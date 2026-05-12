上組から特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、株式会社上組（本店：神戸市中央区、代表取締役社長：田原典人）が大分県大分市に新設する特別高圧蓄電所向けに、系統用蓄電システム「Mega Power 2500」36台（蓄電容量：81.2 MWh）を受注しました。

今回新設される「上組日吉原蓄電所（仮称）」は、2029年の運転開始を予定しています。九州エリアは再エネ電源の導入が進む一方で出力抑制の影響も大きく、本蓄電所が電力系統に接続して充放電を行うことで、電力需給バランスの安定化への貢献が期待されます。

なお、本事業は経済産業省の令和7年度「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」に採択されています。

上組からの蓄電システム受注は、兵庫県加西市で現在構築中の特別高圧蓄電所、東京都江東区の高圧蓄電所に続き、本件が3拠点目となります。九州での大規模案件により、両社の協業はさらに拡大します。

パワーエックスは、今後も国内で開発・製造する蓄電システムの提供を通じて、我が国のカーボンニュートラル実現に貢献してまいります。

このたびの受注は、以下のとおりです。

１．受注製品

パワーエックス製 系統用蓄電システム「Mega Power 2500」合計36台

２．設置拠点および受注内容

拠点名：「上組日吉原蓄電所（仮称）」

所在地：大分県大分市日吉原

蓄電コンテナ数：36台

定格蓄電容量：81.2 MWh（一般世帯約7,600世帯の1日分の電力消費に相当）

PCS出力：20 MW

運転開始時期：2029年3月（予定）

事業者：上組日吉原蓄電事業合同会社

3．系統用蓄電システム「Mega Power 2500」について

・サイズ：10フィートコンテナ（ISO規格）

・電池種類：リン酸鉄リチウムイオン（LFP）

・蓄電容量：公称容量 2,507 kWh / 定格容量 2,256 kWh（1台あたり）

・生産地：岡山県玉野市

※本案件に係る売上は、2026年2月13日開示の決算説明資料における2027年度に売上を予定する受注見込みに含まれております。なお、プレスリリースは顧客との公表の合意が得られた段階で発表しており、適時開示の要否および時期とは必ずしも一致しません。