味わう」だけでなく、「知る・学ぶ・体験する」ことができるプログラムです。

■海風を感じながら走る 「ラン・ポートダグラス(Run Port Douglas)(https://runportdouglas.com.au/)」

9月5日（土）

昨年初開催され、約1,500人以上のランナーが参加し好評となった「ラン・ポートダグラス」は、2km・5km・10km・21.1km（ハーフマラソン）と種目が幅広く、初心者からベテラン層までエントリーしやすい大会です。レースとトロピカルな体験の融合させたイベントとして展開し、記録を目指して走ることはもちろん、自分のペースで景色を楽しみながら参加することもできます。各コースはポートダグラスの街を巡りながら、最後は『フォーマイル・ビーチ』の砂浜でフィニッシュします。さらに、レースの参加と併せて、グレートバリアリーフのツアーや熱帯雨林の散策、地元のレストランやマーケット巡りなど、旅先ならではの魅力を満喫することもできます。

ケアンズについて

ケアンズは、オーストラリア北東部のクイーンズランド州に位置し、1年を通して常夏の気候に恵まれた都市です。オーストラリアの中でも日本から最も近い都市で、直行便で約7時間、時差も約1時間とアクセスしやすく、日本人にとって訪れやすいデスティネーションです。世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフ、熱帯雨林にも近接しており、短期間で海と山を体験できる点が特徴です。さらに、シュノーケリングやダイビング、キュランダ高原鉄道など多彩なアクティビティが楽しめるほか、コンパクトな街並みで利便性にも優れています。また、美しい自然を守るため、クイーンズランド州政府観光局やオーストラリア政府と連携し、保全活動に積極的に取り組んでいます。

詳細については公式サイトをご覧ください。

＜ケアンズ観光局 公式情報＞

■ケアンズ観光局 公式 日本語ウェブサイト：https://www.tropicalnorthqueensland.org/jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/user/CairnsGBR

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