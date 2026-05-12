【千葉県市原市】市原湖畔美術館ワークショップ「ゆれてたゆたう―水面の襞ー」開催

市原市役所

古着を素材に、「編む」「織る」といった古来から続いてきた手仕事に注目し、人々の記憶やコミュニティを繋ぎ直すワークショップ。

持ち寄った古着を裂き、手の感覚のままに編み、小さな布のピースをつくります。

参加者が作り上げた作品は、後に１つの大きな作品として繋ぎ合わされ、11月下旬から美術館に展示されます。

開催概要

開催日

5月16日(土)10時30分～16時

※最終受付15時

※随時参加型です。お越しいただいた方から順にご体験いただけます。

会場

アリオ市原 サンシャインコート屋内（千葉県市原市更級4-3-2）

参加費

無料

持ち物

作品に使用したい古着がございましたらぜひお持ち寄りください。

※特にない場合はご用意いたします。

対象

幼稚園生相当年齢以上の方

＊未就学のお子さまは保護者とご一緒にご参加ください。

申込方法

市原湖畔美術館ウェブサイト(https://lsm-ichihara.jp/event/workshop_yurete/)よりお申し込みください。

作家プロフィール

大川 友希（彫刻家）

愛知県立芸術大学卒業。古着や布を身体にもっとも近い生活の記憶や時間の痕跡を帯びた素材として立体作品を制作。誰かと誰かの記憶を勝手に繋げた誰も知らない新たな記憶の「かたち」として作品制作を行う。近年では、芸術祭やアーティスト・イン・レジデンス参加を機に、地域の歴史やお祭をモチーフに表現の展開を模索中。