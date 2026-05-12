神戸空港 開港20周年特別記念イベント「神戸空港ラン」

関西エアポート株式会社

関西エアポート神戸株式会社は、神戸空港の開港20周年を記念し、特別企画として神戸空港 モーニングランイベント（神戸空港ラン）を2026年6月6日（土）に開催することをお知らせいたします。

本イベントは昨年の開催に続き実施するもので、今年は神戸空港開港20周年の節目を記念して開催します。当日は、空港の運用が始まる前の早朝より神戸空港第2ターミナルビル前をスタートし、誘導路や滑走路を走ることができます。普段は入ることができない空港エリアを楽しみながらランニングすることができる特別なイベントとなっています。

関西エアポートグループは、これからもお客さまに楽しんでいただける取り組みを通じて、皆さまに空港や旅の魅力をお届けできるよう取り組んでまいります。

○開催日時：2026年6月6日（土）１.一般の部 4:30 ～ 5:25、２.親子の部 4:45～5:25

（受付：１.一般の部3:15～、２.親子の部3:45～）

○場 所：神戸空港 第2ターミナルビル付近及び空港制限区域内

○主 催：一般社団法人ランジャーニー

○協 力：関西エアポート神戸株式会社、神戸空港利用推進協議会

○内 容：空港運営開始前の誘導路や滑走路などのランニング

１. 一般の部 距離約5.0km ／ 制限時間55分 ／ 4:30スタート ／ 200名

２. 親子の部 距離約3.0km ／ 制限時間40分 ／ 4:45スタート ／ 100名（50組）

○対 象：１.18歳以上、２.小学生または中学生とその保護者

○定 員：１.200名、２.100名50組 ともに先着順

○参 加 費 ：１.7,000円（税込）/名 ２.7,000円（税込）/2名1組

※参加賞、保険代などを含んでいます。

○応募方法：以下一般社団法人ランジャーニーのイベントページに掲載のエントリーフォーム（LINE）

から必要事項をご入力の上、お申し込みください。

https://run-journey.jp/kobeairportrun/

【申込入力項目】・参加者の氏名（フリガナ）・住所・年齢・電話番号

・E-mailアドレスなど

○注意事項：・早朝のため公共交通機関は運行していません。自動車などでご来場が可能な方に

限ります。

・自動車でお越しの際は、別途駐車料金が必要になります（150円/時間）。

・当日本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード（通知カードは不可）、

顔写真付き学生証のいずれか）が必要です。

・荒天、その他施設の管理運営の都合上、当該イベントを変更・中止する場合が

あります。（少雨決行）