ゲスト参加型で創る、世界に一つだけの花瓶。日比谷花壇、新ウェルカムセレモニー「フラワーベースペイントセレモニー」を販売開始

株式会社日比谷花壇

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、年間約25,000組のウエディングフラワーを手掛けるウエディング事業「HIBIYA KADAN WEDDING」において、ゲスト参加型の新しい演出アイテム「フラワーベースペイントセレモニー」を販売開始いたしました。

≪企画背景≫

1872年創業の当社は、1944年に帝国ホテルに出店後、パーティー会場向けの装花スタイルを確立するとともに、ブライダルブーケを初めて日本に紹介し、披露宴での花束贈呈のシーンを発案しました。日本のウエディングにおいて常に花を通じた新しい文化を提案してきた当社が、現代の新郎新婦に向けて贈るのが、本セレモニーです。

HIBIYA KADAN WEDDINGが掲げるコンセプトは「花とあなたと生きていく」です。結婚式という大切な節目で出会ったお花が、その後の日常や大切な節目においても、おふたりやご家族に寄り添い続けるきっかけになってほしいという願いから本アイテムは誕生しました。

欧米で人気の「ウエディングキャンバス」をフラワーベース（花瓶）へと昇華させた本アイテムは、ゲストと共に作り上げる喜びだけでなく、式後もご自宅で花を飾る楽しみを提案します。

■「HIBIYA KADAN WEDDING（ヒビヤカダンウエディング）」について：https://www.hk-wedding.jp/

全国約250のホテル・ゲストハウス・専門式場・レストランと提携し、年間約25,000組のウエディングフラワーを手掛ける日比谷花壇のウエディング事業。「花とあなたと生きていく」をコンセプトに、経験豊富なフローリストが新郎新婦の理想を形にした世界に一つだけのウエディング空間を創り上げます。また、日比谷花壇が運営するフローリスト指名制の「FLOWER CREATION ROOM（フラワークリエーションルーム）」は、日比谷花壇の中でも優れたフローリストのみが集い、特別な日のウエディングフラワーをご提案します。その他、フォトウエディング「Leca wedding（レカウエディング）」の提供、さらにはウエディングフラワー業務管理システム「LINKs（リンクス）」なども展開し、新郎新婦・プランナー・フローリスト間の連携を強化することで、顧客満足度と業務効率の向上を図っています。

≪フラワーベースペイントセレモニーの特徴≫

■ゲストと創る世界にひとつのアート：

ゲストが「結婚生活に大切だと思うこと」を意味する色の絵の具を直感的にペイントすることで、唯一無二のデザインが完成します。

■絆を深める3つの花瓶：

完成した3つのフラワーベースは、新郎新婦だけでなく、ご両家の親御様もそれぞれ持ち帰ることができます。披露宴で贈られた感謝の花束を、この特別な花瓶に生けていただくことで、結婚式のあたたかな記憶が日常に溶け込みます。

■式中の演出としても活躍：

挙式や披露宴のクライマックスに新郎新婦が最後の一色を塗り重ねる「誓いの儀式」として、また披露宴中に新婦のブーケを入れておく器としてもご活用いただけます。

≪セレモニーの流れ≫

≪選べる2つのカラーバリエーション≫

挙式後の使用イメージ- 3個のフラワーベースと4色の絵の具を用意します。- ゲストは、結婚生活に必要だと思う意味を込めた色を選び、刷毛で自由にペイントします。- ゲスト全員の想いが重なり、ひとつのアート作品として完成。挙式や披露宴でお披露目します。- 新郎新婦、そしてご両家の新生活を彩るアイテムとして大切に持ち帰ります。

2種類のカラーセットからお選びいただけます。

Warm Colors（暖色系）

協力（Yellow）、愛情（Coral）、笑顔（Orange）、思いやり（Brown）

Cool Colors（寒色系）

協力（Yellow）、感謝（White）、癒し（Green）、思いやり（Blue）

≪商品概要≫

商品名：フラワーベースペイントセレモニー

販売価格：55,000円（本体価格50,000円）

セット内容： フラワーベース3個/絵の具4色/刷毛・小皿 各4セット/説明用POPフレーム（レンタル）/クロス（布）

販売場所：HIBIYA KADAN WEDDINGの提携する全国のホテル・ゲストハウス・専門式場

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

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日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com