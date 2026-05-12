アゴダ、2026年の人気検索フィルターを発表

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Omri Morgenshtern）は、2026年における旅行者の宿泊施設検索時の傾向を分析し、アジアの旅行者が重視する検索条件ランキングを発表しました。

アゴダのウェブサイトにおける検索フィルターの利用状況を分析した結果、アジア全体では「宿泊施設タイプ」「朝食付き」「レビュー評価の高さ」が引き続き重視されていることが明らかになりました。

一方、日本の旅行者は、旅の計画から滞在中の体験までを快適にする実用的な要素により強い関心を示しており、特に食の利便性、柔軟な予約条件、快適な滞在環境を重視する傾向が見られます。



■ 日本の旅行者に人気の検索フィルター TOP10

1. 朝食付き

2. 宿泊施設タイプ

3. 無料キャンセル

4. ベッドタイプ（シングル／ツイン）

5. レビュー評価8以上

6. 夕食付き

7. 駐車場

8. 禁煙ルーム

9. スパ／サウナ

10. 現地決済

■ 「食の利便性」が旅行選びを左右

日本の旅行者にとって最も利用されている検索フィルターは「朝食付き」です。これは、1日のスタートをスムーズにする利便性を重視する傾向を示しており、アジアで唯一、「宿泊施設タイプ」よりも「朝食付き」が上位にランクインしている市場となっています。

さらに、日本では朝食・夕食の両方が含まれる宿泊プランを検索する旅行者も多く、全体の21％が該当する条件を利用しています。「夕食付き」フィルターは6位にランクインしており、他市場と比較しても高い順位となっています。 これらの結果は、食事を含めたシームレスな滞在体験への需要の高まりを示しており、日本では宿泊体験と食体験が密接に結びついていることがうかがえます。

■ 柔軟性と選択肢の多様性も重要な要素

「宿泊施設タイプ」は15％で2位にランクインしており、ホテル、旅館、アパートメントなど、滞在スタイルの選択が旅行計画の重要な要素となっています。また、今回のデータによると、「無料キャンセル」は上位3位に入り、日本の旅行者は地域内の他国と比べて、予約時の安心感や柔軟性をより重視する傾向が見られます。さらに、「現地決済」もランクインしており、事前の負担を抑えたいというニーズの高まりを反映しています。これらは、変化する旅行計画に柔軟に対応できる選択肢を求める、アジア全体のトレンドとも一致しています。

■ 快適性・実用性・信頼性が滞在体験を左右

日本の旅行者は、滞在中の快適性やパーソナライズされた体験にも高い関心を示しています。「ベッドタイプ（シングル／ツイン）」は個別ニーズへの配慮を反映しており、「禁煙ルーム」はより快適な滞在環境への期待を示しています。 また、「スパ／サウナ」も上位に入り、日本は韓国と並び、リラックスやウェルネス体験への関心が高い市場の一つとなっています。さらに、「駐車場」などの実用的な要素も引き続き重要視されています。 同時に、「レビュー評価8以上」は重要な判断基準であり、他の旅行者の評価への信頼が引き続き高いことが示されています。

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猪飼 匡（Agoda International Japan シニアカントリーディレクター）コメント

日本では、食体験が旅行の重要な要素となっており、特に朝食や夕食の提供有無が宿泊施設選びに大きく影響しています。宿泊体験と食体験が密接に結びついていることから、食事付きプランへのニーズが高まっています。また、予約における柔軟性、特に支払いオプションに関して強いニーズが見られます。アゴダの検索フィルター機能と豊富な宿泊施設の選択肢により、旅行者は自身のニーズに合った最適な滞在を見つけることができます。

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データについて

本データは、2026年1月1日から4月15日までの期間における、アジア10市場（インド、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム）の旅行者による宿泊検索データに基づいています。

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アゴダ(R)について

アゴダでは、世界中600万軒以上のホテルやバケーションレンタルに加え、航空券やアクティビティなどの様々な旅行商品をお得な料金でご提供しています。アゴダのウェブサイト Agoda.com およびモバイルアプリが39ヶ国語でご利用いただける他、カスタマーサポートは年中無休・24時間体制でご対応しています。

Booking Holdings（NasDaq BKNG）傘下の企業であるアゴダは、アジアの本社を中心に世界26ヶ所の拠点で7,000名以上のスタッフによって運営されており、日々、業界屈指のテクノロジーを駆使して、より便利な旅行予約サービスの開発・提供に尽力しています。

ウェブサイト：https://www.agoda.com/