不動産クラウドファンディング『LSEED＃27』一般募集開始24分で応募総額1億円を突破！

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下当社）は、不動産クラウドファンディング『LSEED (エルシード)＃27』において、一般応募開始24分で応募総額が１億円を突破し、最終的に１億1,822万円（応募率153.9％）に達したことをお知らせいたします。

今回の『LSEED＃27』は、年予定利回り4.0％、運用予定期間１年のファンドとして組成いたしました。事前の優先募集期間にて8,917万円のご応募をいただき、続く一般募集期間においては、開始から24分というスピードで応募総額１億円を突破。結果として、募集金額7,681万円に対し、応募総額１億1,822万（応募率153.9％）となりました。

本ファンドが短時間で多くの方からご支持をいただけた背景には、投資家様のリスクを抑えつつ安定したリターンを目指す独自のファンド設計があります。所有者様から直接仕入れる当社の強みを生かして中間コストを抑え、安定した想定利回りを実現。さらに、万が一の空室時には事業者である当社が物件を買い取るスキームや、優先劣後構造を採用することで、安心感のある運用体制を整えております。

次回のファンド『LSEED＃28』につきましては、まもなく詳細を公開予定です。最新情報は、公式サイトやアプリから改めてご案内いたします。

今後も投資家のみなさまにとって魅力あるファンドを企画してまいりますので、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

【LSEED公式サイト】

https://lseed.landnet.co.jp/

【LSEEDアプリ】アプリをダウンロードしてもっと便利に快適に！

【iOS】ダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/lseed%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/id6446006716)

【Android】ダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lnetclub.fund&pli=1)

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp