声優・稲垣好、オーディション帰りに涙…その理由とは？『秘密結社 鷹の爪』FROGMAN、打ち合わせゼロ＆20年分の素材活用術を公開｜『「SHIBUYA ANIME BASE」#シブアニ』#85

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年5月8日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#85を生放送しました。本放送では、MCのハライチ・岩井勇気、徳井青空、仲村宗悟に加え、ゲストに声優・稲垣好を迎え、春の新作アニメ情報やクリエイターへの直撃インタビュー、そして今年20周年を迎えた名作の裏側など、見どころたっぷりの内容でお送りしました。

番組はなんと、今年20周年を迎えた『秘密結社 鷹の爪』の吉田くんと総統による、シブアニオリジナルコラボアニメから豪華にスタート。番組後半の業界深掘りコーナーでは、監督・脚本・声優を全て1人でこなす生みの親・FROGMANのアニメ作りに密着しました。 FROGMANは自身の圧倒的な制作スピードについて、「打ち合わせがないのでコミュニケーションコストがかからない」「おかげさまで吉田くんの20年やっているので過去の素材が豊富にあり作業を効率化できる」と明かし、「日本のコンテンツの一番の強みは『速さ』。高速でPDCAを回せるから世界が憧れるコンテンツになる」と熱弁。さらに、初期の島根時代は「全部布団の中でアフレコをやっていた」という衝撃の事実や、吉田くんの声が音声加工ではなくFROGMANの地声の切り替えであるという事実が発覚し、スタジオの岩井や仲村からは「ずっと加工してると思ってた！」「一人なのすげー！」と驚きの声が上がりました。

話題の春アニメでタイプの違う魅力ＭＡＸなギャル二人とオタク男子が、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ『オタクに優しいギャルはいない!?』特集では、クールなギャル・天音慶役を務める今回のゲスト・稲垣好がオーディション帰り道に「落ちたと思って涙を流した」というエピソードを披露。一方で、自身のルーツとして『カードキャプターさくら』の李小狼への初恋や、『けいおん！』に影響を受けて高校でキーボードボーカルのバンドを組んだというガチのオタクエピソードも語られ、「オタク要素が出るシーンはリテイクなしでスラスラできた」と明かしました。

続く「アニメ化スルカモ！？トピックス」では、集英社のタテマンガサービス「ジャンプTOON」とのコラボ企画第2弾として、天涯孤独の高校生が友のため生き残りを目指すダークファンタジー『ノウワンダー』を特集。スタジオでは、ゲストの稲垣がナレーション、仲村が嵐伍、徳井がアイリスを務める豪華な生朗読を披露。

さらに、徳井青空が原作者の高野水登へ直撃したインタビュー映像も公開。『王様戦隊キングオージャー』などの脚本家として第一線で活躍する高野は、漫画原作へ挑戦した理由について「アニメだと、原作があり原作通りの脚本を作るだけならAIでできない？と限界が見えた。0から1を作らなければ作品を書いて生きていくのは難しいと思った」とリアルな危機感を告白。また、作画・垂見秋邑の「カッコいいキャラを描く圧倒的な画力」に合わせて、「垂見さんの絵の100％以上の力が出る原作を作ろう」と思い、主人公をアイリスから現在の嵐伍へ変更したという、実写脚本の経験が活きる柔軟な制作秘話も明かされました。

次週は休止回となり、5月22日（金）夜9時より放送の『SHIBUYA ANIME BASE』#86は、ゲストにアニメ『淡島百景』から声優・中林新夏、アニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』から声優・金元寿子が登場します。

春アニメのディープなトークや、クリエイターの熱い制作秘話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#85は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#85

放送日：2026年 5月8日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/bUaAr

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

徳井青空

仲村宗悟

ゲスト：稲垣好

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：浪川大輔『UNSTOPPABLE』

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/